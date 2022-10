Байдену нужно проснуться: старые ядерные стратегии в войне в Украине не работают, — эксперт

По словам Роджера Закхейма, директора Института Рональда Рейгана, в войне XXI века важен не масштаб армии, а скорость и эффективностью того, что эксперты называют цепочкой уничтожения (kill chain). Это система распознавания угрозы и определения целей.

Война в Украине показала, что цифровая эпоха уравнивает страны, независимо от их военной мощи. Украина умело применяет точные вооружения, беспилотные технологии и средства шифрования, что дает преимущество на поле боя. Россия же полагается на конвенциональную военную силу. Но вместе с тем Роджер Закхейм, директор Института Рональда Рейгана в Вашингтоне, обращает внимание на то, что ядерные угрозы по-прежнему эффективны. Об этом сообщает Fox News.

Западные технологии вместе с решимостью украинских военных позволили не только сдержать продвижение российских войск, но и вернуть некоторые из захваченных территорий. От микрочипов и ПО больше пользы, чем от танков и пехоты: цифровая армия оказалась сильнее обычной.

Возможности и концепции, применяющиеся сегодня в войне в Украине, прежде не выходили за пределы страниц исследовательских документов и использовались только в военных симуляторах.

В войне XXI века важна не только и не столько численность армии, сколько скорость и эффективностью того, что эксперты называют цепочкой уничтожения (kill chain): сеть программируемых систем, которые позволяют военным быстро распознавать угрозы, определять цели и наносить удары. При этом используются спутниковые данные, автономные системы и ИИ-алгоритмы. В войне против России Украина построила превосходную цепочкой уничтожения, Роджер Закхейм.

ПО может служить аргументом против стали, однако не против энергии атома. Западные разработчики ядерных стратегий и военные планировщики не вполне подготовились, считает Закхейм. Вместо того, чтобы наращивать возможности, которые бы не позволили противнику прибегнуть к ядерному удару, в администрации президента Байдена бытуют умонастроения, которые были уместны в период после Холодной войны: вместо разработки новых ядерных вооружений, которые можно было бы применять на поле боя, в приоритете остаются переговоры о контроле вооружений.

Некоторые представители администрации Байдена считают, что США нужно следовать правилу "no first use", согласно которому США ни при каких обстоятельствах не должны наносить ядерный удар первыми. Но при этом пропадет весь эффект сдерживания, который сейчас оказывают американские ядерные вооружения. Правило не бить первым ослабит Соединенные Штаты и союзников перед Россией. Более того, такой шаг станет для РФ приглашением нанести ядерный удар по Украине, считает исследователь.

Проблема не ограничивается Россией. От того, как свободный мир ответит на угрозы Путина, будет зависеть, по каким конспектам в будущем могут действовать Иран, Китай и Северная Корея.

