Украина подает пример: Тайваню нужно больше ПВО

Перед лицом военной угрозы, надвигающейся со стороны материка, Тайвань сталкивается с серьезными географическими и технологическими вызовами. ПВО – не панацея, но Украина доказала, что это ценный асимметричный инструмент.

Аналитики утверждают, что после вторжения России в Украину Тайвань мог бы воспользоваться аналогичной стратегией асимметричной обороны для сдерживания или противостояния китайскому вторжению. Мы согласны с ними. Но эта стратегия ничего не даст, если Тайвань не сможет противостоять господству Китая в воздухе. Полный разбор военных уроков российско-украинской войны займет годы, но уже сейчас понятно, что украинские ПВО сыграли решающую роль в обеспечении выживания страны и эффективности действий ее вооруженных сил.

Фокус перевел текст Гарри Халема и Эйк Фрейманна про важность ПВО в современной войне.

Этот урок имеет прямое отношение к Тайваню. Администрация Байдена должна помочь Тайваню создать аналогичный потенциал ПВО, изучив оперативные успехи Украины и сопоставив их с военной доктриной и возможностями Китая в воздухе. В частности, стоит рассмотреть три варианта: передачу Тайваню систем ПВО, финансирование внутренних программ ПВО Тайваня и развертывание на острове интегрированных технологий ПВО американского производства.

Победа Украины в области противовоздушной обороны

Лишив Россию превосходства в воздухе, Украина добилась одного из важнейших успехов в конфликте. Спустя месяц после начала войны Украина утверждает, что уничтожила 97 самолетов, включая ударный истребитель Су-34, и 121 вертолет. Аналитики подтвердили значительную часть этих потерь по открытым источникам. Украинские ВВС продолжают действовать наряду с наземными средствами ПВО, нарушая широкомасштабные военные планы России. Не добившись превосходства в воздухе для прикрытия своих наземных сил, Россия понесла потери гораздо быстрее, чем ожидала. Ее бомбардировщики не могут достичь целей на западе Украины или даже в Киеве без высокого риска быть сбитыми. Россия израсходовала большую часть своих запасов высокоточных боеприпасов в тщетных попытках нейтрализовать ПВО Украины, и теперь ее оперативная гибкость снижается по мере продолжения боевых действий. Не сумев уничтожить ПВО Украины авиаударами, Россия теперь пытается уничтожить их пехотой – с большими потерями живой силы, техники и времени. Хотя мы по-прежнему скептически относимся к заявлениям России о выводе войск из окрестностей Киева, неоспоримым является тот факт, что Украина сдерживает российское наступление везде, кроме Донбасса.

Украина добилась этого с минимальными затратами. Ее военный бюджет в 2020 году составлял всего 5 миллиардов долларов, что составляет примерно 1/12 часть российского, а противовоздушная оборона даже не была одной из основных статей расходов. Украина вступила в конфликт с несколькими якобы устаревшими советскими системами ПВО С-300, 6 зенитными ракетами средней дальности "Тор" и 75-ю зенитными ракетами точечной обороны. На земле Украина умело использовала поставленные Западом переносные зенитно-ракетные комплексы, включая Stinger стоимостью в сотни миллионов долларов, предоставленные Соединенными Штатами. Но российские штурмовики рассчитаны на то, чтобы выдерживать удары "Стингеров". Только благодаря истребителям и наземным средствам ПВО Украина смогла отбить российские атаки с воздуха и обеспечить прикрытие своей легкой пехоты, которая срывала российскую логистику. Украинская ПВО помешала России наносить удары крупными звеньями своих ВКС глубоко в украинском тылу.

Сама по себе ПВО Украины не может переломить ход войны. Скорее всего, Украине сыграли на руку ориентация российской военной доктрины на ближнюю воздушную поддержку, а также подход России к собственным военно-воздушным силам как к воздушной артиллерии. Российские ВКС никогда не проводили крупномасштабных кампаний по перехвату – и вполне предсказуемо, что в первый день войны сценарий их наступления не смог уничтожить достаточное количество украинской боевой авиации и тяжелых зенитных ракетных установок, чтобы вывести из строя украинские ВВС. По сути Россия объявила о достижении своих целей, не уничтожив украинский воздушный потенциал.

