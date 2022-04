Україна подає приклад: Тайваню потрібно більше ППО

Перед обличчям військової загрози, що насувається з боку материка, Тайвань стикається із серйозними географічними та технологічними викликами. ППО – не панацея, але Україна довела, що це є цінний асиметричний інструмент.

Аналітики стверджують, що після вторгнення Росії в Україну Тайвань міг би скористатися аналогічною стратегією асиметричної оборони для стримування чи протистояння китайському вторгненню. Ми згодні з ними. Але ця стратегія нічого не дасть, якщо Тайвань не зможе протистояти пануванню Китаю в повітрі. Повний розбір військових уроків російсько-української війни займе роки, але вже зараз зрозуміло, що українські ППО відіграли вирішальну роль у забезпеченні виживання країни та ефективності дій її збройних сил.

Фокус переклав текст Гаррі Халема та Ейк Фрейманна про важливість ППО у сучасній війні.

Вчитися в України. Що потрібно Тайваню для посилення своєї повітряної оборони

Цей урок має прямий стосунок до Тайваню. Адміністрація Байдена має допомогти Тайваню створити аналогічний потенціал ППО, вивчивши оперативні успіхи України та зіставивши їх із військовою доктриною і можливостями Китаю у повітрі. Зокрема, варто розглянути три варіанти: передавання Тайваню систем ППО, фінансування внутрішніх програм ППО Тайваню та розгортання на острові інтегрованих технологій ППО американського виробництва.

Перемога України в галузі протиповітряної оборони

Позбавивши Росію переваги в повітрі, Україна досягла одного з найважливіших успіхів у конфлікті. Через місяць після початку війни Україна стверджує, що знищила 97 літаків, враховуючи ударний винищувач Су-34, та 121 вертоліт. Аналітики підтвердили значну частину цих втрат за допомогою відкритих джерел. Українські ВПС продовжують діяти поряд із наземними засобами ППО, порушуючи широкомасштабні військові плани Росії. Не добившись переваги в повітрі для прикриття своїх наземних сил, Росія зазнала втрат набагато швидше, ніж очікувала. Її бомбардувальники не можуть досягти цілей на заході України чи навіть у Києві без високого ризику бути збитими. Росія витратила більшу частину своїх запасів високоточних боєприпасів у марних спробах нейтралізувати ППО України, і тепер її оперативна гнучкість знижується з продовженням бойових дій. Не зумівши знищити ППО України авіаударами, Росія тепер намагається знищити їх піхотою – з великими втратами живої сили, техніки та часу. Хоча ми, як і раніше, скептично ставимося до заяв Росії про виведення військ з околиць Києва, незаперечним є той факт, що Україна стримує російський наступ скрізь, крім Донбасу.

Україна досягла цього з мінімальними витратами. Її військовий бюджет у 2020 році становив лише 5 мільярдів доларів, що становить приблизно 1/12 частину російського, а протиповітряна оборона навіть не була однією з основних статей видатків. Україна вступила в конфлікт із кількома нібито застарілими радянськими системами ППО С-300, 6 зенітними ракетами середньої дальності "Тор" та 75-ма зенітними ракетами точкової оборони. На землі Україна вміло використала поставлені Заходом переносні зенітно-ракетні комплекси, враховуючи Stinger вартістю сотні мільйонів доларів, надані Сполученими Штатами. Але російські штурмовики розраховані на те, щоб витримувати удари "Стінгерів". Тільки завдяки винищувачам і наземним засобам ППО Україна змогла відбити російські атаки з повітря та забезпечити прикриття своєї легкої піхоти, яка зривала російську логістику. Українська ППО завадила Росії завдавати ударів великими ланками своїх ПКС глибоко в українському тилу.

Сама собою ППО України не може переламати хід війни. Швидше за все, Україні зіграли на руку орієнтація російської військової доктрини на ближню повітряну підтримку, а також підхід Росії до власних військово-повітряних сил як до повітряної артилерії. Російські ПКС ніколи не проводили великомасштабних кампаній із перехоплення – і цілком передбачувано, що в перший день війни сценарій їхнього наступу не зміг знищити достатню кількість української бойової авіації та важких зенітних ракетних установок, щоб вивести з ладу українські ВПС. По суті, Росія оголосила про досягнення своїх цілей, не знищивши український повітряний потенціал.

