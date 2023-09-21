Осіння мобілізація в Україні: юрист розповів, хто отримає повістку першочергово

За словами фахівця Дніпровського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Павла Довгопола, важливим є не тільки те, де вручають повістку, а й те, як це робиться. Документ має бути вручений особисто.

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Терміни дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні було продовжено до 15 листопада. Це означає, що військовозобов'язаним продовжуватимуть вручати повістки. Про те, хто отримає повістку восени, розповів фахівець Дніпровського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Павло Довгопол в інтерв'ю виданню "Наше місто".

Процедура вручення повісток: що важливо знати

Павло Долгопол наголошує, що важливим є не тільки те, де вручають повістку, а й те, як це робиться.

Він пояснює: "Повістку можуть вручити в будь-якому місці. Закон не визначає конкретного місця для вручення. Головне, щоб цей процес відбувався правильно. Для цього начальник Територіального центру комплектації призовників видає відповідне розпорядження, в якому перелічено осіб, які підлягають мобілізації. Повістка має бути оформлена на вас і вручена вам особисто. Якщо вас немає у списку осіб, яких призивають, то така повістка не має законної сили".

Відстрочка від мобілізації

Категорії громадян, які мають право на відстрочку під час мобілізації, регламентовані статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Влітку до цього закону було внесено зміни щодо осіб, які мають родичів із інвалідністю. Тепер, щоб отримати відстрочку по догляду за інвалідом, необхідно довести, що більше немає інших родичів, здатних надавати догляд. Цей захід запроваджено для запобігання ухиленню від призову.

Мають право на відстрочку ті, хто:

доглядають за дружиною, чоловіком, батьком або матір'ю з інвалідністю, і більше нікому надавати догляд, за умови відсутності інших членів сім'ї віком від 18 до 60 років;

є зареєстрованими працівниками, чиї місця роботи були заброньовані;

є людьми з інвалідністю або непридатними до служби зі зняттям із військового обліку;

батьки багатодітних сімей;

батьки-одинаки, які самостійно виховують дітей до 18 років;

батьки-усиновителі дітей із інвалідністю до 18 років;

батьки неповнолітніх дітей, якщо їхні партнери або партнерки проходять військову службу;

студенти, аспіранти, асистенти-стажисти, аспіранти, які навчаються за денною або дуальною формою навчання;

наукові та науково-педагогічні працівники вишів, наукових установ і організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь;

педагоги із закладів професійної освіти, шкільні вчителі, які працюють не менше ніж на 0,75 ставки;

народні депутати України, працівники органів військового управління, військових частин, підприємств, установ і організацій Міноборони, ЗСУ, Державної служби спецзв'язку, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Національної поліції, Бюро економічної безпеки, НАБУ, ДБР, Державної виконавчої служби, Управління державної охорони.

Нагадаємо, за оцінками екскомандира роти батальйону "Айдар", для успішного завершення війни Україні необхідно мобілізувати ще щонайменше 500 тисяч осіб. А для того, щоб закінчити війну вже наступного року, — мільйон осіб.