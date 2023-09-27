Отсрочка от мобилизации для мужчин, воспитывающих детей: кого не могут призвать

Украинцы, которые самостоятельно воспитывают несовершеннолетнего ребенка, имеют право на отсрочку от призыва. Юрист Зоряна Богдан рассказала, кого это касается и какие документы нужны.

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В Украине продолжаются военное положение и мобилизация населения, но определенные категории граждан имеют право на отсрочку от призыва. О том, при каких обстоятельствах такое право получают мужчины, которые самостоятельно воспитывают детей, в комментарии изданию "РБК-Украина" объяснила адвокат Ario Law Firm Зоряна Богдан.

По закону, право на отсрочку имеют военнообязанные, которые самостоятельно воспитывают ребенка или детей в возрасте до 18 лет. Таких людей могут призвать только добровольно.

Является ли основанием для отсрочки развод?

Юрист объяснила, что для получения отсрочки от призыва на военную службу недостаточно лишь факта разрыва брака с матерью ребенка или детей.

"К сожалению, в настоящее время нередка практика, когда супруги умышленно расторгают браки с целью получения указанного основания для отсрочки мужу. При этом они не осознают, что таким образом не доказывается факт отсутствия участия матери в воспитании ребенка или наличие у отца статуса отца-одиночки", — подчеркнула Богдан.

Подача исков об определении места жительства детей с отцом также от мобилизации не спасет.

"По результатам рассмотрения таких дел суд лишь устанавливает, с кем из родителей будет проживать ребенок, однако, не определяет наличие у отца статуса такого, что сам воспитывает ребенка", — отметила адвокат.

Даже проживание матери за границей не подтвердит, что ребенка самостоятельно воспитывает отец.

Тогда как доказать, что мужчина воспитывает ребенка сам?

Богдан отметила, что четкого определения относительно лица, которое самостоятельно воспитывает несовершеннолетнего ребенка, в законе нет. Однако установлены документы, подтверждающие этот факт.

Речь идет о свидетельстве о рождении и:

свидетельство о смерти матери;

решение суда о лишении матери родительских прав;

решение суда об отобрании ребенка у матери;

решение суда о признании матери без вести пропавшей;

решение суда об объявлении матери умершей.

"Указанные документы объективно позволяют подтвердить факт отсутствия участия матери в воспитании ребенка и, как следствие, наличие оснований для отсрочки от мобилизации для отца такого ребенка", — добавила юрист.

Однако, по словам специалистки, если мужчина женился во второй раз, свое право на отсрочку он теряет.

Напомним, ранее Фокус писал о том, какое наказание может грозить уклонистам за игнорирование повесток. Со слов юриста Николая Максимова, ТЦК даже могут объявить призывника в розыск.

Также адвокат Антон Маринич отвечал, могут ли представители ТЦК задерживать военнообязанных за отказ брать повестку и агрессивное поведение.