У США зіткнулися з проблемами у експерементальній САУ з дальністю понад 70 км.

Випробування показали, що при інтенсивній стрільбі ствол зброї швидко зношується. Тепер інженером необхідно або змінити конструкцію ствола, або реактивного боєприпасу.

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У процесі експлуатаційних випробувань САУ M109A7 було виявлено проблеми зі швидким зношуванням ствола. Про це повідомляє Defense News.

Армія США проводить масштабні випробування артилерії підвищеної дальності, щоб зрозуміти, як знаряддя справляється з інтенсивним застосуванням. Роботи ведуться у межах програми Extended Range Cannon Artillery (ERCA). У самохідну артустановку M109A7 встановили ствол завдовжки 58 калібрів (для порівняння у Pzh 2000 довжина ствола 52 калібру), що дозволяє вести стрільбу на великі відстані.

Вже на ранньому етапі випробувань вдалося виявити проблему надмірного зношування ствола САУ за відносно невеликої кількості пострілів. Тепер інженери програми повинні змінити конструкцію ствола, пороху або самого боєприпасу. Наразі є 2 САУ, які беруть участь у випробуваннях, у наступні 3 роки їх кількість розширять до 20. Вони надійдуть до армії США.

[ + – ] Стрільба на 70 км із САУ M109A7

Програма ERCA передбачає не лише збільшення дальності стрілянини САУ, а й підвищення точності. Цього вдалося досягти завдяки довшому стволу та використанню реактивного снаряда XM113.

Нагадаємо, 28 липня компанія BAE Systems повідомила про замовлення Пентагону на придбання САУ М109А7. Їх оснастять автоматичною боєукладкою та системою зв'язку, яка працює без GPS.

1 січня радник компанії KMW Ніколас Драммонд заявив, що у Німеччині розпочалося виробництво найновіших САУ RCH-155 для української армії. Загалом ЗСУ отримають 18 машин.