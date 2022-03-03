Поднебесный киберпанк. Города Китая на пути в метавселенную

Органы местного самоуправления в Пекине, Шанхае и других городах делают ставку на метавселенную, чтобы привлечь новые инвестиции.

У метавселенной – чем бы она ни оказалась – уже появились неожиданные поклонники: китайские местные органы власти. Подобно тому, как многие мэры в США осваивают криптовалюту, многие города в Китае стремятся к метавселенной или, по крайней мере, планируют это сделать, когда метавселенная действительно будет создана.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Фокус перевел текст Зейи Яна о новой реальности в Китае, которая еще только вчера казалось фантастикой.

В январе по меньшей мере 10 китайских городов и провинций начали включать отрасль метавселенной в свои планы экономического развития или взаимодействовать с компаниями, которые развивают метавселенную. В этот список городов теперь входят Шанхай и Пекин, которые, в силу своей политической и экономической значимости, часто становятся законодателями мод для остальной части страны. Один из правительственных проектов в Шанхае, уже представленный общественности, направлен на создание виртуальной мэрии, которая будет обслуживать как цифровых кочевников, так и местных жителей.

Пока мировая технологическая индустрия и широкая общественность обсуждают потенциальные достоинства метавселенной, китайские местные органы власти чувствуют себя первопроходцами в этом пока еще туманном будущем. По мнению аналитиков, стремление местных властей к поиску новых источников экономического роста может превзойти осторожность в отношении нового изобретения, и эта неопределенность сама по себе может быть хорошим фактором, когда речь идет о политических посланиях правительства. Поскольку метавселенная может включать все что угодно, местные чиновники могут интерпретировать ее так, как им удобно, и потенциально изменить эту интерпретацию с изменением политического курса.

Важно

Погружение в метамир. Как развитие VR-пространства изменит нашу профессиональную жизнь и досуг

В результате мы видим интересный парадокс: решительно отвергая некоторые спорные разработки, такие как криптовалюта, Китай открыто принимает метавселенную будущего.

Муниципальная метавселенная

21 декабря, через два месяца после корпоративного ребрендинга Facebook в Meta, термин "метавселенная" вошел в повседневный обиход. Тогда же секретарь Компартии Шанхая Ли Цян стал первым представителем местного правительства Китая, который заговорил о метавселенной. Хотя само слово "метавселенная" не прозвучало в его речи, Ли – высшее должностное лицо самого густонаселенного города Китая, – сказал, что для стимулирования местной экономики Шанхай будет поощрять развитие "важных платформ, где виртуальный и реальный миры будут взаимодействовать".

В течение месяца концепция метавселенной и сам этот термин попадают в политические документы по всему Китаю. Чиновники по экономическому развитию Пекина заявили, что город организует "консорциум метаинноваций" и создает "кластер метаиндустрии". Восточная провинция Чжэцзян, расположенная рядом с Шанхаем, объявила, что в плане развития метаинновациям отводится приоритетное место наряду с такими отраслями, как искусственный интеллект, полупроводники и космические технологии.

В большинстве случаев в документах нет четкого определения метавселенной – возможно, потому, что даже представители отрасли не могут договориться между собой, чем она является. Это делает еще примечательнее тот факт, что правительства готовы одобрить абстрактную и неопределенную концепцию в эпоху все более жесткого регулирования технологий.

На данный момент единственным примером идей местной власти стал проект под названием "ратуша-метавселенная" в Шанхае. Это результат взаимодействия между местными властями Фэнсяня – нового пригородного района, где ведется активное строительство, – и Fengyuzhu, шанхайской компании цифровых развлечений, которая теперь называет себя "подрядчиком метавселенной".

"Городская ратуша" – это виртуальная копия реально существующего здания в районе Фэнсянь. Артистичное белое здание, спроектированное французским архитектором и построенное в 2019 году, превратилось в упрощенную неоновую 3D-модель, которую собираются открыть на китайской платформе метавселенной Xirang в начале февраля, "чтобы дать возможность местным жителям и туристам почувствовать прогресс городского развития". В будущем "ратуша" станет порталом государственных услуг.

