Могут ли религиозные убеждения помешать служить в армии: в УГКЦ дали ответ

По словам главы Украинской греко-католической церкви, понятие веры не должно быть препятствием для вступления в ряды армии. Нельзя ссылаться на свои религиозные убеждения и отказываться от выполнения военной службы.

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В Украине происходит общая мобилизация на фоне полномасштабного вторжения Российской Федерации. В связи с религиозными убеждениями некоторые украинцы отказываются использовать оружие. Об этом рассказал глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ), верховный архиепископ Киево-Галицкий Блаженнейший Святослав в интервью "Главком".

Он подчеркнул, что религиозные убеждения не должны быть препятствием для вступления в ряды армии. Церковь активно советует верующим военнообязанным не отклонять мобилизацию и принимать участие в защите Родины.

"Защита Родины – естественное право и святая обязанность гражданина. Церковь здесь не может быть абсолютно помехой. Напротив, сопровождает своих верующих в их обязанности защищать свою Родину. Наши военные капелланы идут вместе с нашими людьми в то же войско. Мы поддерживаем нашу армию", – подчеркнул он.

Архиепископ также высказал свое мнение относительно случаев, когда верующие предъявляют аргументы в суде, утверждая, что их вера в Бога мешает им выполнять военную службу.

Он отметил, что согласно христианскому учению о войне и мире, которое исповедуется Католической церковью, религиозные убеждения не являются основанием для отказа от службы. Он подчеркнул, что нельзя ссылаться на свои религиозные убеждения в данном случае и отказываться от выполнения военной службы.

Напомним, адвокат Роман Симутин объяснил внесенную парламентариями правку о предоставлении отсрочки от призыва.

В СМИ объяснили, как получить отсрочку от мобилизации военнообязанному лицу. Первый шаг — визит в ТЦК и СП после получения повестки.