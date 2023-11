Свобода, равенство и братство. Двухкратное "ура" либералам времен Холодной войны

Либерализм времен Холодной войны по-прежнему может многое предложить современным американским мыслителям и политикам. Акцент на сдержанности, смирении, иронии и плюрализме бесценен для страны, которая недавно была околдована собственной силой и самодовольством.

В последнее десятилетие американские либералы занимают оборонительную позицию. Их представитель Барак Обама вызвал недовольство как внутренних, так и внешних критиков своей попыткой переделать американскую внешнюю политику. Теперь, когда авторитаризм на подъеме, либералы оказались под перекрестным огнем левых и правых, которые хотят уменьшить глобальную роль страны. В ответ на это некоторые либеральные мыслители с ностальгией вспоминают первые дни Холодной войны, ища вдохновение в том времени, когда сильный либеральный интернационализм, казалось, мог спасти мир.

Фокус перевел статью Джозефа Стиба о либеральных мыслителях времен Холодной войны.

В своей последней книге Сэмюэл Мойн вступает в эту дискуссию и утверждает, что для современных либералов нет ничего хуже, чем превознесение либерализма времен Холодной войны. Эта традиция, утверждает он, ограничила либеральное воображение, сделав его политически неинтересным и уязвимым для консервативной критики. Вместо этого либералы должны заново открыть для себя прежние традиции "перфекционизма и прогрессивизма" и использования государства в позитивных целях.

Безусловно, есть все основания для критики либерализма времен Холодной войны. Но в книге Мойна, как и в других подобных критических произведениях, возникает классическая проблема "выплеснуть ребенка вместе с водой". У либералов времен Холодной войны было много сильных сторон, и их идеи остаются актуальными для современных внешнеполитических дискуссий. Пересмотр их наследия — это возможность переосмыслить извечную дилемму смирения и действия.

Мыслители времен Холодной войны, такие как теолог Рейнхольд Нибур, в полной мере осознавали ограниченность человеческой природы и трагичность попыток переделать мир в соответствии с теоретическими рецептами. На собственном опыте испытывая последствия тоталитаризма, мировой войны и геноцида, они утверждали, что люди обладают бесконечной способностью к самооправданию и самообману. Соединенные Штаты, по их мнению, все еще могут играть позитивную роль в мире, но только в том случае, если они будут критически относиться к собственному могуществу.

Мыслители времен Холодной войны в полной мере осознавали ограниченность человеческой природы и трагичность попыток переделать мир в соответствии с теоретическими рецептами Фото: Википедия

Эти мыслители не изменяли либерализм "почти до неузнаваемости", а опирались на ключевые либеральные традиции, которые подчеркивали плюрализм и противостояние концентрированной власти. Странно, что Мойн, критикующий либеральные замашки во внешней политике США, отвергает осторожных либералов времен Холодной войны, которые выступали против утопических видений как прямого пути в ад. Отнюдь не будучи апологетами могущества США, они призывали американцев осознать, что их сила, идеализм и высокомерие могут нанести огромный вред миру. После таких катастроф, как война в Ираке, современные либералы должны опираться на эти идеи, а не откладывать их в дальний ящик.

Мойн против либералов Холодной войны

Развивая свой аргумент о том, что либерализм времен Холодной войны представляет собой "предательство самого либерализма", Мойн рассказывает о шести мыслителях: Джудит Шклар, Исайе Берлине, Карле Поппере, Гертруде Химмельфарб, Ханне Арендт и Лайонеле Триллинге. Он утверждает, что ужасы истории середины века, которые многие из них пережили в качестве беженцев, заставили их принять крайне пессимистичный взгляд на человеческую природу и отказаться от идеалов прогресса и освобождения, опасаясь, что идеалистическая массовая политика приведет к тоталитаризму.

