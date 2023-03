Провалы разведки США как причина войны в Ираке: все, что нам известно

Правительство США придерживалось ошибочной стратегии, основанной на отсутствии поощрений и сомнительной аналитике. Саддам Хусейн не был связан с терактами 11 сентября, и он не был исламистом. Тем не менее, эти факты не помешали ему сотрудничать с бен Ладеном и такими группировками, как Аль-Каида.

20 лет назад Соединенные Штаты вторглись в Ирак под ложным предлогом. Историки и социологи потратили два десятилетия, изучая, что пошло не так. Джордж Буш и другие высокопоставленные чиновники его администрации утверждали, что у бывшего президента Ирака Саддама Хусейна было оружие массового поражения и что иракское правительство имело связи с такими гнусными группировками, как Аль-Каида. Вместе эти две вещи представляли неприемлемую угрозу американской безопасности. Однако, как только возглавляемая американцами коалиция свергла иракский режим в 2003 году, быстро выяснилось, что не существовало ни оружия массового поражения, ни активных связей с Усамой бен Ладеном.

Сэмюэля Хелфонта о том, почему США приняли решение ввести войска в Ирак в начале 2000-х годов.

Нарратив вокруг войны также противоречив. Действительно ли администрация Буша считала, что Саддам Хусейн представляет собой угрозу, которую необходимо устранить с помощью военной силы, или же видные американские чиновники просто привели данные разведки в качестве публичного оправдания войны, потому что хотели использовать волну негодования после 11 сентября для передела Ближнего Востока?

Действительно ли администрация Буша считала, что Саддам Хусейн представляет собой угрозу, которую необходимо устранить с помощью военной силы, или же видные американские чиновники просто привели данные разведки в качестве публичного оправдания войны

В любом случае, задача современных историков – выяснить, что произошло. Их зачастую провокационные выводы часто остаются погребенными в пыльных академических томах или, в некоторых случаях, изгнаны из куртуазных дискуссий из-за политической токсичности всего, что может рассматриваться как поддержка катастрофической и непродуманной войны. Из-за этого влияние на общественное мнение остается в руках политиков, стремящихся набрать политические очки, а не исследовать прошлое. В результате большая часть дискуссий в сообществе национальной безопасности по-прежнему основана на давно забытых нарративах или даже фактических неточностях. Вопреки общепринятым представлениям, изложенным в недавних ретроспективах, Саддам Хусейн не придерживался стратегии двусмысленности в отношении своих программ по созданию оружия массового уничтожения для сдерживания Ирана. Его арабская националистическая идеология также не мешала ему работать с такими людьми, как Усама бен Ладен. Действительно, большая часть нынешнего общепринятого мнения страдает тем же видом группового мышления, что и критикуемые ею провалы разведки; она объединяется вокруг удобного, но несовершенного анализа. 20-летняя годовщина войны дает прекрасную возможность подвести итоги, что мы теперь знаем о самых печально известных провалах разведки.

С падением власти Саддама Хусейна историки получили миллионы страниц внутренних иракских документов, содержащих самые сокровенные секреты бывшего режима. После вторжения американских войск иракские диссиденты и американские военные захватили документы режима в Багдаде, включая архив секретариата правящей партии Баас. То, как эти документы вывезли из Ирака, вызвало протесты и обвинения в колониальном присвоении исторических артефактов Ближнего Востока. Тем не менее, из архивов получился бесконечный поток книг и статей, рассказывающих о том, как Саддам Хусейн управлял страной и проводил свою внешнюю политику. Эти документы, наряду с другими расследовательскими проектами и интервью с бывшими иракскими чиновниками, дают потрясающее представление о провалах американской разведки в 2003 году.

Иракское оружие массового поражения

Основная история оружия массового поражения Саддама Хусейна теперь хорошо задокументирована. Оно было у него в 1980-х годах. Он использовал его против иранцев и даже против своего собственного народа. После войны в Персидском заливе он обещал передать оружие, но попытался скрыть некоторые образцы от инспекторов ООН. Когда иракское правительство уличили во лжи, Саддам Хусейн решил уничтожить оставшееся незаконное оружие тайно и без каких-либо документов. Затем иракское правительство настаивало, что у него нет оружия массового уничтожения, и бросило вызов инспекторам, чтобы те доказали его неправоту. В течение 1990-х годов уговоры международного сообщества и дезертирство высокопоставленных иракских чиновников, включая зятя Саддама Хусейна в 1995 году, заставили иракский режим рассказать о некоторых из своих прошлых программ и отказаться от всего, что от них осталось. К концу десятилетия Ирак полностью ликвидировал свои незаконные программы вооружений.

