Аналітик розказав, як зима впливає на БПЛА, та як визначити погоду в польових умовах

Перед польотом операторам треба звертати увагу одразу на кілька факторів, бо дрон може втратити свої характеристики під час польоту.

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Мінусова температура повітря, вологість та інші атмосферні явища впливають на те, як працюють FPV-дрони та інші безпілотники. Про особливості застосування БПЛА написав військовий "Тактичний СЕО" в Х (раніше Твіттер).

Автор уникає теорії про метеоумови для польотів і одразу переходить до пояснення суті. За певної комбінації вологості та температури, коли точка роси близька до зовнішньої температури, в процесі польоту на борт БПЛА може наростати лід. Це негативно впливає на льотні характеристики виробу та погіршує його льотні характеристики.

За словами фахівця, лід наростає поступово. Поступово оператор дрона може відчувати, що щось йде не так допоки не відбувається втрата підйомної сили крила фіксованого чи рухомого. Оскільки більша частина польотів відбувається в полі без повноцінних метеостанцій, автор пропонує варіанти як краще розуміти погодні умови для польотів.

Як відрізняти погоду для польотів

Туман, що замерзає. Взимку туман може бути разом з рясним інеєм, що означає, що не можна підіймати дрон в небо. Іній в тумані дуже швидко намерзає й руйнує всю аеродинаміку FPV-дрона чи будь-якого іншого БПЛА.

Низька хмарність. В таких умовах треба розуміти, що всередині хмар той самий туман, що замерзає. Проте виникає ще одна проблема — хмарність погіршує якість звʼязку. Щоби обійти ці умови потрібно знати висоту верхнього краю хмарності. За нею може бути шар інверсії, де температура тепліша.

Безпілотник PD-2

Сніг. Опади можуть налипати на передній край крила чи на лопаті гвинтів. До того ж сніг часто супроводжується підвищеною турбулентністю, що ускладнює процес ще більше.

Охолоджений дощ, за словами фахівця, дуже підступні. Охолоджені крапельки миттєво застигають, торкаючись поверхонь. Достатньо кількох хвилин, щоб перетворити борт на бурульку, що дуже швидко впаде вниз.

Рекомендації для БПЛА в погану погоду

Найперше автор радить не літати в погану погоду. Погоду треба враховувати не тільки в зоні вильоту, але й по ходу польоту БПЛА, тому це ризиковано. Також треба тримати борт сухим та чистим, в ідеалі в ангарі-боксі, якщо це стосується великих безпілотників. Якщо цього немає, то треба перед кожним польотом ретельно продивлятись, щоб не було ознак льоду, снігу чи води на борті. Кожна крапля буде обростати новими краплями в польоті.

Незамерзайки не допоможуть. Вони можуть працювати кілька хвилин з початку польоту, але далі фізика візьме своє. Перед польотом, під час польоту та у кінцевій точці маршруту треба враховувати такі фактори:

точка роси;

наявність хмарності;

наявність опадів;

іній.

Нагадаємо, 10 січня ЗМІ писали, що над аеродромом "Енгельс-2" збили безпілотники. Там базуються стратегічні бомбардувальники РФ.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що за тиждень ЗСУ знищили 182 опорні пункти та десятки одиниць ворожої техніки.