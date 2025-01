Вийшов трейлер нової гри The Demons Told Me to Make This Game, зробленої в Україні (відео)

Комп'ютерна гра The Demons Told Me to Make This Game розроблена київською студією Haunted Dude. Геймери познайомляться з жителями похмурого містечка Ред Гайвз, де відбуваються всі події.

Новий трейлер комп'ютерної гри The Demons Told Me to Make This Game, розробленої київською студією Haunted Dude, знайомить геймерів із жителями похмурого містечка Ред Гайвз, де відбуваються всі події. Трейлер уже доступний у YouTube.

Автори гри якої надихалися такими комп'ютерними рольовими іграми, як Disco Elysium і Slay the Princess.

The Demons Told Me to Make This Game — це головоломка з елементами пригод

Геймери познайомляться з безглуздими героями гри Гамом і Тейпом, загадковим Бджолярем, підозріло привітною Місіс Думсдей, батьком Бенджаміном і його рушницею.

У грі The Demons Told Me to Make This Game гравець стає безтілесним духом, який має допомогти групі недосвідчених екзорцистів впоратися з навалою демонів у невеликому американському місті.

Геймери не взаємодіють із фізичним світом гри, але зможуть нашіптувати героям думки, змушуючи їх ухвалювати неприродні, а іноді й моторошні рішення.

The Demons Told Me to Make This Game — це наративна головоломка з елементами пригод і рольових ігор. Сюжет розбитий на серії, у кожній з них можна експериментувати із взаємопов'язаними подіями та врятувати головних героїв.

Судячи з трейлеру, гра буде українською мовою. Реліз The Demons Told Me to Make This Game планують у 2025 році.