Наиболее убедительные части книги посвящены тому, как эти либералы переосмыслили свою собственную интеллектуальную линию. Они сформулировали "антиканон" протототалитарных мыслителей, включая Жан-Жака Руссо, Георга Гегеля и Карла Маркса, которые должны были стать их оппонентами. Либералы времен Холодной войны, такие как Карл Поппер, предупреждали, что эти деятели были протототалитаристами, считавшими, что они "открыли законы истории, позволяющие им предсказывать ход исторических событий". Их идейные потомки в нацистской Германии и Советском Союзе затем утвердились в качестве авангарда элит, стремящихся заставить общество двигаться к утопическим целям и перевоспитывая или уничтожая сопротивляющихся.

Мыслители Холодной войны сформировали "антиканон" протототалитарных мыслителей, включая Жан-Жака Руссо, Георга Гегеля и Карла Маркса

Мойн утверждает, что, отвергнув интеллектуальное наследие этих мыслителей, либералы времен Холодной войны сформировали новый канон, в котором особое место занимали защитники свободы и сдержанного правления, в том числе Джон Локк и Адам Смит. Они также приняли смесь фрейдистских и христианских идей о самоотречении и грехе. Эти сдвиги, как утверждают Мойн и другие, сформировали либерализм, более похожий на либертарианство, которое отодвигает на второй план коллективные действия, общее благо и благожелательное государство в пользу простого противостояния такому злу, как тоталитаризм.

Многие историки исследовали, как тоталитаризм изменил либеральную мысль и подтолкнул ее к политическому центризму. Мойн дополняет эти дискуссии, показывая, как некоторые либеральные мыслители уже меняли свою традицию изнутри, прежде чем события вроде войны во Вьетнаме и экономической стагнации подорвали либеральный консенсус. Неоконсерватизм и неолиберализм свободного рынка заполнили этот пробел и привели к появлению более неравного общества и более консервативного политического ландшафта.

Потребность в Нибуре

Мойн надеется, что либералы смогут исправить эти неудачи, вновь открыв для себя те части своей истории, которые подчеркивают силу разума для позитивного влияния на человеческую деятельность, индивидуальную эмансипацию и важность массового политического действия для здоровой демократии. Этот вызов заслуживает внимания, но его отказ от либерализма времен Холодной войны как от "катастрофы" является преувеличенным и несет в себе определенные риски. Как утверждают защитники либерализма времен Холодной войны, в этой традиции есть много ценного, особенно ее этика сдержанности, осторожности и смирения. Такая традиция особенно ценна для переосмысления предпосылок американской внешней политики после десятилетий либеральных фантазий и чрезмерного влияния.

Ни одна фигура не проясняет эту проблему лучше, чем влиятельный протестантский теолог Рейнхольд Нибур. Мойн опустил Нибура в этой книге, чтобы привлечь внимание к менее известным, но не менее интересным фигурам. Однако отказ от Нибура ослабляет аргументацию против либерализма времен Холодной войны в целом, поскольку в ней отсутствует самый глубокий мыслитель.

Нибур не только продемонстрировал сильные стороны либеральной мысли времен Холодной войны, но и показал, что признание человеческих слабостей не является препятствием для позитивных действий. В начале своей карьеры он примкнул к прогрессивному движению "Социальное Евангелие", но впоследствии, начиная с 1920-х годов, Нибур отошел от его оптимистического кредо. Он построил философию, которую назвал "христианским реализмом", исходя из того, что эгоизм, гордость и жажда власти, заложенные в человеческой природе, накладывают ограничения на идеалистические планы по улучшению мира.

Для Нибура ничто так не иллюстрировало эту тенденцию, как Советский Союз, который в 1952 году он охарактеризовал как "систему, которая из своего изначального обещания высшей справедливости вынесла лишь несправедливость и жестокость" Фото: Коммерсантъ

Для Нибура ничто так не иллюстрировало эту тенденцию, как Советский Союз, который в 1952 году он охарактеризовал как "систему, которая из своего изначального обещания высшей справедливости вынесла лишь несправедливость и жестокость". Жестокость коммунизма проистекает из "фанатичной уверенности в том, что он знает конечную цель, к которой должна двигаться история, и вытекающей отсюда готовности пожертвовать всеми жизненными ценностями ради достижения этой цели". Осознав бесчеловечность советской системы, Нибур и многие его современники-либералы стали убежденными, хотя и критически настроенными "воинами Холодной войны".

