Військові РФ вивозять олію із Запорізької області
Готова продукція, яку вкрали російські солдати із заводу в Пологах, призначалася для відправки за кордон, де вже відчувається дефіцит олії.
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Російські військові почали вивозити олію із заводу, розташованого на території окупованого противником міста Пологи Запорізької області. Про це повідомляє пресслужба Сил оборони Запорізького краю у своєму Facebook.
За словами представників українських військових, російські солдати вивозять готову продукцію з Пологівського олійноекстракційного заводу, який до окупації був одним із головних джерел доходу для бюджету Пологівського району.
"На сьогоднs дикуни вивозять готову продукцію заводу, яку підприємство готувало для відвантаження іноземним партнерам, які, до речі, вже відчувають на собі дефіцит високоякісної української продукції", — йдеться d повідомленні.
Ситуація з олією у світі
Глобальна нестача соняшникової олії виникла через повномасштабне вторгнення. На Україну та РФ припадає близько 50% та 25% світового виробництва продукту відповідно. За даними New York Times, дефіцит рослинної олії призвів до зростання цін на нього, зокрема, у Великобританії, тоді як мережі супермаркетів в Іспанії, Греції, Туреччині, Бельгії, Естонії та інших країнах обмежили закупівлі продукту, іноді мотивуючи такий крок як запобіжний засіб на тлі підвищеного попиту.
Крім того, що рослинна олія належить до основних продуктів харчування, вона також є важливим інгредієнтом у всій харчовій промисловості та використовується в багатьох продуктах, від печива до готових страв. Як пише видання Express, дефіцит соняшникової олії та зростання вартості на нього знизить різноманітність продуктів, пропонованих у продовольчих магазинах.
Нестача соняшникової олії призводить до зростання цін і на інші харчові олії. На тлі протестів через підвищення цін на олію в столиці Індонезії Джакарті найбільший у світі виробник пальмової олії (60% від світового обсягу) вирішив призупинити експорт, пише Hurriyet.
Продовольча криза через війну в Україні
Враховуючи, що посівна компанія в Україні відбувається в умовах повномасштабної війни, під час якої російські війська мінують поля та знищують сховища з паливом, світові загрожує масштабна продовольча криза. За оцінками Організації Об'єднаних Націй, понад одна п'ята населення Землі — до 1,7 млрд людей — зіштовхнуться з голодом і злиднями.
Крім цього, в ООН вважають, що через військові дії близько 30% українських сільськогосподарських полів стали непридатними для посівів зернових.
Є проблеми й із доставкою готової продукції — українські порти як в Азовському, так і Чорному морі були закриті, оскільки уряд не може гарантувати безпеку на цих об'єктах через блокування кораблями РФ. Проте, за даними ЗМІ, українські експортери зернових все ж таки знайшли спосіб постачати продукцію за кордон — через західний кордон до румунського порту Констанца. Водночас, за оцінками експертів, швидкість руху вантажу Румунією недостатньо висока.
Трапляються й випадки вивезення російськими військовими українського зерна. Наприклад, 20 березня голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух розповів, що з Бердянсякого порту російські буксири відігнали п'ять частково заповнених кораблів для перевезення зернових.
У травні сайт "Миротворець" повідомив, що російське судно "Матрос Позинич" завантажило 27 тис. тонн пшениці в окупованому Севастополі та пішло до єгипетського порту Олександрія. У свою чергу, спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко зазначив, що українські дипломати завадили РФ доставити зерно до Олександрії. РФ направила судно з украденим зерном у бік Лівану та Сирії, у зв'язку з чим українське МЗС просило ліванські та сирійські органи заарештувати вантаж, якщо корабель зайде до їхніх портів.