Тем не менее, вопрос остается открытым: как разведывательные службы Соединенных Штатов, обладая всеми своими ресурсами, не смогли понять, что произошло? Доступ к внутренним иракским документам сразу же показал истоки некоторых тактических заблуждений в Вашингтоне. Например, правительство США перехватило фрагменты иракских сообщений, в которых высокопоставленные иракцы приказывали очистить объект до прибытия инспекторов ООН. В громком выступлении в ООН в феврале 2003 года госсекретарь Колин Пауэлл привел эти перехваченные сообщения в качестве доказательства того, что иракцы скрывают существующие программы вооружений. В полном контексте, предоставленном иракскими записями, стало ясно, что правительство опасалось ложноположительного результата от остатков давно закрытой программы.

Эти открытия, однако, не могли объяснить весь масштаб провала американской разведки. Оказавшись в политической трясине, администрация Буша поставила во главу угла выяснение того, как их оценки оказались настолько ошибочными. Когда агент ФБР по имени Джордж Пиро допрашивал Саддама Хусейна после его захвата, одной из его главных задач было ответить на этот вопрос. После нескольких недель допроса Саддам Хусейн проговорился, что опасается иранского вторжения. У Пиро был ответ: Саддам Хусейн ликвидировал свои незаконные программы вооружений, но хотел оставить остатки сомнений насчет них, чтобы сдержать Исламскую Республику Иран. Поэтому он не мог признаться в том, что полностью ликвидировал свою программу вооружений.

Утверждение о том, что Саддам Хусейн намеренно двусмысленно говорил о своих оружейных программах, стало еще популярнее, когда в рамках заказанного правительством США исследования стратегического мышления Ирака были опрошены бывшие иракские чиновники

Утверждение о том, что Саддам Хусейн намеренно двусмысленно говорил о своих оружейных программах, стало еще популярнее, когда в рамках заказанного правительством США исследования стратегического мышления Ирака были опрошены бывшие иракские чиновники. "В течение многих месяцев после войны 2003 года, – говорится в отчете, – ряд высокопоставленных иракских чиновников продолжали считать возможным (при этом категорически настаивая, что не располагают прямыми сведениями), что Ирак все еще обладает спрятанным где-то потенциалом оружия массового уничтожения". Один иракский генерал утверждал, что Саддам Хусейн придерживается стратегии "сдерживания через сомнение". Если Саддам Хусейн не был откровенен с высшим руководством своего собственного режима, он, очевидно, лгал и международному сообществу.

Этот нарратив все еще широко распространен, но он слишком аккуратен и слишком легко оправдывает разведывательное сообщество. Он предполагает, что Соединенные Штаты полагались на разумные стратегии и компетентный анализ, но режим в Багдаде их обманул. При этом проигнорирован тот факт, что хотя Саддам Хусейн, безусловно, был двуличным, а его заявления об оружии массового уничтожения противоречивыми, его режим в течение десятилетия говорил миру, что не обладает оружием массового уничтожения.

До 2003 года мы не находим убедительных доказательств того, что иракцы утверждали, что у них действительно есть оружие массового уничтожения. Кроме того, ученые не обнаружили никаких доказательств стратегии "сдерживания через сомнение" на миллионах страниц внутренних иракских документов, а иракский генерал, придумавший эту фразу, позже отказался от нее. Он заявил, что на него повлияли сообщения западных СМИ, и уточнил, что Саддам Хусейн "никогда не сигнализировал о существовании ОМУ ни в заявлениях любого рода, ни намеками". Несмотря на свидетельства других иракских генералов, пытающихся снять с себя ответственность за свои преступления при прежнем режиме, иракские архивы ясно показывают, что Саддам Хусейн последовательно и неоднократно доносил до своих подчиненных правду об отсутствии в Ираке незаконных оружейных программ. Как он сказал руководству режима на одной встрече за закрытыми дверями в конце 1990-х годов: "Вы можете подумать, что у нас все еще есть спрятанное химическое оружие, ракеты и так далее. У нас ничего нет – вообще ни одного винтика".

Новые исследования об иракском оружии

Ученые, работающие с иракскими архивами, выдвигают и другие теории, опирающиеся на более существенные доказательства. Важная научная статья Грегори Кобленца указывает на роль секретных иракских спецслужб в отказе Саддама Хусейна сотрудничать с инспекторами ООН и, следовательно, в создании неверного представления о его оружейных программах. Самое важное ведомство было метко названо Особой организацией безопасности. Ее главной задачей было шпионить за другими шпионами и за членами партии Баас с целью защиты режима от переворота. Режим Саддама Хусейна предъявлял к членам Особой организации безопасности самые высокие требования и доверял им свои сокровенные тайны. Когда Ирак попытался скрыть от международного сообщества некоторые виды оружия массового уничтожения сразу после войны в Персидском заливе, Саддам Хусейн возложил программу обмана на свое самое надежное ведомство – Особую организацию безопасности. Как только Ирак отменил свои оставшиеся программы вооружений в конце десятилетия, инспекторы ООН потребовали от Ирака не только открыть свои оружейные объекты, но и рассказать о предыдущих обманах. Только тогда инспекторы и правительство США могли бы быть уверены, что их снова не обманывают. Однако это требование предусматривало, чтобы Ирак открыл свою Особую организацию безопасности для международных инспекторов.

