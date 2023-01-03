В США столкнулись с проблемами у эксперементальной САУ с дальностью свыше 70 км

Испытания показали, что при интенсивной стрельбе ствол орудия быстро изнашивается. Теперь инженером нужно либо поменять конструкцию ствола, либо реактивного боеприпаса.

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В ходе эксплуатационных испытаний САУ M109A7 были выявлены проблемы с быстрым изнашиванием ствола. Об этом сообщает Defense News.

Армия США проводит масштабные испытания артиллерии повышенной дальности, чтобы понять как орудие справляется с интенсивным применением. Работы ведутся в рамках программы Extended Range Cannon Artillery (ERCA). В самоходную артустановку M109A7 установили ствол длиной в 58 калибров (для сравнения у Pzh 2000 длина ствола 52 калибра), что позволяет вести стрельбу на большие расстояния.

Уже на раннем этапе испытаний удалось обнаружить проблему чрезмерного изнашивания ствола САУ при относительно небольшом количестве выстрелов. Теперь инженеры программы должны изменить конструкцию ствола, пороха или же самого боеприпаса. Сейчас есть 2 САУ, которые участвуют в испытаниях, в следующие 3 года их количество расширят до 20. Они поступят в армию США.

[ + – ] Стрельба на 70 км из САУ M109A7

Программа ERCA предусматривает не только увеличение дальности стрельбы САУ, но и повышение точности. Этого удалось достичь благодаря более длинному стволу и использованию реактивного снаряда XM113.

Напомним, 28 июля компания BAE Systems сообщила о заказе от Пентагона на приобретение САУ М109А7. Их оснастят автоматической боеукладкой и системой связи, которая работает без GPS.

1 января советник компании KMW Николас Драммонд заявил, что в Германии началось производство новейших САУ RCH-155 для украинской армии. Всего ВСУ получат 18 машин.