Осенняя мобилизация в Украине: юрист рассказал, кто получит повестку в первую очередь

По словам специалиста Днепровского местного центра по оказанию бесплатной вторичной правовой помощи Павла Довгопола, важно не только то, где вручают повестку, но и как это делается. Документ должен быть вручен лично.

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Сроки действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине были продлены до 15 ноября. Это означает, что военнообязанным будут продолжать вручать повестки. О том, кто получит повестку осенью рассказал специалист Днепровского местного центра по оказанию бесплатной вторичной правовой помощи Павел Довгопол в интервью изданию "Наше місто".

Процедура вручения повесток: что важно знать

Павел Долгопол подчеркивает, что важно не только то, где вручают повестку, но и как это делается.

Он объясняет: "Повестку могут вручить в любом месте. Закон не определяет конкретное место для вручения. Главное, чтобы этот процесс происходил правильно. Для этого начальник Территориального центра комплектации призывников издает соответствующее распоряжение, в котором перечислены лица, подлежащие мобилизации. Повестка должна быть оформлена на вас и вручена вам лично. Если вас нет в списке призываемых лиц, то такая повестка не имеет законной силы".

Отсрочка от мобилизации

Категории граждан, имеющих право на отсрочку во время мобилизации, регламентированы статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Летом в этот закон были внесены изменения относительно лиц, у которых есть родственники с инвалидностью. Теперь, чтобы получить отсрочку по уходу за инвалидом, необходимо доказать, что больше нет других родственников, способных оказывать уход. Эта мера введена для предотвращения уклонения от призыва.

Имеют право на отсрочку те, кто:

ухаживают за женой, мужем, отцом или матерью с инвалидностью, и больше некому оказывать уход, при условии отсутствия других членов семьи в возрасте от 18 до 60 лет;

являются зарегистрированными работниками, чьи места работы были забронированы;

являются людьми с инвалидностью или негодными к службе со снятием с военного учета;

родители многодетных семей;

родители-одиночки, самостоятельно воспитывающие детей до 18 лет;

родители-усыновители детей с инвалидностью до 18 лет;

родители несовершеннолетних детей, если их партнеры или партнерки проходят военную службу;

студенты, аспиранты, ассистенты-стажеры, аспиранты, обучающиеся на дневной или дуальной форме обучения;

научные и научно-педагогические работники вузов, научных учреждений и организаций, имеющие ученое звание и/или ученую степень;

педагоги из учреждений профессионального образования, школьные учителя, работающие не менее чем на 0,75 ставки;

народные депутаты Украины, работники органов военного управления, воинских частей, предприятий, учреждений и организаций Минобороны, ЗСУ, Государственной службы спецсвязи, СБУ, Службы внешней разведки, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Национальной полиции, Бюро экономической безопасности, НАБУ, ГБР, Государственной исполнительной службы, Управления государственной охраны.

Напомним, по оценкам экс-командира роты батальона "Айдар", для успешного завершения войны Украине необходимом мобилизовать еще минимум 500 тысяч человек. А для того, чтобы закончить войну уже в следующем году — миллион человек.