[ + – ] Сама по себе ПВО Украины не может переломить ход войны Фото: АрміяInform

Когда первый шквал атак провалился, Москва потеряла элемент внезапности. В свою очередь ПВО Украины выиграла драгоценное время, позволив западным партнерам страны принять мощный и скоординированный ответ, чтобы наказать Россию и поддержать усилия украинских военных. Этого не случилось бы, если бы Россия добилась превосходства в воздухе в первые 72 часа боев и представила победу как свершившийся факт.

Проблема Тайваня

Народно-освободительная армия Китая имеет другую доктрину и вряд ли повторит ошибку России при вторжении на Тайвань. Китайские ВВС и Ракетные войска отличаются от своих российских коллег. ВВС Китая не слишком увлекаются ближней авиационной поддержкой, что упрощает для них достижение господства в воздухе. Ракетные войска Китая специализируются на бомбардировках и давно готовятся к непредвиденным обстоятельствам на Тайване. Как утверждают Эван Монтгомери и Тоши Йошихара, неудача России, по мнению китайских лидеров, проистекает из ее нежелания идти на более решительную и быструю эскалацию.

По сравнению с Украиной у Тайваня менее выгодная география. Остров не имеет сухопутной границы ни с одной страной, не говоря уже о союзнике вроде Польши. При площади всего в 6 процентов от размеров Украины ему также не хватает стратегической глубины – территории за линией фронта, на которой можно сгруппировать свои силы. Поэтому Тайвань может извлечь уроки из успеха Украины, но ему необходимо выверять свой подход с учетом другой географии и количественно более крупного и сложного противника. Тайваню потребуется значительно более совершенная, чем в Украине, противовоздушная оборона, организованная в виде стабильной и географически рассредоточенной сети.

Сегодня ПВО Тайваня лишена материальной и технологической базы. Вооруженные силы Тайваня располагают несколькими батареями американских ЗРК Patriot и ЗРК Sky Bow собственной разработки, некоторые из которых оснащены некачественным китайским оборудованием. Кроме того, у Тайваня есть неопределенное количество устаревших ракет класса "земля-воздух", а также буксируемые противовоздушные орудия и ракеты малой дальности. В случае кризиса Тайвань будет использовать это наземное оружие наряду со своими истребителями. Но у Тайваня чуть более 400 истребителей, организованных в 17 эскадрилий.

Китай имеет около 300 истребителей в составе командования Восточного театра военных действий и около 400-450 истребителей, способных к быстрому развертыванию из командования Центрального театра военных действий, а также эскадрильи, которые он может стянуть со всей страны.

Таким образом, Тайваню придется иметь дело с флотом, превосходящим его собственный примерно вдвое. В боях истребителей концентрация самолетов обеспечивает возрастающую отдачу от масштаба, что даст Китаю решающее преимущество после мобилизации. Более того, китайские батареи крылатых и баллистических ракет могут в считанные часы подавить тайваньские аэродромы и уязвимые системы ПВО. Конечно, Китаю придется наращивать свои силы перед атакой, что даст Тайваню время на укрепление своих аэродромов и укрытие мобильных средств ПВО. Однако тысячи китайских ракет наземного и воздушного базирования делают надежную оборону маловероятной без многолетней подготовки. Уничтожив тайваньские самолеты, средства ПВО и, возможно, военные корабли в течение нескольких дней или недели, Китай может захватить воздушное превосходство над проливом, что позволит провести десантную операцию или морскую блокаду.

Важно уточнить, что без контроля над воздушным пространством Китай не сможет осуществить практически ни один военный план против Тайваня. Это означает, что если тайваньские ПВО смогут выдержать первоначальные бомбардировки, Китаю придется перейти к традиционной миссии подавления или уничтожения ПВО и перенаправить тактические и стратегические воздушные силы на обеспечение контроля над Тайваньским проливом. Чем дольше продлится эта воздушная битва, тем больше вероятность того, что США и их союзники смогут мобилизоваться и вмешаться для поддержки Тайваня в более широкомасштабной войне. Предвидя такой вероятный ход событий, Соединенные Штаты должны любыми средствами расширять возможности тайваньской ПВО.

Три формы поддержки

Во-первых, Соединенные Штаты могут продать Тайваню дополнительные ракетные комплексы Patriot в рамках стандартных поставок вооружений.

