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Военный Фокус Российско-украинская война

Экс-мер Краснодара стал главой оккупированных территорий Харьковщины: что о нем известно

андрей алексеенко, мер краснодара
Фото: Фото из открытых источников | Бывшего мера Краснодара назначили на должность "гауляйтера" захваченных территорий Харьковской области

Андрей Алексеенко известен тем, что на него завели уголовное дело за получение взятки. А его дочь Полина привлекает внимание журналистов снимками с роскошной яхты и за рулем уникального спорткара.

Андрей Алексеенко — бывший мер города Краснодар (РФ) стал главой "совета министров", который оккупанты сформировали на захваченных территориях Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС.

Редакция росСМИ получила в свое распоряжение текст указа главы так называемой военно-гражданской администрации Харьковской области (орган, созданный российскими оккупантами, — ред) Виталия Ганчева.

"Постановляю … назначить первым заместителем главы военно-гражданской администрации Харьковской области — председателем совета министров Харьковской области Алексеенко Андрея Анатольевича", — говорится в документе, который цитирует СМИ.

Несколько позже скан-копию "указа" опубликовали сразу несколько интернет-изданий и Телеграм-каналов.

Что этому предшествовало

В четверг, 18 августа, Алексенко внезапно подал заявление об уходе с должности. Ради решения только этого единственного вопроса на 19 августа было созвано внеочередное заседание гордумы.

В заявлении, которое получили депутаты гордумы, Алексеенко указал причиной своего увольнения переход на другое место службы.

19 августа его просьба была удовлетворена.

К слову, еще 17 августа российский журналист-пропагандист Владимир Соловьев в своем Телеграм-канале написал о том, что Алексеенко перейдет на руководящую должность в частично оккупированную ВС РФ Харьковскую область.

Кто такой Андрей Алексеенко

Согласно официальной биографии, Алексеенко родился 23 апреля 1978 года в станице Новопоковская Краснодарского края (сейчас — РФ).

Окончил Пашковский сельскохозяйственный колледж и получи специальность, связанную с эксплуатацией и строительством зданий. Позднее окончил также Кубанский государственный аграрный университет по специальностям "промышленное и гражданское строительство" и "финансы и кредит".

Кандидат экономических наук.

Работал помощником мастера, инспектором службы безопасности, штукатуром-маляром 3 разряда, инженером по технадзору по сооружениям.

С 2006 года начал занимать руководящее должности, начал политическую карьеру.

Так, 2007 по 2010 год работал на должности главы отдела координации, экономического развития и внешних связей в администрации Краснодара. В 2010 году стал заместителем, затем первым заместителем главы Туапсинского района Краснодарского края. В сентябре 2015 года был назначен исполняющим обязанности главы Ейского района, с октября того же года работал заместителем, а с сентября 2017 года — первым заместителем главы Краснодарского края.

В это время в компетенцию Алексеенко входили вопросы, связанные со строительством и ЖКХ.

17 ноября 2021 года Алексеенко избрали главой муниципального образования город Краснодар.

алексеенко, мер краснодара
Андрей Алексеенко в большей части ведал ЖКХ региона

Личная жизнь

Алексеенко женат. Вместе с женой Галиной воспитывает троих детей. Самый младший из них — еще школьник. А дочь Полина стала известна из-за своих снимков роскошной жизни, которые девушка размещает в "Инстаграме".

андрей алексеенко,галина алексеенок
Андрей Алексеенко с женой и младшим сыном

К слову, Алексеенко — любитель бокса. Он состоит в Туапсинской федерации бокса председателем.

Уголовное дело

В декабре 2021 года на Андрея Алексеенко завели уголовное дело.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о взятке в особо крупном размере. Речь идет о коллекционном охотничьем ружье, стоимостью 1,6 миллиона рублей, которое чиновник получил в 2018 году. "Подарок" преподнес представитель компании-застройщика за получение необходимых документов.

Заметим, что после обысков на рабочем месте и дома, равно как и после официального сообщения о подозрении во взяточничестве, Алексеенко продолжил возглавлять администрацию Краснодара.

алексеенко, мер краснодара
Алексеннко объявили подозрение в получении крупной взятки

Доходы

Журналисты подсчитали, что за 2015–2020 годы Андрей Алексеенко и его жена Галина заработали в общей сложности заработали 45 млн рублей. Причем, по данным налоговых деклараций, большая часть дохода принадлежала жене чиновника, которая лишь недавно начала заниматься бизнесом.

Несмотря на это, их дочь выставляет в Инстаграме фотографии с итальянскою яхты Azimut, стоимостью от 4,5 млн евро. Кроме того, девушку часто видят за рулем редкого спорткара BMW Alpina XB7 (стоимость — 18,5 млн руб.). Закупается дочь новоявленного гауляйтера Харьковщины в столице России. Девушка предпочитает одежду от бренда Tom Ford, Prada, Fendi, Chanel.

яхта, море
Яхта Azimut, на которой часто фотографируется дочь Алексеенко

Кроме того, жена Алексеенко полноправно владеет тремя квартирами площадью 96,6 и 46,7 квадратных метров и автомобилями Дэу Нексия", "Тойота Лэнд Крузер 150 Прадо", "Тойота Лэнд Крузер 200", "Ниссан Теана".

Официально в собственности семьи — 18 нежилых зданий и помещений, пять гектаров земли и две квартиры.

Напомним, ранее в оккупированном Мелитополе российские захватчики назначили "врио мэра", депутата местного горсовета от "Оппозиционного блока" Галину Данильченко. Данильченко уже призвала жителей города адаптироваться к "новой действительности, чтобы как можно быстрее начать жить по-новому".

Фокус также писал о том, что гауляйтеры в Запорожье и Херсоне ведут регион к катастрофе. Речь идет о Балицком, Сальдо и Стремоусове, которые сознательно перешли на сторону российских оккупантов.