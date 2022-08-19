Экс-мер Краснодара стал главой оккупированных территорий Харьковщины: что о нем известно

Андрей Алексеенко известен тем, что на него завели уголовное дело за получение взятки. А его дочь Полина привлекает внимание журналистов снимками с роскошной яхты и за рулем уникального спорткара.

Андрей Алексеенко — бывший мер города Краснодар (РФ) стал главой "совета министров", который оккупанты сформировали на захваченных территориях Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС.

Редакция росСМИ получила в свое распоряжение текст указа главы так называемой военно-гражданской администрации Харьковской области (орган, созданный российскими оккупантами, — ред) Виталия Ганчева.

"Постановляю … назначить первым заместителем главы военно-гражданской администрации Харьковской области — председателем совета министров Харьковской области Алексеенко Андрея Анатольевича", — говорится в документе, который цитирует СМИ.

Несколько позже скан-копию "указа" опубликовали сразу несколько интернет-изданий и Телеграм-каналов.

Что этому предшествовало

В четверг, 18 августа, Алексенко внезапно подал заявление об уходе с должности. Ради решения только этого единственного вопроса на 19 августа было созвано внеочередное заседание гордумы.

В заявлении, которое получили депутаты гордумы, Алексеенко указал причиной своего увольнения переход на другое место службы.

19 августа его просьба была удовлетворена.

К слову, еще 17 августа российский журналист-пропагандист Владимир Соловьев в своем Телеграм-канале написал о том, что Алексеенко перейдет на руководящую должность в частично оккупированную ВС РФ Харьковскую область.

Кто такой Андрей Алексеенко

Согласно официальной биографии, Алексеенко родился 23 апреля 1978 года в станице Новопоковская Краснодарского края (сейчас — РФ).

Окончил Пашковский сельскохозяйственный колледж и получи специальность, связанную с эксплуатацией и строительством зданий. Позднее окончил также Кубанский государственный аграрный университет по специальностям "промышленное и гражданское строительство" и "финансы и кредит".

Кандидат экономических наук.

Работал помощником мастера, инспектором службы безопасности, штукатуром-маляром 3 разряда, инженером по технадзору по сооружениям.

С 2006 года начал занимать руководящее должности, начал политическую карьеру.

Так, 2007 по 2010 год работал на должности главы отдела координации, экономического развития и внешних связей в администрации Краснодара. В 2010 году стал заместителем, затем первым заместителем главы Туапсинского района Краснодарского края. В сентябре 2015 года был назначен исполняющим обязанности главы Ейского района, с октября того же года работал заместителем, а с сентября 2017 года — первым заместителем главы Краснодарского края.

В это время в компетенцию Алексеенко входили вопросы, связанные со строительством и ЖКХ.

17 ноября 2021 года Алексеенко избрали главой муниципального образования город Краснодар.

[ + – ] Андрей Алексеенко в большей части ведал ЖКХ региона

Личная жизнь

Алексеенко женат. Вместе с женой Галиной воспитывает троих детей. Самый младший из них — еще школьник. А дочь Полина стала известна из-за своих снимков роскошной жизни, которые девушка размещает в "Инстаграме".

[ + – ] Андрей Алексеенко с женой и младшим сыном

К слову, Алексеенко — любитель бокса. Он состоит в Туапсинской федерации бокса председателем.

Уголовное дело

В декабре 2021 года на Андрея Алексеенко завели уголовное дело.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о взятке в особо крупном размере. Речь идет о коллекционном охотничьем ружье, стоимостью 1,6 миллиона рублей, которое чиновник получил в 2018 году. "Подарок" преподнес представитель компании-застройщика за получение необходимых документов.

Заметим, что после обысков на рабочем месте и дома, равно как и после официального сообщения о подозрении во взяточничестве, Алексеенко продолжил возглавлять администрацию Краснодара.

[ + – ] Алексеннко объявили подозрение в получении крупной взятки

Доходы

Журналисты подсчитали, что за 2015–2020 годы Андрей Алексеенко и его жена Галина заработали в общей сложности заработали 45 млн рублей. Причем, по данным налоговых деклараций, большая часть дохода принадлежала жене чиновника, которая лишь недавно начала заниматься бизнесом.

Несмотря на это, их дочь выставляет в Инстаграме фотографии с итальянскою яхты Azimut, стоимостью от 4,5 млн евро. Кроме того, девушку часто видят за рулем редкого спорткара BMW Alpina XB7 (стоимость — 18,5 млн руб.). Закупается дочь новоявленного гауляйтера Харьковщины в столице России. Девушка предпочитает одежду от бренда Tom Ford, Prada, Fendi, Chanel.

[ + – ] Яхта Azimut, на которой часто фотографируется дочь Алексеенко

Кроме того, жена Алексеенко полноправно владеет тремя квартирами площадью 96,6 и 46,7 квадратных метров и автомобилями Дэу Нексия", "Тойота Лэнд Крузер 150 Прадо", "Тойота Лэнд Крузер 200", "Ниссан Теана".

Официально в собственности семьи — 18 нежилых зданий и помещений, пять гектаров земли и две квартиры.

Напомним, ранее в оккупированном Мелитополе российские захватчики назначили "врио мэра", депутата местного горсовета от "Оппозиционного блока" Галину Данильченко. Данильченко уже призвала жителей города адаптироваться к "новой действительности, чтобы как можно быстрее начать жить по-новому".

Фокус также писал о том, что гауляйтеры в Запорожье и Херсоне ведут регион к катастрофе. Речь идет о Балицком, Сальдо и Стремоусове, которые сознательно перешли на сторону российских оккупантов.