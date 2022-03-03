Піднебесний кіберпанк. Міста Китаю на шляху до метавсесвіту

Органи місцевого самоврядування в Пекіні, Шанхаї та інших містах роблять ставку на метавсесвіт, щоб залучити нові інвестиції.

У метавсесвіту — чим би він не виявився — вже з'явилися несподівані шанувальники: китайські місцеві органи влади. Подібно до того, як багато мерів у США освоюють криптовалюту, багато міст у Китаї прагнуть метавсесвіту або, принаймні, планують це зробити, коли метавсесвіт дійсно буде створений.

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Фокус переклав текст Зеї Яна про нову реальність у Китаї, яка ще вчора здавалася фантастикою.

У січні щонайменше 10 китайських міст і провінцій почали додавати галузь метавсесвіту в свої плани економічного розвитку або взаємодіяти з компаніями, що розвивають метавсесвіт. До цього списку міст тепер входять Шанхай і Пекін, які, в силу своєї політичної та економічної значущості, часто стають законодавцями мод для решти країни. Один з урядових проєктів у Шанхаї, уже представлений громадськості, спрямований на створення віртуальної мерії, яка обслуговуватиме як цифрових кочівників, так і місцевих жителів.

Поки світова технологічна індустрія і широка громадськість обговорюють потенційні переваги метавсесвіту, китайські місцеві органи влади почуваються першопрохідцями в цьому поки що туманному майбутньому. На думку аналітиків, прагнення місцевої влади до пошуку нових джерел економічного зростання може перевершити обережність щодо нового винаходу, і ця невизначеність сама собою може бути хорошим фактором, коли йдеться про політичні послання уряду. Оскільки метавсесвіт може враховувати все, що завгодно, місцеві чиновники можуть інтерпретувати його так, як їм зручно, і потенційно змінити цю інтерпретацію зі зміною політичного курсу.

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Унаслідок бачимо цікавий парадокс: рішуче відкидаючи деякі суперечливі розробки, такі як криптовалюта, Китай відкрито приймає метавсесвіт майбутнього.

Муніципальний метавсесвіт

21 грудня, через два місяці після корпоративного ребрендингу Facebook на Meta, термін "метавсесвіт" увійшов у повсякденний побут. Тоді ж секретар Компартії Шанхай Лі Цян став першим представником місцевого уряду Китаю, який заговорив про метавсесвіт. Хоча саме слово "метавсесвіт" не прозвучало в його промові, Лі — найвища посадова особа найбільш густонаселеного міста Китаю, — сказав, що для стимулювання місцевої економіки Шанхай заохочуватиме розвиток "важливих платформ, де віртуальний і реальний світи взаємодіятимуть".

Протягом місяця концепція метавсесвіту та саме цей термін потрапляють у політичні документи з усього Китаю. Чиновники з економічного розвитку Пекіна заявили, що місто організує "консорціум метаінновацій" і створює "кластер метаіндустрії". Східна провінція Чжецзян, розташована поруч із Шанхаєм, оголосила, що в плані розвитку метаінноваціям відводиться пріоритетне місце поряд із такими галузями, як штучний інтелект, напівпровідники та космічні технології.

У більшості випадків у документах немає чіткого визначення метавсесвіту — можливо тому, що навіть представники галузі не можуть домовитися між собою, чим вона є. Це робить ще цікавішим той факт, що уряди готові схвалити абстрактну та невизначену концепцію в епоху все більш жорсткого регулювання технологій.

Наразі єдиним прикладом ідей місцевої влади став проєкт під назвою "ратуша-метавсесвіт" у Шанхаї. Це результат взаємодії між місцевою владою Фенсяня — нового приміського району, де ведеться активне будівництво, — та Fengyuzhu, шанхайської компанії цифрових розваг, яка тепер називає себе "підрядником метавсесвіту".

"Міська ратуша" — це віртуальна копія будівлі, яка реально існує у районі Фенсянь. Артистична біла будівля, спроєктована французьким архітектором і побудована в 2019 році, перетворилася на спрощену неонову 3D-модель, яку збираються відкрити на китайській платформі метавсесвіту Xirang на початку лютого, "щоб дати можливість місцевим жителям і туристам відчути прогрес міського розвитку". У майбутньому ратуша стане порталом державних послуг.