[ + – ] Скриншоты ратуши Фэнсяня из метавселенной Шанхая

По мнению компании Fengyuzhu, заключившей контракт на строительство мэрии, метавселенная для каждого города представляет собой один из способов материализации концепции. "Сейчас, когда передвижение ограничено пандемией, люди не могут поехать туда, куда им хочется. Но если речь идет о развитии будущего [путешествий] с помощью концепции метавселенной, китайское правительство действует оперативно", – сказала представительница Fengyuzhu в интервью Protocol.

По ее словам, местные чиновники в Шанхае пытаются понять, что они могут сделать с метавселенной. Компании, специализирующиеся на блокчейне или производстве цифрового искусства, были приглашены на правительственные семинары. Помимо этого проекта мэрии, Fengyuzhu заключила контракты по переносу местных индустрий в метавселенную с двумя другими городами, Децин и Чжанцзяцзе.

Поскольку Fengyuzhu не создает платформу метавселенной самостоятельно, она рассчитывает на успех отечественных платформ, таких как Xirang или Honnverse, чтобы сделать эти проекты "муниципальной метавселенной" доступными и полезными. Большинство этих платформ все еще находятся на ранних стадиях разработки, а немногие работающие были встречены в подавляющем большинстве случаев негативными отзывами. В феврале новое китайское приложение для метавселенной Jelly ненадолго поднялось на вершину чартов магазинов приложений, после чего разработчик удалил его, сославшись на сетевые атаки.

Цифровая экономика: как делать деньги на метавселенной

Люди, давно следящие за экономикой Китая, отмечают, что время от времени местные правительства массово внедряют технологические новинки. Пять лет назад это были полупроводники; два года назад — облачные центры обработки данных; в 2022 году очередь метавселенной.

Эти понятия теперь объединены в категорию "цифровая экономика" – новое обозначение для отраслей, связанных с технологиями. "Причина, по которой местные правительства уделяют такое внимание развитию метавселенной, заключается в том, что [они рассматривают] ее как потенциальную форму цифровой экономики", – говорит Цзян Чжаошэн, старший аналитик исследовательской группы OKLink, специализирующейся на блокчейне.

Важно

Это уже другой мир. Метавселенная, NFT и новые технологии, которые определяют наше будущее

По мере замедления роста в традиционных секторах экономики Китая, таких как недвижимость и производство, правительство оказывает поддержку этим новым технологическим секторам, надеясь, что те будут быстро развиваться. В январе Госсовет поставил цель увеличить долю цифровой экономики в ВВП с 7,8% в 2020 году до 10% в 2025 году.

Местные органы власти в большей степени ощущают принуждение к экономическому росту: они конкурируют за возможности для бизнеса, подобно тому, как города в США боролись за размещение офисов компании Amazon.

Города "должны конкурировать друг с другом за все виды инвестиций и возможности трудоустройства, – говорит Чжан Линь, доцент Университета Нью-Гэмпшира, изучающий политическую экономику Китая. – Поскольку экономика недвижимости больше не работает, перед местными органами власти стоит задача найти новые возможности для роста. Некоторые местные органы власти справляются лучше, другие хуже".

Для некоторых второстепенных городов Китая цифровая экономика – лучший шанс победить в жестокой конкуренции в эпоху экономического спада. Чжан отмечает, что Ухань и Хэфэй, занимающие 9-е и 20-е места по объему муниципального ВВП среди китайских городов, зарекомендовали себя как города, приветствующие новые технологические разработки.

"Преимущество Хэфэя и Уханя в том, что в них сосредоточены таланты, – говорит Чжан, имея в виду несколько лучших университетов, расположенных в этих двух городах. – Они действительно хотят использовать это в своих интересах, но, поскольку они не не слуху, в отличие от других китайских городов, им приходится быстро подхватывать новые идеи, как только те появляются". В результате Хэфэй стал базой для популярной китайской компании по производству электромобилей NIO, а также для компании iFlytek, занимающейся разработкой искусственного интеллекта. В Ухане находится один из первых в Китае инкубаторов технологических стартапов. В январе этого года оба города упомянули метавселенную в своих отчетах за 2021 год в качестве приоритетных отраслей для развития.