[ + – ] Сама собою ППО України не може переламати перебіг війни Фото: АрміяInform

Коли перший шквал атак провалився, Москва втратила елемент раптовості. Зі свого боку ППО України виграла дорогоцінний час, дозволивши західним партнерам країни прийняти потужну та скоординовану відповідь, щоб покарати Росію і підтримати зусилля українських військових. Цього не сталося б, якби Росія домоглася переваги в повітрі в перші 72 години боїв і представила перемогу як факт, що відбувся.

Проблема Тайваню

Народно-визвольна армія Китаю має іншу доктрину і навряд чи повторить помилку Росії під час вторгнення на Тайвань. Китайські ВПС та Ракетні війська відрізняються від своїх російських колег. ВПС Китаю не надто захоплюються ближньою авіаційною підтримкою, що спрощує для них досягнення панування у повітрі. Ракетні війська Китаю спеціалізуються на бомбардуваннях і давно готуються до непередбачуваних обставин на Тайвані. Як стверджують Еван Монтгомері та Тоші Йошихара, невдача Росії, на думку китайських лідерів, випливає з її небажання йти на більш рішучу та швидку ескалацію.

Порівняно з Україною у Тайваню менш вигідна географія. Острів не має сухопутного кордону із жодною країною, не кажучи вже про союзника на кшталт Польщі. За площі всього 6 відсотків від розмірів України йому також не вистачає стратегічної глибини – території за лінією фронту, на якій можна згрупувати свої сили. Тому Тайвань може винести уроки з успіху України, але йому необхідно вивіряти свій підхід з урахуванням іншої географії та кількісно більшого та складнішого супротивника. Тайваню знадобиться значно досконаліша, ніж в Україні, протиповітряна оборона, організована у вигляді стабільної та географічно розосередженої мережі.

Сьогодні ППО Тайваню позбавлена матеріальної та технологічної бази. Збройні сили Тайваню мають у своєму розпорядженні кілька батарей американських ЗРК Patriot і ЗРК Sky Bow власної розробки, деякі з яких оснащені неякісним китайським обладнанням. Крім того, у Тайваню є невизначена кількість застарілих ракет класу "земля-повітря", а також протиповітряні гармати, що буксируються, і ракети малої дальності. У разі кризи Тайвань використовуватиме цю наземну зброю разом зі своїми винищувачами. Але в Тайваню трохи більше 400 винищувачів, організованих у 17 ескадрилій.

Китай має приблизно 300 винищувачів у складі командування Східного театру бойових дій і приблизно 400-450 винищувачів, здатних до швидкого розгортання з командування Центрального театру воєнних дій, а також ескадрильї, які він може стягнути з усієї країни.

Так, Тайваню доведеться мати справу з флотом, що перевершує його власний приблизно вдвічі. У боях винищувачів концентрація літаків забезпечує підвищену віддачу від масштабу, що дасть Китаю вирішальну перевагу після мобілізації. Більше того, китайські батареї крилатих і балістичних ракет можуть за лічені години придушити тайванські аеродроми та уразливі системи ППО. Звичайно, Китаю доведеться нарощувати свої сили перед атакою, що дасть Тайваню час на зміцнення своїх аеродромів та укриття мобільних засобів ППО. Проте тисячі китайських ракет наземного та повітряного базування роблять надійну оборону малоймовірною без багаторічної підготовки. Знищивши тайванські літаки, засоби ППО та, можливо, військові кораблі протягом кількох днів чи тижня, Китай може захопити повітряну перевагу над протокою, що дозволить провести десантну операцію чи морську блокаду.

Важливо уточнити, що без контролю за повітряним простором Китай не зможе здійснити практично жоден військовий план проти Тайваню. Це означає, що якщо тайванські ППО зможуть витримати початкові бомбардування, Китаю доведеться перейти до традиційної місії придушення чи знищення ППО та перенаправити тактичні та стратегічні повітряні сили на забезпечення контролю над Тайванською протокою. Чим довше триватиме ця повітряна битва, тим більша ймовірність того, що США та їхні союзники зможуть мобілізуватися та втрутитися для підтримки Тайваню у більш широкомасштабній війні. Передбачаючи такий ймовірний перебіг подій, Сполучені Штати повинні будь-що розширювати можливості тайванської ППО.