Коммунизм, по мнению Нибура, был особенно опасен из-за своей привлекательности для либералов. Нибур сетовал на то, что довоенный либерализм был "слишком увлечен функцией разума в жизни", наивен в отношении человеческой природы и слишком симпатизировал советской идее о том, что жизнью можно управлять с помощью централизованного рационального планирования. Более того, он считал, что идеалисты вроде Генри Уоллеса и многие либеральные протестанты должны были признать, что такие институты, как Организация Объединенных Наций, и примирительная внешняя политика не смогут защитить свободный мир от агрессоров вроде нацистов или Советов.

Нибур утверждал, что, по мере того как Соединенные Штаты достигали беспрецедентного могущества в Холодной войне, им необходим более реалистичный взгляд на человеческую природу, мировые дела и самих себя. Отказавшись от пацифизма социального евангелизма, он утверждал, что применение силы неизбежно в анархической международной системе, где таятся поистине злые силы. Внешняя политика требует периодических этических компромиссов: "мы предпринимаем и должны продолжать предпринимать морально рискованные для сохранения нашей цивилизации".

Тем не менее, вера американцев в собственную невиновность и исключительность, которую Нибур назвал "мессианским сознанием", была опасна, поскольку могла обмануть их, заставив думать, что они уникально добродетельны и не способны причинить зло. Поддерживая сдерживание и восстановление Европы, он критиковал и маккартистскую истерию, и безрассудные интервенции, особенно войну во Вьетнаме. В то же время он подвергал сомнению идею о том, что Соединенные Штаты могут переделать далекие общества по своему образу и подобию, считая это эгоистической верой в то, что теория и разум способны вызвать изменения в сложных обществах.

Вера американцев в собственную невиновность и исключительность, которую Нибур назвал "мессианским сознанием", была опасна, поскольку могла обмануть их, заставив думать, что они уникально добродетельны и не способны причинить зло Фото: NYT

Суть идеи Нибура заключается в том, что любая нация или человек способны породить большое зло, и чем больше они убеждают себя в том, что не могут этого сделать, тем больше вероятность, что они это сделают. Чтобы играть ответственную роль в мире, американский идеализм должен примириться с "ограниченностью всех человеческих стремлений, фрагментарностью всей человеческой мудрости… и смешением добра и зла во всех человеческих добродетелях".

В сфере внутренней политики эти принципы определяли взгляды Нибура, но не делали его реакционером. Он защищал программы социального обеспечения и государственное регулирование бизнеса, выступал за трудовые и гражданские права и даже повлиял на мировоззрение Мартина Лютера Кинга-младшего. Это опровергает утверждение Мойна о том, что "политический оптимизм и возможности были исчерпаны". Напротив, такие мыслители, как Нибур, подтолкнули период послевоенного либерального творчества, в ходе которого разрабатывались преобразующие социальные программы, поддерживались движения за социальную справедливость и создавались прочные международные институты.

Традиция, которую стоит сохранить

Мойн призывает к новому мышлению, чтобы противостоять либеральным и неоконсервативным эксцессам, но его отказ от либерализма времен Холодной войны упускает возможность построить более разумную внешнюю политику. Как утверждает Кристофер Чиввис, либеральный акцент Холодной войны на сдержанности, осторожности и смирении также может вдохновить на новое мышление в современной американской внешней политике. Мойн является внештатным сотрудником Института Куинси — аналитического центра, ориентированного на сдержанность и стремящегося положить конец катастрофическому, по его мнению, стремлению к либеральной гегемонии после Холодной войны. Почему бы в таком случае не использовать аспекты либерализма времен Холодной войны, как это сделали некоторые его коллеги, для критики триумфалистской идеологии и исключительности, которые влияли на недавнюю политику США? В конце концов, не только неоконсерваторы, но и многие либералы поддержали войну в Ираке на том основании, что Соединенные Штаты имеют право, если не обязанность, контролировать мировые дела и изменять ход истории.

