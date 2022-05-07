Военные РФ вывозят подсолнечное масло из Запорожской области

Готовая продукция, которую украли российские солдаты с завода в Пологах, предназначалась для отправки за границу, где уже ощущается дефицит масла.

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Российские военные начали вывозить подсолнечное масло с завода, расположенного на территории оккупированного противником города Пологи Запорожской области. Об этом в сообщает пресс-служба Сил обороны Запорожского края в своем Facebook.

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По словам представителей украинских военных, российские солдаты вывозят готовую продукцию с "Пологовского маслоэкстракционного завода", который до оккупации был одним из главных источников дохода для бюджета Пологовского района.

[ + – ] Расположение города Пологи

"На сегодняшний день дикари вывозят готовую продукцию завода, которую предприятие готовило для отгрузки иностранным партнерам, которые, кстати, уже ощущают на себе дефицит высококачественной украинской продукции", — говорится в сообщении.

Ситуация с подсолнечным маслом в мире

Глобальная нехватка подсолнечного масла возникла из-за полномасштабного вторжения. На Украину и РФ приходится около 50% и 25% мирового производства продукта соответственно. По данным New York Times, дефицит растительного масла привел к росту цен на него, в частности, в Великобритании, в то время как сети супермаркетов в Испании, Греции, Турции, Бельгии, Эстонии и других странах ограничили закупки продукта, иногда мотивируя такой шаг как меру предосторожности на фоне повышенного спроса.

Помимо того, что растительное масло относится к основным продуктам питания, оно также является важным ингредиентом во всей пищевой промышленности и используется во многих продуктах, от печенья до готовых блюд. Как пишет издание Express, дефицит подсолнечного масла и рост стоимости на него снизит разнообразие продуктов, предлагаемых в продовольственных магазинов.

Нехватка подсолнечного масла приводит к росту цен и на другие пищевые масла. На фоне протестов из-за повышения цен на масло в столице Индонезии Джакарте, крупнейший в мире производитель пальмового масла (60% от мирового объема), решил приостановить экспорт, пишет Hurriyet.

Продовольственный кризис из-за войны в Украине

Учитывая, что посевная компания в Украине проходит в условиях полномасштабной войны, во время которой российские войска минируют поля и уничтожают хранилища с топливом, миру грозит масштабный продовольственный кризис. По оценкам Организации Объединенных Наций, более одной пятой населения Земли — до 1,7 млрд человек — столкнутся с голодом и нищетой.

Помимо этого, в ООН считают, что из-за военных действий около 30% украинских сельскохозяйственных полей стали непригодны для посевов зерновых.

Есть проблемы и с доставкой готовой продукции — украинские порты как в Азовском, так и в Черном море были закрыты, так как правительство не может гарантировать безопасность на этих объектах из-за блокирования кораблями РФ. Тем не менее, по данным СМИ, украинские экспортеры зерновых все же нашли способ поставлять продукцию за рубеж — через западную границу в румынский порт Констанца. В то же время, по оценкам экспертов, скорость движения груза по Румынии недостаточно высока.

Встречаются и случаи вывоза российскими военными украинского зерна. Например, 20 марта председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух рассказал, что из Бердянсякого порта российские буксиры отогнали пять частично заполненных кораблей для перевозки зерновых.

В мае сайт "Миротворец" сообщил, что российское судно "Матрос Позынич" загрузилось 27 тыс. тонн пшеницы в оккупированном Севастополе и последовало в египетский порт Александрия. В свою очередь спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко отметил, что украинские дипломаты помешали РФ доставить зерно в Александрию. РФ направила судно с украденным зерном в сторону Ливана и Сирии, в связи с чем украинский МИД просил ливанские и сирийские органы арестовать груз, если корабль зайдет в их порты.