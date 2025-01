Вышел трейлер новой игры The Demons Told Me to Make This Game, сделанной в Украине (видео)

Компьютерная игра The Demons Told Me to Make This Game разработана киевской студией Haunted Dude. Геймеры познакомятся с жителями мрачного городка Ред Гайвз, где происходят все события.

Related video

Новый трейлер компьютерной игры The Demons Told Me to Make This Game, разработанной киевской студией Haunted Dude, знакомит геймеров с жителями мрачного городка Ред Гайвз, где происходят все события. Трейлер уже доступен в YouTube.

Авторы игры которой вдохновлялись такими компьютерными ролевыми играми, как Disco Elysium и Slay the Princess.

The Demons Told Me to Make This Game — это головоломка с элементами приключений

Геймеры познакомятся с нелепыми героями игры Гамом и Тейпом, загадочным Пчеловодом, подозрительно приветливой Миссис Думсдей, отцом Бенджамином и его ружьем.

В игре The Demons Told Me to Make This Game игрок становится бестелесным духом, который должен помочь группе неопытных экзорцистов справиться с нашествием демонов в небольшом американском городе.

Геймеры не взаимодействуют с физическим миром игры, но смогут нашептывать героям мысли, заставляя их принимать неестественные, а иногда и жуткие решения.

The Demons Told Me to Make This Game — это нарративная головоломка с элементами приключений и ролевых игр. Сюжет разбит на серии, в каждой из них можно экспериментировать с взаимосвязанными событиями и спасти главных героев.

Судя по трейлеру, игра будет на украинском языке. Релиз The Demons Told Me to Make This Game планируют в 2025 году.

Напомним, компания The Farm 51 собирала деньги на реализацию постапокалиптической игры Chernobylite 2 Exclusion Zone. Всего за четыре дня удалось собрать нужную сумму, около 100 тысяч долларов.

Тем временем новая игра Civilization 7 перешла в "золотой" статус, это значит, что она готова к выходу.