К середине 1990-х годов Соединенные Штаты явно хотели избавиться от Саддама Хусейна тем или иным способом. Они даже предприняли попытку переворота. Также было ясно, что американские спецслужбы работали с программой ООН по инспекции оружия и проникли в нее. Таким образом, чтобы признаться в программе своего правительства по обману, Саддаму Хусейну пришлось бы открыть международному сообществу свою главную организацию по противодействию переворотам. Это грозило разоблачить эту организацию перед американскими спецслужбами, которые работали над свержением иракского режима. Как заключило ЦРУ в ретроспективе 2006 года, когда Саддам Хусейн отказался, аналитики разведки в Вашингтоне предположили, что ему есть что скрывать. На самом деле он просто надеялся избежать переворота.

Соединенные Штаты явно хотели избавиться от Саддама Хусейна тем или иным способом

Совсем недавно Мольфрид Браут-Хегхаммер, ведущий эксперт по распространению оружия в Университете Осло, провела, пожалуй, самое глубокое и сложное исследование побуждений Саддама Хусейна. Она утверждает: "Иракское руководство не пыталось, как это принято считать, создать эффект сдерживания за счет расчетливой двусмысленности в вопросе о том, обладает ли Ирак спрятанным ОМУ". Вместо продуманных схем или скрытых планов, иногда проблемы в Ираке возникали из-за старой доброй некомпетентности, которую часто можно встретить в авторитарных режимах. Высшие руководители, такие как Саддам Хусейн, с трудом доносили свою политику до нижестоящих чиновников, что приводило к противоречивым заявлениям и действиям в рамках всего режима. Не менее важно и то, что первоначальная попытка Саддама Хусейна обмануть инспекторов по вооружениям поставила его перед тем, что Браут-Хегхаммер называет "дилеммой обманщика".

Как только Багдад был пойман на сокрытии оружия и документации, инспекторы ООН и аналитики американской разведки выработали здоровое недоверие ко всему, что говорили иракцы. Когда Багдад позже признал некоторые аспекты своих незаконных программ, американцы восприняли откровения Ирака о его предыдущих проступках как доказательство двуличности режима. Таким образом, вместо того, чтобы поощрять иракцев к сотрудничеству с инспекторами, американские и ооновские чиновники еще сильнее закручивали гайки вокруг Багдада, надеясь выудить еще больше скрытых деталей. Структура поощрений была неправильной. Каждый раз, когда Саддам Хусейн сотрудничал, его наказывали, и поэтому он в конце концов перестал это делать. Как он сказал своим советникам: "Нас ждут санкции с инспекторами или санкции без инспекторов; что вы выберете?".

Поддержка Ираком терроризма

Основные факты об иракском оружии массового поражения хорошо известны. У Ирака его не было. Поэтому большая часть посмертного анализа была интерпретационной. Что касается другого крупного провала разведки, то основные факты все еще не были достаточно проанализированы. Высокопоставленные чиновники администрации Буша и интеллектуалы правого крыла делали ложные и безрассудные заявления о связях Ирака с террористами. Несмотря на их аллюзии и утверждения, Саддам Хусейн не имел действующих связей с Аль-Каидой в 2001 году и не был связан с терактами 11 сентября в США.

Опровержение таких утверждений очень важно, но обратная реакция, как это часто бывает, переборщила. Например, Пол Пиллар был аналитиком ЦРУ, который с 2000 по 2005 год занимал должность сотрудника национальной разведки по Ближнему Востоку. Это сделало его главным авторитетом в интерпретации режима Саддама Хусейна во время терактов 11 сентября 2001 года и вторжения в Ирак в 2003 году. Когда не было найдено никаких доказательств связи Ирака с терактами 11 сентября, он утверждал, что, поскольку Саддам Хусейн был главой "светской диктатуры", "отсутствие связи не должно было удивлять". Это широко распространенное мнение.