Три форми підтримки

По-перше, Сполучені Штати можуть продати Тайваню додаткові ракетні комплекси Patriot у межах стандартних постачань озброєнь.

Батарея Patriot коштує майже 1 мільярд доларів – дорого, але не дуже з урахуванням річного оборонного бюджету Тайваню в 17 мільярдів доларів. Тайвань вже проявляв інтерес до Patriot, і війна в Україні, напевно, переконає його, що додаткові батареї – це гарна інвестиція. Для прикриття всього острова потрібно 10 батальйонів Patriot або приблизно 75% американських сил. Наразі Тайвань має в своєму розпорядженні два батальйони. Віддаючи пріоритет великим міським районам та авіабазам, Тайвань може скоротити свої потреби та підвищити ефективність за рахунок багатошаровості. Якщо Сполучені Штати щорічно постачатимуть батареї, то до 2024 року вони потроять можливості ППО Тайваню. Вашингтон також може запропонувати вдосконалені наземні ракети середньої дальності класу "повітря-повітря" та оновлені зенітно-ракетні комплекси норвезького виробництва, вартість яких становить майже 50 мільйонів доларів за одиницю. Останні ЗРК використовують технологію MIM-23 Hawk, що спрощує їх інтеграцію до збройних сил Тайваню.

Інший спосіб досягти такого результату – заохотити союзників продавати Тайваню старіше обладнання за зниженою ціною. У найближчі кілька років НАТО розпочне поступове виведення з експлуатації системи Patriot, замінивши її системою нового покоління, відомою як Medium Extended Air Defense System, а також модернізує системи PAC-3 до потужніших PAC-4. Щойно розпочнеться цей перехід, країни НАТО зможуть продавати свої старі батареї Patriot безпосередньо Тайваню. Якщо ці країни побоюються відплати з боку Китаю, вони можуть передати зняті з виробництва батареї Patriot назад Сполученим Штатам, які передадуть їх Тайваню. Однак модернізація PAC-3 вимагатиме часу, і такі продажі почнуться не раніше середини-кінця 2020-х років. Так, продаж є розумним довгостроковим варіантом, але не може бути єдиним політичним вибором.

По-друге, Сполучені Штати мають допомогти Тайваню розробити власні програми протиракетної оборони.

Тайванська система протиракетної оборони Sky Bow є ефективною зброєю власної розробки і Тайвань запропонував налагодити її спільне виробництво у прискорені терміни. Виробництво у США частин цієї системи, зокрема ракет і пускових установок, могло б прискорити розгортання в масштабах країни в найближчі 18-24 місяці, що підвищило б шанси Тайваню у широкомасштабному конфлікті.

[ + – ] Народно-визвольна армія Китаю має іншу доктрину і навряд чи повторить помилку Росії під час вторгнення на Тайвань

По-третє, Сполучені Штати могли б допомогти Тайваню створити інтегровану систему стеження та управління вогнем, подібну до інтегрованої системи бойового управління протиповітряної та протиракетної оборони компанії Northrop Grumman.

Ця система використовує дані від кількох літаків і наземних систем ППО та дозволяє командирам уражати повітряні цілі на більшій дальності, ніж стандартна батарея Patriot. Тайванські літаки F-16 можна оснастити датчиками для включення до такої мережі. Але навіть без інтеграції з літаками об'єднання тайванських ППО збільшить їх охоплення, дальність та ефективність.

Ці варіанти можна комбінувати. Система інтегрованого типу зробить найбільший внесок в оборону Тайваню, але її найважче реалізувати. Інтеграція застарілих одиниць техніки в таку нову мережу вимагатиме часу. Сполучені Штати можуть відмовитися надавати Тайваню систему американської розробки, враховуючи ймовірність того, що китайські розвідники можуть її скомпрометувати або що китайська армія може захопити її у разі захоплення Тайваню. Так, найпростішим виходом буде збільшення продажів Patriot у межах наступного пакету озброєнь та одночасна робота з європейськими партнерами над спрощенням контрактів із Тайванем і постачанням старого обладнання.

Про авторів

Гаррі Халем – науковий співробітник Інституту Хадсона та Форуму Близького Сходу та Північної Африки, а також стипендіат фонду Tikvah.

Ейк Фрейманн – директор з Індо-Тихоокеанського регіону в Greenmantle та автор книги "One Belt One Road: Chinese Power Meets the World" (Гарвард, 2020).