Батарея Patriot стоит около 1 миллиарда долларов – дорого, но не запредельно с учетом годового оборонного бюджета Тайваня в 17 миллиардов долларов. Тайвань уже проявлял интерес к Patriot, и война в Украине наверняка убедит его, что дополнительные батареи – это хорошая инвестиция. Для прикрытия всего острова потребуется 10 батальонов Patriot, или около 75% американских сил. В настоящее время Тайвань располагает двумя батальонами. Отдавая приоритет крупным городским районам и авиабазам, Тайвань может сократить свои потребности и повысить эффективность за счет многослойности. Если Соединенные Штаты будут ежегодно поставлять батареи, то к 2024 году они утроят возможности ПВО Тайваня. Вашингтон также может предложить усовершенствованные наземные ракеты средней дальности класса "воздух-воздух" и обновленные зенитно-ракетные комплексы норвежского производства, стоимость которых составляет около 50 миллионов долларов за единицу. Последние ЗРК используют технологию MIM-23 Hawk, что упрощает их интеграцию в вооруженные силы Тайваня.

Другой способ достичь подобного результата – поощрить союзников продавать Тайваню более старое оборудование по сниженной цене. В ближайшие несколько лет НАТО начнет постепенный вывод из эксплуатации системы Patriot, заменив ее системой нового поколения, известной как Medium Extended Air Defense System, а также модернизирует системы PAC-3 до более мощных PAC-4. Как только начнется этот переход, страны НАТО смогут продавать свои старые батареи Patriot непосредственно Тайваню. Если эти страны опасаются возмездия со стороны Китая, они могут передать снятые с производства батареи Patriot обратно Соединенным Штатам, которые, в свою очередь, передадут их Тайваню. Однако модернизация PAC-3 потребует времени, и такие продажи начнутся не ранее середины-конца 2020-х годов. Таким образом, перепродажа является разумным долгосрочным вариантом, но не может быть единственным политическим выбором.

Во-вторых, Соединенные Штаты должны помочь Тайваню разработать собственные программы противоракетной обороны.

Тайваньская система противоракетной обороны Sky Bow является эффективным оружием собственной разработки, и Тайвань предложил наладить ее совместное производство в ускоренные сроки. Производство в США частей этой системы, в частности ракет и пусковых установок, могло бы ускорить развертывание в масштабах страны в ближайшие 18-24 месяца, что повысило бы шансы Тайваня в широкомасштабном конфликте.

[ + – ] Народно-освободительная армия Китая имеет другую доктрину и вряд ли повторит ошибку России при вторжении на Тайвань

В-третьих, Соединенные Штаты могли бы помочь Тайваню создать интегрированную систему слежения и управления огнем, подобную интегрированной системе боевого управления противовоздушной и противоракетной обороны компании Northrop Grumman.

Эта система использует данные от нескольких самолетов и наземных систем ПВО и позволяет командирам поражать воздушные цели на большей дальности, чем стандартная батарея Patriot. Тайваньские самолеты F-16 можно оснастить датчиками для включения в подобную сеть. Но даже без интеграции с самолетами объединение тайваньских ПВО увеличит их охват, дальность и эффективность.

Эти варианты можно комбинировать. Система интегрированного типа внесет наибольший вклад в оборону Тайваня, но ее будет труднее всего реализовать. Интеграция устаревших единиц техники в такую новую сеть потребует времени. Соединенные Штаты могут отказаться предоставлять Тайваню систему американской разработки, учитывая вероятность того, что китайские разведчики могут скомпрометировать ее или что китайская армия может захватить ее в случае захвата Тайваня. Таким образом, наиболее простым выходом будет увеличение продаж Patriot в рамках следующего пакета вооружений и одновременная работа с европейскими партнерами над упрощением контрактов с Тайванем и поставками старого оборудования.

Перед лицом военной угрозы, надвигающейся со стороны материка, Тайвань сталкивается с серьезными географическими и технологическими вызовами. ПВО – не панацея, но Украина доказала, что это ценный асимметричный инструмент. Помогая Тайваню построить устойчивую и многоуровневую сеть ПВО, Соединенные Штаты не только дадут Тайбэю возможность выиграть время в прямой конфронтации. В первую очередь, они сделают большой шаг к предотвращению такой конфронтации.

Об авторах

Гарри Халем – научный сотрудник Института Хадсона и Форума Ближнего Востока и Северной Африки, а также стипендиат фонда Tikvah.

Эйк Фрейманн – директор по Индо-Тихоокеанскому региону в Greenmantle и автор книги "One Belt One Road: Chinese Power Meets the World" (Гарвард, 2020).