"Европейский легион": страны ЕС формируют силы быстрого развертывания, – Сикорский

По словам главы МИД Польши, США вовлечены в противостояние с Китаем, в то время как Путин называет Запад своим врагом, поэтому Европа должна взять на себя большую долю бремени в области обороны.

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Европейский союз пребывает в процессе создания собственного военного потенциала. Об этом сказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью греческой газете Kathimerini.

Отвечая на вопрос о том, может ли ЕС быть международным игроком без военной поддержки Вашингтона, глава МИД Польши отметил, что разговоры об отдельной европейской армии создают "ненужную путаницу", так как обычно предполагают слияние национальных армий. По мнению министра, этого никогда не произойдет.

При этом Сикорский отметил, что страны ЕС уже формируют европейский военный потенциал, называемый потенциалом быстрого развертывания.

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"Я называю его "Европейский легион". Американцы вовлечены в соперничество с Китайской Народной Республикой, а Путин, несмотря на наши лучшие пожелания, назвал себя нашим врагом. Поэтому мы должны взять на себя большую долю бремени в области обороны", — заявил дипломат.

Сикорский также подчеркнул, что Варшава и Афины уже много лет выделяют на оборонный сектор значительную часть своего ВВП.

"Поэтому мы имеем право говорить об этом. Европейская оборона — это идея, время которой пришло", — сказал глава МИД Польши.

Напомним, Анджей Дуда в интервью от 8 апреля заявил, что Польша должна иметь средства, которые могли бы предостеречь империалистические намерения РФ, поэтому было бы неплохо разместить в стране ядерные боеголовки.

Ранее, 4 апреля, СМИ сообщали, что Дуда направил письма всем лидерам стран НАТО, а также генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, где сформулировал предложение по увеличению оборонных взносов с 2 до 3 процентов ВВП стран-членов альянса.