Неопределенность метавселенной – это не недостаток, а приятная особенность для местных правительств. Поскольку эти правительства, скорее всего, уже субсидируют и привлекают компании в области ИИ, игр или IoT – явлений, которые могут стать частью метавселенной, – объявить себя поклонниками метавселенной не составляет труда. К тому же это бесплатная реклама.

Именно поэтому метавселенная может выглядеть совершенно по-разному в разных китайских городах. В Фэнсяне (Шанхай) это может быть электронное управление; в южной островной провинции Хайнань речь идет о стимулировании индустрии цифровых развлечений; в Дэцине, городе с населением всего в полмиллиона человек, который превзошел всех в индустрии географических информационных систем, метавселенная принесет еще больше ГИС.

Некоторые инвестиции в цифровую экономику быстро создали в Китае гигантские отрасли – например, электронную торговлю. Другие, такие как микрокредитование или NFT, оказались не в фаворе у Пекина. Если метавселенная повторит их участь, все, что достаточно сделать этим городам, – это быстро отказаться от упоминания "метавселенной" в своих документах и принять другую концепцию для привлечения тех же технологических компаний.

А что если метавселенную действительно ждет глобальный успех? Эти города не упустят своего.

Метавселенная, технологии и цифровая экономика. Как это влияет на компании?

Распростертые объятия местных правительств – это неожиданная приятная новость для китайских технологических компаний, и несколько крупных фирм уже приступили к разработке проектов метавселенной. Компании ByteDance и Tencent приобрели производителей гарнитур виртуальной реальности, а ByteDance также тестирует социальное приложение для метавселенной. Baidu, китайская поисковая система и разработчик искусственного интеллекта, в декабре выпустила первую общедоступную платформу метавселенной Xirang.

Несмотря на раннее планирование, крупные технологические компании часто не решаются слишком активно двигаться в новом направлении, опасаясь, что Пекин наложит ограничения. В Китае уже существуют некоторые ограничения на метавселенную. Мы не знаем, какую форму они примут в конечном итоге, но можно сказать наверняка, что под ограничения подпадут криптовалюты, децентрализация, финансовые активы… В то время как эти отрасли стимулируют развитие метавселенной на Западе, крупные компании в Китае знают, что от них нужно держаться подальше. Шанхайские регуляторы уже начали поиск признаков использования метавселенной для финансовых махинаций, как сообщил представитель Fengyuzhu.

[ + – ] Неопределенность метавселенной – это не недостаток, а приятная особенность для местных правительств

Но многое может происходить и за кулисами. Например, на местном политическом собрании в Шанхае в январе этого года вице-президент Tencent Чжан Лицзюнь объяснил идею метавселенной и предложил местному округу проводить мероприятия по торговле в метавселенной, а также изучать взаимодействие метавселенной и искусства.

Теперь, когда все эти местные органы власти заявили о своей заинтересованности в метавселенной, технологические компании, вероятно, могут вздохнуть с облегчением.

"Частные компании, работающие в инновационных областях, больше всего боятся, что их разрешения на полпути отзовут регулирующие органы. Вмешательство правительства на ранних этапах помогает компаниям получить больше понимания и поддержки [в дальнейшем]", – говорит Цзян.

На данный момент окно возможностей в метавселенной для китайских компаний открыто. Благодаря явному поощрению и потенциальной финансовой поддержке со стороны правительства все больше и больше компаний включаются в игру. Согласно данным китайского реестра компаний, в настоящее время существует более 500 компаний со словом "метавселенная" в названии – и 93% из них были зарегистрированы в прошлом году. Многие другие компании работают над концепцией без использования этого слова.

"Китайские компании очень динамичны и гибки, – говорит Чжан Линь. – Если что-то принесет им пользу, они пойдут на это; если дела начнут выглядеть скверно, они бросятся прочь со всех ног".

Об авторе

Зейи Ян – репортер Protocol | China. Ранее работал репортером в цифровом журнале Rest of World, освещая вопросы пересечения технологий и культуры в Китае и соседних странах. Также писал для South China Morning Post, Nikkei Asia, Columbia Journalism Review и других изданий. В свободное время Зейи ведет подкаст на мандаринском языке, который рассказывает истории ЛГБТК в Китае. Уже 14 лет играет в покемонов, и его любимый зверек довольно странный.