Бесконечные бури в пустыне. Интервенция США в Ирак и борьба Багдада с ИГИЛ

Однако, хотя Саддам Хусейн не был связан с 11 сентября, записи в иракских архивах подтверждают, что он имел долгую историю поддержки террористов, включая радикальных исламистов из Аль-Каиды. В 1994 году бен Ладен жил в Судане. Директор иракской разведывательной службы вместе с сыном Саддама Хусейна Удаем установили с ним контакт через суданского посредника. Иракцы встретились с бен Ладеном с разрешения Саддама Хусейна в 1995 году. Бен Ладен попросил иракцев начать трансляции радиопередач диссидентского салафитского проповедника Салмана аль-Уды на Саудовскую Аравию и "провести совместные операции против иностранных сил на земле Хиджаза". Последнее было эвфемизмом для нападения на американские вооруженные силы. Саддам Хусейн лично одобрил план трансляций, а иракская разведка искала пути "дальнейшего развития отношений и сотрудничества между двумя сторонами", когда бен Ладен был депортирован из Судана и укрылся в Афганистане в 1996 году. Тогда иракское правительство заявило, что "отношения с ним продолжаются через суданскую сторону. В настоящее время мы работаем над тем, чтобы активизировать эти отношения через новый канал в свете его нынешнего местонахождения". Однако, судя по всему, Багдад потерял с ним контакт.

Баасистский режим помогал и другим исламистским террористам по всему Ближнему Востоку. Саддам Хусейн открыто поддерживал палестинских террористов-смертников. Иракские документы также ясно показывают, что в начале 1990-х годов Багдад поддерживал египетский Исламский джихад, который позже стал филиалом Аль-Каиды. Кроме того, в июле 2001 года иракская разведка работала с группой "Армия Мухаммеда" в Бахрейне, которую иракцы считали ответвлением Аль-Каиды. Согласно иракским документам, "цели" группы были "схожи" с целями бен Ладена, но она использовала "другие названия" как "способ маскировки организации". Таким образом, очевидно, что не было никаких идеологических препятствий для сотрудничества между иракцами и теми людьми, которые осуществили теракт 11 сентября.

Когда некоторые из этих сведений стали достоянием общественности, и особенно после того, как некоторые бывшие баасисты оказались в рядах Исламского государства, некоторые аналитики утверждали, что Саддам Хусейн не только поддерживал радикальных исламистов, но и в последние годы своего правления сам стал таковым. Он был "возрожденным мусульманином" или сторонником своего рода "баати-сальфизма". Эти утверждения часто исходили от сторонников войны в Ираке и были призваны опровергнуть слова таких людей, как Пол Пиллар. В действительности они просто повторяли одно и то же заблуждение: что диктатор, подобный Саддаму Хусейну, должен быть идеологически связан с иностранными группами, чтобы поддерживать их. На самом деле, внутренние иракские документы однозначно показывают, что Саддам Хусейн не совершал такого идеологического обращения. Он по-прежнему ненавидел исламистов и делал все возможное, чтобы подавить их в Ираке. Однако это не мешало ему поддерживать их за рубежом, когда его интересы совпадали с их интересами.

Заключение

Вопросы об оружии Ирака и его связях с терроризмом уже стали основополагающими в международной истории 21 века. К сожалению, общественные дебаты по этим вопросам не успевают за довольно значительными достижениями ученых. Саддам Хусейн не пытался обмануть посторонних и заставить их думать, что у него есть оружие массового поражения, с целью добиться сдерживания. Правительство США придерживалось ошибочной стратегии, основанной на отсутствии поощрений и сомнительной аналитике. Саддам Хусейн не был связан с терактами 11 сентября, и он не был исламистом. Тем не менее, эти факты не помешали ему сотрудничать с бен Ладеном и такими группировками, как Аль-Каида.

Неспособность рассмотреть трагедию войны в Ираке во всей ее сложности чревата созданием упрощенных нарративов, в результате чего американские аналитики и политики могут повторить те же ошибки в будущем. Обвиняя хитрость Саддама Хусейна в ошибочных оценках его оружейных программ, мы снимаем ответственность с американских разведывательных служб. Они не извлекут правильных уроков, если не рассмотрят, как их стратегии по раскрытию иракских оружейных программ создали неубедительные структуры поощрений, которые в конечном итоге заставили Ирак прекратить сотрудничество с инспекторами ООН по вооружениям. Аналогичным образом, упрощенные нарративы, отказывающиеся рассматривать реальную поддержку Саддамом Хусейном таких людей, как Усама бен Ладен, не подготовят политиков и аналитиков к тому, чтобы учесть все нюансы подобной угрозы.

Об авторе

Сэмюэль Хелфонт – автор книги "Iraq against the World: Saddam, America, and the Post-Cold War Order (Oxford 2023), ассистент профессора стратегии и политики в программе Военно-морского колледжа в Военно-морской аспирантуре в Монтерее, Калифорния.