Многие либералы поддержали войну в Ираке на том основании, что Соединенные Штаты имеют право, если не обязанность, контролировать мировые дела и изменять ход истории

Некоторые либеральные сторонники войны в Ираке ссылались на либеральную традицию времен Холодной войны, чтобы оправдать новые крестовые походы и игнорируя при этом осторожный этический настрой своих предшественников. Пол Берман заявлял, что американская политика должна исходить из того, что "все люди во всем мире когда-нибудь захотят жить в соответствии с теми же фундаментальными ценностями, что и мы и им нужно помочь в этом". Они одобряли долгосрочные проекты государственного строительства как по соображениям безопасности, так и для развития либеральной демократии в местах, не имеющих опыта ее применения. Джордж Пэкер, например, надеялся, что вторжение в Ирак может сорвать "печать тирании с арабского мира" и впустить "свежий воздух либерализма". Некоторые, например Майкл Игнатьев, поддерживали идею США как "мирового полицейского", включая установление мира на огромных пространствах нестабильной имперской территории.

Этот дух самодовольного универсализма и гиперамбициозности пропитывал политический истеблишмент в 1990-е и 2000-е годы. Вспоминая, как госсекретарь Мэдлин Олбрайт объявляла США "незаменимой нацией", как Джордж Буш-младший говорил о том, что американская мощь "покончит с тиранией в нашем мире" или что "история имеет видимое направление", то практически слышишь возражения либералов времен Холодной войны, доносящиеся из могилы.

Страна с нибуровским чувством трагизма, иронии и верой в собственную способность совершать зло могла бы отказаться от длительных крестовых походов в Ирак и Афганистан. Возможно, она была бы более чувствительна к недовольству американской властью во всем мире, а не настаивала бы на своей невиновности.

Опора на либерализм времен Холодной войны предполагает внешнюю политику, основанную скорее на противодействии агрессии и жестокости, как, например, вторжение России в Украину, чем на трансформации чужих обществ и сохранении гегемонии. Кроме того, этот подход предполагает поощрение открытости и создание институтов, способствующих сотрудничеству и сдерживающих действия США. Демократизация, согласно этому подходу, лучше всего осуществляется путем поддержки открытости и обменов, сдерживания авторитарной агрессии, а также через позитивный пример процветающей, инклюзивной демократии.

Мойн утверждает, что институты не сдерживают власть США, и множество примеров подтверждают его точку зрения. Однако он упускает из виду, что институты стимулируют крупные государства к легитимации своей власти и сглаживания опасений других стран, ограничивая себя, пусть и непоследовательно, в рамках предсказуемых правил и процедур. Как показала администрация Джорджа Буша в ходе войны в Персидском заливе и объединения Германии, даже сверхдержава, находящаяся на пике однополярного мира, может извлечь выгоду, действуя через институты и сотрудничая как с союзниками, так и с соперниками. Как отмечают многие комментаторы, первая администрация Буша, в отличие от преемников, сдержала себя, отказавшись от смены режима в Ираке и пообещав не расширять НАТО в советском тылу.

Но даже более осторожная внешняя политика требует значительной силы США, что признали бы и либералы времен Холодной войны. Сила остается главной валютой в мировой политике, и угрозам Китая в отношении Тайваня или открытой агрессии России нельзя противопоставлять только нормы и институты. Как сказал Обама, поклонник Нибура, в своей речи на вручении Нобелевской премии 2009 года: "В мире существует зло… Ненасильственное движение не смогло бы остановить гитлеровские армии… Говорить, что сила иногда бывает необходима, — это не призыв к цинизму, а признание исторических фактов, несовершенства человека и пределов разума".

