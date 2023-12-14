Рада хочет усилить мобилизацию в Украине: СМИ узнали детали проекта закона

По словам журналистов, в законопроекте предусмотрено, что органы местной власти будут отвечать за процессы мобилизации и демобилизации в населенных пунктах.

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В предложенном законопроекте о мобилизации предусмотрен план сделать местную власть и полицию полноправными участниками этого процесса, отменить "бронь" для лиц, получающих второе высшее образование, и внедрить систему ротации в Территориальных центрах командования. Об этом сообщает издание NV.

По данным источника, журналисты получили рабочий вариант законопроекта о мобилизации от одного из представителей комитета ВР по вопросам нацобороны и разведки.

Так, по словам издания, в законопроект внесено несколько ключевых изменений, которые предлагают внедрить депутаты:

военные, призванные на службу по мобилизации, на особый период и имеющие военно-учетную специальность по инженерному направлению, должны назначаться на должности исключительно по приобретенному образованию и специальности;

военные, которые принимают непосредственное участие в отпоре вооруженной агрессии против Украины, подлежат ротации для отдыха и восстановления боеспособности не позднее чем через три месяца непрерывного участия;

военные срочной службы увольняются с военной службы в запас в срок, не превышающий шесть месяцев, со дня вступления в силу закона.

военные, которые проходят службу на должностях в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, должны перемещаться на другие должности в воинские части через три месяца службы в ТЦК. Повторное назначение в ТЦК возможно в порядке продвижения по службе, но не ранее чем через три года;

граждане, которых признали ограниченно годными к военной службе до вступления в силу закона, подлежат повторному медицинскому обследованию в течение шести месяцев со дня вступления в силу закона.

Изменения в регулировании отпуска военных

Законопроект также регулирует нормы о предоставлении отпуска. В частности, после освобождения из плена военному должен предоставляться дополнительный отпуск с сохранением денежного обеспечения продолжительностью 90 календарных дней без разделения на части.

Кроме того, такой же дополнительный отпуск должен предоставляться военным, которые после введения военного положения проходили в течение 24 месяцев непрерывную военную службу, принимали непосредственное участие в боевых действиях не менее 12 месяцев и изъявили желание для дальнейшего прохождения военной службы.

Изменения в регулировании увольнения с военной службы

Этот проект закона также регулирует вопросы увольнения с военной службы. В частности, разрешается увольнение со службы в связи с освобождением из плена (если военный не захотел продолжать службу), а также по собственному желанию — для военных из числа иностранцев и лиц без гражданства, которые проходят службу по контракту в ВСУ, Государственной специальной службе транспорта или Нацгвардии Украины.

Изменения в полномочиях исполнительных органов местной власти

К тому же законопроект предлагает расширить полномочия исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов в сфере обороны. К их обязанностям хотят добавить, в частности:

обеспечение организации призыва граждан на военную службу по призыву лиц офицерского состава и альтернативную (невоенную) службу, подготовки молодежи к военной службе;

обеспечение на территории соответствующих населенных пунктов ведения персонально-первичного воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, обеспечение бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время;

организация и участие в осуществлении мероприятий, связанных с подготовкой и выполнением задач территориальной обороны, на соответствующей территории;

обеспечение планирования и проведения мобилизационной подготовки, мероприятий мобилизации и демобилизации на территории соответствующих населенных пунктов.

Оформление Сертификата защитника Украины

Законопроектом предлагается установить еще одно нововведение: на каждого призывника, военнообязанного и резервиста должен формироваться Сертификат защитника Украины, который отображается через Единый государственный веб-портал электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения Портала Дія.

В то же время в законопроекте нет положения об уменьшении предельного возраста пребывания призывников на воинском учете с 27 до 25 лет.

Этот закон в случае его принятия должен вступить в силу через месяц со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, ранее сообщалось о том, кого могут призвать на военную службу в 2024 году. Добровольно по контракту могут мобилизоваться мужчины в возрасте от 18 до 27 лет без боевого опыта, лица с инвалидностью и отсрочкой по семейным обстоятельствам, а также женщины.

Также напомним, что член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская заявила, что Генштаб ВСУ против демобилизации из-за недостаточного количества человеческого ресурса.