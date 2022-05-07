Військові РФ вивозять олію із Запорізької області

Готова продукція, яку вкрали російські солдати із заводу в Пологах, призначалася для відправки за кордон, де вже відчувається дефіцит олії.

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Російські військові почали вивозити олію із заводу, розташованого на території окупованого противником міста Пологи Запорізької області. Про це повідомляє пресслужба Сил оборони Запорізького краю у своєму Facebook.

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За словами представників українських військових, російські солдати вивозять готову продукцію з Пологівського олійноекстракційного заводу, який до окупації був одним із головних джерел доходу для бюджету Пологівського району.

[ + – ] Розташування міста Пологи

"На сьогоднs дикуни вивозять готову продукцію заводу, яку підприємство готувало для відвантаження іноземним партнерам, які, до речі, вже відчувають на собі дефіцит високоякісної української продукції", — йдеться d повідомленні.

Ситуація з олією у світі

Глобальна нестача соняшникової олії виникла через повномасштабне вторгнення. На Україну та РФ припадає близько 50% та 25% світового виробництва продукту відповідно. За даними New York Times, дефіцит рослинної олії призвів до зростання цін на нього, зокрема, у Великобританії, тоді як мережі супермаркетів в Іспанії, Греції, Туреччині, Бельгії, Естонії та інших країнах обмежили закупівлі продукту, іноді мотивуючи такий крок як запобіжний засіб на тлі підвищеного попиту.

Крім того, що рослинна олія належить до основних продуктів харчування, вона також є важливим інгредієнтом у всій харчовій промисловості та використовується в багатьох продуктах, від печива до готових страв. Як пише видання Express, дефіцит соняшникової олії та зростання вартості на нього знизить різноманітність продуктів, пропонованих у продовольчих магазинах.

Нестача соняшникової олії призводить до зростання цін і на інші харчові олії. На тлі протестів через підвищення цін на олію в столиці Індонезії Джакарті найбільший у світі виробник пальмової олії (60% від світового обсягу) вирішив призупинити експорт, пише Hurriyet.

Продовольча криза через війну в Україні

Враховуючи, що посівна компанія в Україні відбувається в умовах повномасштабної війни, під час якої російські війська мінують поля та знищують сховища з паливом, світові загрожує масштабна продовольча криза. За оцінками Організації Об'єднаних Націй, понад одна п'ята населення Землі — до 1,7 млрд людей — зіштовхнуться з голодом і злиднями.

Крім цього, в ООН вважають, що через військові дії близько 30% українських сільськогосподарських полів стали непридатними для посівів зернових.

Є проблеми й із доставкою готової продукції — українські порти як в Азовському, так і Чорному морі були закриті, оскільки уряд не може гарантувати безпеку на цих об'єктах через блокування кораблями РФ. Проте, за даними ЗМІ, українські експортери зернових все ж таки знайшли спосіб постачати продукцію за кордон — через західний кордон до румунського порту Констанца. Водночас, за оцінками експертів, швидкість руху вантажу Румунією недостатньо висока.

Трапляються й випадки вивезення російськими військовими українського зерна. Наприклад, 20 березня голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух розповів, що з Бердянсякого порту російські буксири відігнали п'ять частково заповнених кораблів для перевезення зернових.

У травні сайт "Миротворець" повідомив, що російське судно "Матрос Позинич" завантажило 27 тис. тонн пшениці в окупованому Севастополі та пішло до єгипетського порту Олександрія. У свою чергу, спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко зазначив, що українські дипломати завадили РФ доставити зерно до Олександрії. РФ направила судно з украденим зерном у бік Лівану та Сирії, у зв'язку з чим українське МЗС просило ліванські та сирійські органи заарештувати вантаж, якщо корабель зайде до їхніх портів.