Мешают запчасти разных ракет: обозреватель усомнился в том, что ВС РФ применили ракету "Циркон"

По мнению Александра Коваленко, обнаруженные обломки, идентифицированные как части 3М22, могли быть использованы при сборке ракеты серии 9М723.

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Украинские обозреватели сообщали, что в ходе атаки на Киев 7 февраля Россия, вероятно, впервые применила по Украине противокорабельную ракету 3М22 "Циркон", которая позиционируется как гиперзвуковая. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко усомнился в этом, так как для применения ракеты требуются специальные пусковые установки.

Так, издание Defence Express указывало, что деталь этой ракеты с маркировкой 3М22 была обнаружена 7 февраля в Днепровском районе Киева, в воронке у опоры линии электропередач (ЛЭП). Ракета повредила подземную высоковольтную линию. Обозреватели тогда предположили, что ее могли перехватить украинские военные, так как опора вряд ли могла быть целью российского "супероружия".

Место падения предполагаемой ракеты "Циркон" Фото: Национальная полиция Деталь ракеты, найденная в воронке

При этом до сих пор не было официального подтверждения о применении ракет "Циркон" по Украине, в Воздушных силах отметили, что результаты будут известны после проведения наземной экспертизы, которая установит тип примененной ракеты.

Важно

Нетипичная траектория: во время атаки на Киев ВС РФ могли применить ракету "Циркон" (фото)

Коваленко отмечает, что ракета 3М22 "Циркон" представляет собой сложное вооружение, принятое с некоторыми трудностями. Заявляется, что она обладает маневренностью и способна развивать гиперзвуковые скорости, достигая 9 Махов и более 11 тысяч километров в час.

Несмотря на сложность ракеты и ее потенциальное применение, существует ряд причин сомневаться в том, что 3М22 "Циркон" была применена на территории Украины, указывает Коваленко.

"Ракета "Циркон" это не КРМБ "Калибр". Для нее нужны уникальные пусковые установки и уникальные носители. Ее перспективными носителями являются на сегодня полумертвые ТАРКР проекта 1144 "Орлан", а именно, не боеспособный "Петр Великий" и находящийся в вечном ремонте "Адмирал Нахимов". Так же эту ракету могут применять АПЛ проекта 885М "Ясень-М" и 949А "Антей" и ни одной из которых нет в Черном море", — пояснил Коваленко.

Чем тогда стреляли

По мнению Коваленко, для размещения ракеты 3М22 "Циркон" мог быть создан сухопутный мобильный носитель, подобный контейнерному комплексу Club-K. Однако на сегодняшний день нет информации о такой интеграции 3М22 в сухопутные пусковые установки.

"Но, про интеграцию 3М22 в сухопутную ПУ ничего не говорилось и не сообщалось даже на базовом уровне сплетен и конспирологии. А сам процесс, такой интеграции, вряд ли по силам российскому ВПК. Утаить же такое достижение кулибиных было бы сложно", — отметил обозреватель.

Вероятно, считает Коваленко, обнаруженные обломки идентифицированные как части 3М22 могли быть использованы при сборке ракеты серии 9М723. Это не редкость для российских ракет, когда в различных моделях используются одни и те же запчасти для упрощения производственных процессов.

"С учетом того, что в россии в последние месяцы стараются делать ставку на производство большего количества баллистических ракет, совершенно не исключено, что часть ЗЧ предназначенных на изготовление бесполезных в войне "Цирконов", с НПО Машиностроения пошли именно в цеха сборки 9М723 на Воткинский завод", — добавил Коваленко.

Ранее Фокус собрал все, что известно о вероятной атаке с применением противокорабельной ракеты "Циркон". По мнению обозревателей, как и "Кинжал", это — твердотопливная ракета, которая разгоняется до значительной скорости, но на самом деле не способна преодолеть звуковой барьер.