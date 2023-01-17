Теракт у Дніпрі: розвідка Британії підтвердила, що РФ ударила по житловому будинку ракетою Х-22

Цей снаряд не призначений для високоточних ударів — його система радіолокації наведення погано розрізняє цілі в містах. За даними Міноборони Великобританії, це говорить про проблеми ракетного потенціалу армії РФ.

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Російські військові завдали удару по житловій багатоповерхівці в Дніпрі протикорабельною ракетою. Про це йдеться у розвідці Міноборони Великобританії від 17 січня.

За даними британських фахівців, це була ракета AS-4 KITCHEN, відома під назвою Х-22 "Буря". Її запустив бомбардувальник Ту-22М3, внаслідок удару станом на ранок 17 січня загинуло 40 людей.

[ + – ] Ракета X-22 не буде точною при ураженні наземних цілей, зазначили у розвідці.

Російське командування хибно звинуватило у теракті українські системи ППО, зауважили у Міноборони.

Ракета X-22 неточна при ураженні наземних цілей, адже її система радіолокації наведення погано розрізняє цілі в міських умовах, уточнили в розвідці.

Ця ракета, за даними британських військових, спричинила інші інциденти з масовими жертвами серед цивільного населення в Україні. Її застосували під час удару по торговому центру "Амстор" у Кременчуці 27 червня минулого року.

[ + – ] Росіяни застосували ракету X-22 під час удару по торговому центру "Амстор" у Кременчуці.

Ракети X-22 непридатні для високоточних ударів, тому факт їхнього використання говорить про проблеми ракетного потенціалу армії РФ у довгостроковій перспективі.

ЗС РФ складно динамічно ідентифікувати цілі, отримувати швидкі дані та точну оцінку бойових ушкоджень, зазначили експерти.

Ракета ЗС РФ вдарила по житловому будинку у Дніпрі

Армія Росії 14 січня завдала ракетного удару по житловій дев'ятиповерхівці у Дніпрі. Радник Офісу президента Олексій Арестович спочатку сказав, що російську ракету заздалегідь збили українські сили ППО.

Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук спростував висловлювання Арестовича, заявивши про відсутність у армії України систем для знищення ракет Х-22.

Арестович 17 січня вибачився за висловлювання про роботу українських ППО та сказав, що проти нього "влаштували інформаційну операцію".

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заперечував причетність росіян до трагедії у Дніпрі. За його словами, ракета поцілила у житловий будинок через "роботу української ППО".

Фокус раніше повідомляв, що під завалами будинку в Дніпрі виявилася звільнена з полону захисниця маріупольського заводу "Азовсталь".

Окрім цього, з-під завалів багатоповерхового будинку 15 січня вдалося дістати 27-річну Катерину Зеленську. Вона не могла покликати рятувальників, бо з дитинства страждає на глухоту.