[ + – ] Скріншоти ратуші Фенсяня з метавсесвіту Шанхая

На думку компанії Fengyuzhu, що уклала контракт на будівництво мерії, метавсесвіт для кожного міста є одним із способів матеріалізації концепції. "Зараз, коли пересування обмежене пандемією, люди не можуть поїхати туди, куди їм хочеться. Але якщо йдеться про розвиток майбутнього [подорожей] за допомогою концепції метавсесвіту, китайський уряд діє оперативно", — сказала представниця Fengyuzhu в інтерв'ю Protocol.

За її словами, місцеві чиновники в Шанхаї намагаються зрозуміти, що вони можуть зробити з метавсесвітом. Компанії, що спеціалізуються на блокчейні чи виробництві цифрового мистецтва, запросили урядові семінари. Крім цього проєкту мерії, Fengyuzhu уклала контракти з перенесення місцевих індустрій у метавсесвіт із двома іншими містами, Децін і Чжанцзяцзе.

Оскільки Fengyuzhu не створює платформу метавсесвіту самостійно, вона розраховує на успіх вітчизняних платформ, таких як Xirang або Honnverse, щоб зробити ці проєкти "муніципального метавсесвіту" доступними та корисними. Більшість цих платформ усе ще знаходяться на ранніх стадіях розробки, а деякі робочі були зустрінуті переважно негативними відгуками. У лютому новий китайський додаток для метавсесвіту Jelly ненадовго піднявся на вершину чартів магазинів додатків, після чого розробник видалив його, пославшись на мережеві атаки.

Цифрова економіка: як робити гроші на метавсесвіті

Люди, які давно стежать за економікою Китаю, зазначають, що час від часу місцеві уряди масово впроваджують технологічні новинки. П'ять років тому це були напівпровідники; два роки тому — хмарні центри обробки даних; у 2022 році черга метавсесвіту.

Ці поняття тепер об'єднані в категорію "цифрова економіка" — нове позначення галузей, пов'язаних із технологіями. "Причина, через яку місцеві уряди приділяють таку увагу розвитку метавсесвіту, полягає в тому, що [вони розглядають] її як потенційну форму цифрової економіки", — говорить Цзян Чжаошен, старший аналітик дослідницької групи OKLink, котрий спеціалізується на блокчейні.

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У міру уповільнення зростання в традиційних секторах економіки Китаю, таких як нерухомість і виробництво, уряд надає підтримку цим новим технологічним секторам, сподіваючись, що ті швидко розвиватимуться. У січні Держрада поставила за мету збільшити частку цифрової економіки у ВВП із 7,8% у 2020 році до 10% у 2025 році.

Місцеві органи влади більшою мірою відчувають примус до економічного зростання: вони конкурують за можливості для бізнесу, подібно до того, як міста в США боролися за розміщення офісів компанії Amazon.

Міста "мають конкурувати одне з одним за всі види інвестицій та можливості працевлаштування, — говорить Чжан Лінь, доцент Університету Нью-Гемпшира, який вивчає політичну економіку Китаю. — Оскільки економіка нерухомості більше не працює, перед місцевими органами влади стоїть завдання знайти нові можливості для зростання. Деякі місцеві органи влади справляються краще, інші гірше".

Для деяких другорядних міст Китаю цифрова економіка є найкращим шансом перемогти в жорстокій конкуренції в епоху економічного спаду. Чжан зазначає, що Ухань і Хефей, які посідають 9-е та 20-е місця за обсягом муніципального ВВП серед китайських міст, зарекомендували себе як міста, що схвалюють нові технологічні розробки.

"Перевага Хефея та Уханя в тому, що в них зосереджені таланти, — каже Чжан, маючи на увазі кілька найкращих університетів, розташованих у цих двох містах. — Вони дійсно хочуть використати це в своїх інтересах, але, оскільки вони не не слуху, на відміну від інших китайських міст, їм доводиться швидко підхоплювати нові ідеї, щойно ті з'являються". Унаслідок Хефей став базою для популярної китайської компанії з виробництва електромобілів NIO, а також для iFlytek, що займається розробкою штучного інтелекту. В Ухані знаходиться один із перших у Китаї інкубаторів технологічних стартапів. У січні цього року обидва міста згадали метавсесвіт у своїх звітах за 2021 рік як пріоритетні галузі для розвитку.

Невизначеність метавсесвіту — це недолік, а приємна особливість для місцевих урядів. Оскільки ці уряди, швидше за все, вже субсидують і залучають компанії в галузі ШІ, ігор або IoT — явищ, які можуть стати частиною метавсесвіту, — оголосити себе шанувальниками метавсесвіту не важко. До того ж, це безкоштовна реклама.