Либеральное наследие

А как же утверждение Мойна о том, что либералы времен Холодной войны предали сам либерализм? Точнее было бы сказать, что они адаптировали к новой эпохе альтернативный набор давно известных либеральных вопросов. Например, либералы и республиканцы уже давно подчеркивают опасность концентрации власти в руках любого отдельного человека или класса, расы, пола или ветви власти, что, по их мнению, ведет к коррупции и злоупотреблениям в силу "несовершенной природы" человечества. Эбигейл Адамс выразила эту мысль лаконично: "Все люди были бы тиранами, если бы могли". Этот принцип обычно применяется к таким внутреннеполитическим концепциям, как федерализм и разделение властей, но во внешней политике он предполагает, что ни одной стране, в том числе и США, не следует доверять (в том числе самой себе) подавляющую власть — отсюда необходимость в правилах, институтах и этике самоконтроля.

Более того, либерализм времен Холодной войны отражал линию плюрализма, которую стоит отстаивать и сегодня. Джеймс Мэдисон в "Федералисте №10" утверждал, что в свободном обществе всегда будут возникать "фракции", или группы, "объединенные и движимые каким-либо общим порывом страсти или интереса". Они могут быть основаны на классовых, религиозных или политических убеждениях, но их истоки "заложены в самой природе человека". Нибур также считал, что "ограниченность человеческого воображения, легкое подчинение разума предрассудкам и страстям и, как следствие, устойчивость иррационального эгоизма, особенно в групповом поведении, делают социальные конфликты неизбежными".

Решение заключается в защите свободы личности при одновременном создании норм и институтов, смягчающих пагубные последствия фракционности и защищающих меньшинства.

Во внешней политике плюралистическое мировоззрение могло бы пошатнуть представления американцев о том, что их идеалы представляют собой "единственную устойчивую модель национального успеха". Это может помочь американцам лучше понять, почему общества с иными системами ценностей часто возмущаются влиянием американской культуры.

Мойн хочет, чтобы либерализм "искупил свою вину как основа для реализации всеобщей свободы и равенства" и коллективного стремления к "высшей жизни". Но либералы времен Холодной войны понимали, что согласие по поводу этой высокой концепции быстротечно и что достижение такого согласия может потребовать опасной концентрации власти. Мойну следует относиться к ним не как к предателям сути либерализма, а как к братьям-участникам семейной ссоры.

Заключение

Мойн передает важные послания для современных либералов. Перед лицом нарастающих вызовов изнутри и извне они не могут просто вернуться к живому колодцу былой славы, чтобы возродиться. Они не могут продолжать просить американский народ и весь мир доверить им власть, потому что "другой парень еще хуже", будь то Дональд Трамп, Владимир Путин или Си Цзиньпин. Им придется адаптировать либерализм к меняющимся обстоятельствам и новым вызовам.

Но либерализм времен Холодной войны по-прежнему может многое предложить современным мыслителям и политикам. Акцент на сдержанности, смирении, иронии и плюрализме бесценен для страны, которая недавно была околдована собственной силой и самодовольством. И все же, как показали либералы времен Холодной войны, эта осторожность не должна быть препятствием для смелых шагов во внутренних и глобальных делах.

Мойн ошибается, когда делает вывод о том, что либералы времен Холодной войны "закрыли глаза" на "будущее свободы и равенства". Напротив, то, от чего они действительно отказались, Джудит Шклар назвала "сутью радикализма… идеей, что человек может делать с собой и со своим обществом все, что пожелает". Против этого миража можно выступать, оставаясь открытыми для справедливости, реформ и активной, но осмотрительной роли в мире.

Об авторе

Джозеф Стиб — доцент кафедры национальной безопасности Военно-морского колледжа США. Автор книги "The Regime Change Consensus: Iraq in American Politics, 1990 – 2003". Публиковал статьи в журналах Diplomatic History, Modern American History, The International History Review, War on the Rocks, The Washington Post, Foreign Policy, American Purpose и других.