Аналитик рассказал, как зима влияет на БПЛА, и как определить погоду в полевых условиях

Перед полетом операторам надо обращать внимание сразу на несколько факторов, потому что дрон может потерять свои характеристики во время полета.

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Минусовая температура воздуха, влажность и другие атмосферные явления влияют на то, как работают FPV-дроны и другие беспилотники. Об особенностях применения БПЛА написал военный "Тактический СЕО" в Х (ранее Твиттер).

Автор избегает теории о метеоусловиях для полетов и сразу переходит к объяснению сути. При определенной комбинации влажности и температуры, когда точка росы близка к внешней температуре, в процессе полета на борт БПЛА может нарастать лед. Это негативно влияет на летные характеристики изделия и ухудшает его летные характеристики.

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По словам специалиста, лед нарастает постепенно. Постепенно оператор дрона может чувствовать, что что-то идет не так пока не происходит потеря подъемной силы крыла фиксированного или подвижного. Поскольку большая часть полетов происходит в поле без полноценных метеостанций, автор предлагает варианты как лучше понимать погодные условия для полетов.

Как отличать погоду для полетов

Туман, который замерзает. Зимой туман может быть вместе с обильным инеем, что означает, что нельзя поднимать дрон в небо. Иней в тумане очень быстро намерзает и разрушает всю аэродинамику FPV-дрона или любого другого БПЛА.

Низкая облачность. В таких условиях надо понимать, что внутри облаков тот самый замерзающий туман. Однако возникает еще одна проблема — облачность ухудшает качество связи. Чтобы обойти эти условия нужно знать высоту верхнего края облачности. За ней может быть слой инверсии, где температура теплее.

Беспилотник PD-2

Снег. Осадки могут налипать на передний край крыла или на лопасти винтов. К тому же снег часто сопровождается повышенной турбулентностью, что усложняет процесс еще больше.

Охлажденный дождь, по словам специалиста, очень коварны. Охлажденные капельки мгновенно застывают, касаясь поверхностей. Достаточно нескольких минут, чтобы превратить борт в сосульку, которая очень быстро упадет вниз.

Рекомендации для БПЛА в плохую погоду

В первую очередь автор советует не летать в плохую погоду. Погоду надо учитывать не только в зоне вылета, но и по ходу полета БПЛА, поэтому это рискованно. Также надо держать борт сухим и чистым, в идеале в ангаре-боксе, если это касается больших беспилотников. Если этого нет, то надо перед каждым полетом тщательно просматривать, чтобы не было признаков льда, снега или воды на борту. Каждая капля будет обрастать новыми каплями в полете.

Незамерзайки не помогут. Они могут работать несколько минут с начала полета, но дальше физика возьмет свое. Перед полетом, во время полета и в конечной точке маршрута надо учитывать следующие факторы:

точка росы;

наличие облачности;

наличие осадков;

иней.

Напомним, 10 января СМИ писали, что над аэродромом "Энгельс-2" сбили беспилотники. Там базируются стратегические бомбардировщики РФ.

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