Саме тому метавсесвіт може виглядати по-різному в різних китайських містах. У Фенсяні (Шанхай) це можливе електронне управління; у південній острівній провінції Хайнань йдеться про стимулювання індустрії цифрових розваг; у Деціні, місті з населенням всього півмільйон осіб, який перевершив усіх в індустрії географічних інформаційних систем, метавсесвіт принесе ще більше ГІС.

Деякі інвестиції у цифрову економіку швидко створили у Китаї гігантські галузі — наприклад, електронну торгівлю. Інші, такі як мікрокредитування або NFT, виявилися не у фаворі в Пекіна. Якщо метавсесвіт повторить їхню долю, все, що достатньо зробити цим містам, — це швидко відмовитися від згадки "метавсесвіту" в своїх документах та ухвалити іншу концепцію для залучення тих же технологічних компаній.

А що якщо на метавсесвіт дійсно чекає глобальний успіх? Ці міста не проґавлять свого.

Метавсесвіт, технології та цифрова економіка. Як це впливає на компанії?

Розпростерті обійми місцевих урядів — це несподівана приємна новина для китайських технологічних компаній, і кілька великих фірм уже розпочали розробку проєктів метавсесвіту. Компанії ByteDance і Tencent придбали виробників гарнітур віртуальної реальності, а ByteDance також тестує соціальний додаток для метавсесвіту. Baidu, китайська пошукова система та розробник штучного інтелекту, у грудні випустила першу загальнодоступну платформу метавсесвіту Xirang.

Незважаючи на раннє планування, великі технологічні компанії часто не наважуються надто активно рухатись у новому напрямку, побоюючись, що Пекін накладе обмеження. У Китаї вже є деякі обмеження на метавсесвіт. Ми не знаємо, яку форму вони набудуть зрештою, але можна сказати напевно, що під обмеження підпадуть криптовалюти, децентралізація, фінансові активи… У той час як ці галузі стимулюють розвиток метавсесвіту на Заході, великі компанії в Китаї знають, що від них потрібно триматися подалі. Шанхайські регулятори вже розпочали пошук ознак використання метавсесвіту для фінансових махінацій, як повідомив представник Fengyuzhu.

[ + – ] Невизначеність метавсесвіту – це не недолік, а приємна особливість для місцевих урядів

Але багато може відбуватися і за лаштунками. Наприклад, на місцевих політичних зборах у Шанхаї в січні цього року віцепрезидент Tencent Чжан Ліцзюнь пояснив ідею метавсесвіту та запропонував місцевому округу проводити заходи з торгівлі в метавсесвіті, а також вивчати взаємодію метавсесвіту та мистецтва.

Тепер, коли всі ці місцеві органи влади заявили про свою зацікавленість у метавсесвіті, технологічні компанії, ймовірно, можуть зітхнути з полегшенням.

"Приватні компанії, що працюють в інноваційних галузях, найбільше бояться, що їхні дозволи на півдорозі відкликають керівні органи. Втручання уряду на ранніх етапах допомагає компаніям отримати більше розуміння та підтримки [надалі]", — каже Цзян.

Наразі вікно можливостей у метавсесвіті для китайських компаній відкрито. Завдяки очевидному заохоченню і потенційній фінансовій підтримці з боку уряду дедалі більше компаній входять у гру. Згідно з даними китайського реєстру компаній, наразі існує понад 500 компаній зі словом "метавсесвіт" у назві — і 93% з них були зареєстровані в минулому році. Багато інших компаній працюють над концепцією без цього слова.

"Китайські компанії дуже динамічні та гнучкі, — каже Чжан Лінь. — Якщо щось принесе їм користь, вони підуть на це; якщо справи почнуть виглядати погано, вони кинуться геть з усіх ніг".

Про автора

Зейї Ян — репортер Protocol Китай. Раніше працював репортером у цифровому журналі Rest of World, висвітлюючи питання перетину технологій і культури у Китаї та сусідніх країнах. Також писав для South China Morning Post, Nikkei Asia, Columbia Journalism Review та інших видань. У вільний час Зейї веде подкаст мандаринською мовою, що розповідає історії ЛГБТК+ у Китаї. Уже 14 років грає в покемонів, і його улюблене звірятко досить дивне.