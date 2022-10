Байдену треба прокинутися: старі ядерні стратегії у війні в Україні не працюють, — експерт

За словами Роджера Закхейма, директора Інституту Рональда Рейгана, у війні XXI століття важливий не масштаб армії, а швидкість і ефективність того, що експерти називають ланцюжком знищення (kill chain). Це система розпізнавання загрози та визначення цілей.

Війна в Україні показала, що цифрова епоха зрівнює країни, незалежно від їхньої військової могутності. Україна вміло застосовує точні озброєння, безпілотні технології та засоби шифрування, що надає перевагу на полі бою. Росія ж покладається на конвенційну військову силу. Але разом із тим, Роджер Закхейм, директор Інституту Рональда Рейгана у Вашингтоні, звертає увагу на те, що ядерні загрози, як і раніше, ефективні. Про це повідомляє Fox News.

Західні технології разом із рішучістю українських військових дозволили не лише стримати просування російських військ, а й повернути деякі із захоплених територій. Від мікрочипів і ПЗ більше користі, ніж від танків і піхоти: цифрова армія виявилася сильнішою за звичайну.

Можливості та концепції, що застосовуються сьогодні у війні в Україні, раніше не виходили за межі сторінок дослідницьких документів і використовувалися лише у військових симуляторах.

У війні XXI століття важлива не тільки й не стільки чисельність армії, скільки швидкість і ефективність того, що експерти називають ланцюжком знищення (kill chain): мережа програмованих систем, які дозволяють військовим швидко розпізнавати загрози, визначати цілі та завдавати ударів. При цьому використовуються супутникові дані, автономні системи та ШІ-алгоритми. У війні проти Росії Україна побудувала чудовий ланцюжок знищення, говорить Роджер Закхейм.

Ядерна зброя

ПЗ може бути аргументом проти сталі, але не проти енергії атома. Західні розробники ядерних стратегій і військові планувальники не цілком підготувалися, вважає Закхейм. Замість того, щоб нарощувати можливості, які б не дозволили противнику вдатися до ядерного удару, в адміністрації президента Байдена існують умонастрої, які були доречні в період після Холодної війни: замість розробки нових ядерних озброєнь, які можна було б застосовувати на полі бою, у пріоритеті залишаються переговори щодо контролю озброєнь.

Деякі представники адміністрації Байдена вважають, що США потрібно дотримуватися правила "no first use", згідно з яким США за жодних обставин не повинні завдавати ядерного удару першими. Але при цьому зникне весь ефект стримування, який надають американські ядерні озброєння. Правило не бити першим послабить Сполучені Штати й союзників перед Росією. Крім того, такий крок стане для РФ запрошенням завдати ядерного удару по Україні, вважає дослідник.

Проблема не обмежується Росією. Від того, як вільний світ відповість на погрози Путіна, залежатиме, за якими конспектами в майбутньому можуть діяти Іран, Китай і Північна Корея.

Інститут Рональда Рейгана

Президентський фонд та інститут Рональда Рейгана є некомерційною організацією, яка займається збереженням спадщини Рональда Рейгана, його принципів особистої свободи, рівності економічних можливостей, глобальної демократії та національної гордості.

