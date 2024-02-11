Обучение военному делу надо начинать не с мобилизованных, — Жорин (видео)

По словам военного Максима Жорина, в нынешних реалиях войны каждый украинец должен готовиться и иметь соответствующие навыки. Он отметил, что достаточно оптимистично относится к молодым поколениям, ведь они растут на правильных примерах.

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Обучение военному делу надо начинать не с мобилизованных, а со всех гражданских в Украине. В любом случае нам придется мобилизовать людей, силы и внутренние ресурсы. Об этом во время эфира проекта "Темы с Натальей Мосейчук" заявил заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин, командир полка "АЗОВ" (2016-2017), майор ВСУ Максим Жорин.

"Надо понимать, что военные станут ну очень большой частью нашего общества. Это уже не будет так, как в 2014-2015 годах. Это будет реально большое количество и почти каждая украинская семья будет иметь отношение к военным — отец, брат, сын. Так или иначе придем к этому. Как бы сегодня кто-то не относился к мобилизации, война завтра не закончится. Количество военных и количество тех, кто возле военных будет постоянно увеличиваться", — отметил Максим Жорин.

Он отметил, что достаточно оптимистично относится к молодым поколениям, которые сейчас растут в Украине, потому что они растут на правильных примерах.

"Я не уверен в тех поколениях взрослых, которые есть в Украине, потому что они выросли в спокойных условиях, они себе позволяют сегодня требовать своих прав, хотя в это время забывают о своих обязанностях. Вот это в нашем обществе происходит у взрослых поколений", — заявил военный.

Также он прокомментировал проведение мобилизации в Украине и что не так было сделано. По его словам армия будет испытывать нехватку ресурсов, ведь примеров, когда в армии всего достаточно он не знает.

"Я не представляю ситуации, когда во время войны в армии будет всего хватать. Я не знаю ни одного примера в истории, чтобы существовала такая армия, которая скажет, что у нас есть абсолютно все. Такого не бывает. Особенно учитывая то, в каком состоянии мы сегодня находимся. Во многом мы зависимы от других стран, от западных партнеров. Представить себе ситуацию, что армия ни в чем не нуждается я не могу", — подчеркнул заместитель командира.

Он считает, что расставлены абсолютно неправильные акценты в вопросе мобилизации и есть проблема в деформированном внимании к этому вопросу.

"У людей сложилось впечатление, что можно мобилизоваться или не мобилизоваться. Такой вопрос вообще не стоит. И выбора у нас такого нет. В любом случае нам придется мобилизовать людей, силы и внутренние ресурсы.... Для меня мобилизация начинается с подготовки не просто мобилизованных, а подготовки гражданских людей... В этих реалиях каждый украинец должен готовиться к этим реалиям и иметь соответствующие навыки", — отметил Максим Жорин.

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