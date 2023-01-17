Теракт в Днепре: разведка Британии подтвердила, что РФ ударила по жилому дому ракетой Х-22

Данный снаряд не предназначен для высокоточных ударов — его радиолокационная система наведения плохо различает цели в городах. По данным Минобороны Великобритании, это говорит о проблемах ракетного потенциала армии РФ.

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Российские военные нанесли удар по жилой многоэтажке в Днепре противокорабельной ракетой. Об этом говорится в разведсводке Минобороны Великобритании от 17 января.

По данным британских специалистов, это была ракета AS-4 KITCHEN, известная под названием Х-22 "Буря". Ее запустил бомбардировщик Ту-22М3, в результате удара по состоянию на утро 17 января погибли 40 человек.

[ + – ] Ракета X-22 не будет точной при поражении наземных целей, указали в разведке

Российское командование ложно обвинило в теракте украинские системы ПВО, заметили в Минобороны.

Ракета X-22 неточна при поражении наземных целей, ведь ее радиолокационная система наведения плохо различает цели в городских условиях, уточнили в разведке.

Данная ракета, по данным британских военных, оказалась причиной других инцидентов с массовыми жертвами среди гражданского населения в Украине. Ее применили во время удара по торговому центру "Амстор" в Кременчуге 27 июня прошлого года.

[ + – ] Россияне применили ракету X-22 во время удара по торговому центру "Амстор" в Кременчуге

Ракеты X-22 непригодны для высокоточных ударов, поэтому факт их использования говорит о проблемах ракетного потенциала армии РФ в долгосрочной перспективе.

ВС РФ сложно динамически идентифицировать цели, получать быстрые данные и точную оценку боевых повреждений, заключили эксперты.

Ракета ВС РФ ударила по жилому дому в Днепре

Армия России 14 января нанесла ракетный удар по жилой девятиэтажке в Днепре. Советник Офиса президента Алексей Арестович сначала сказал, что российскую ракету предварительно сбили украинские силы ПВО.

Командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук опроверг высказывание Арестовича, заявив об отсутствии у армии Украины систем для уничтожения ракет Х-22.

Арестович 17 января извинился за высказывание о работе украинских ПВО и сказал, что против него "устроили информационную операцию".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицал причастность россиян к трагедии в Днепре. По его словам, ракета попала в жилой дом из-за "работы украинской ПВО".

Фокус ранее сообщал, что под завалами дома в Днепре оказалась освобожденная из плена защитница мариупольского завода "Азовсталь".

Кроме этого, из-под завалов многоэтажного дома 15 января удалось достать 27-летнюю Екатерину Зеленскую. Она не могла позвать спасателей, так как с детства страдает глухотой.