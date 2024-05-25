Мобилизация транспорта для нужд ВСУ: подробная инструкция, как это должно работать

Изъять транспорт могут у ограниченной категории граждан и предприятий. Все будет происходить при условии возврата транспорта или компенсации, если его повредят.

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С 18 мая действует закон о новом порядке мобилизации. ТЦК получили право мобилизовать транспортные средства граждан для нужд армии. В издании "Главком" разобрались, как будет работать часть закона об изъятии машин.

Изъятие транспорта для нужд ВСУ — чьи машины могут изъять

Новый закон о мобилизации предусматривает норму, которая позволяет изымать транспорт в пользу ВСУ, она распространяется на:

граждан, владельцев транспортных средств;

органы местного самоуправления;

центральные и местные органы исполнительной власти и другие государственные органы;

организации, предприятия, учреждения (в том числе: нефтебазы, железные дороги, порты, пристани, аэропорты, автозаправочные станции дорожного хозяйства и т.д.), обеспечивающие эксплуатацию транспортных средств.

Однако член Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский уверяет, что массово забирать машины у рядовых людей не станут. В целом новые нормы не побеспокоят 90% населения. Также представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин пояснил, что машины могут изымать только в случае собственности двух и более машин. При этом это может быть как легкий автомобиль, так и трактор, самоходная или сельскохозяйственная техника. Кроме этого изъять машину, когда она основной источник дохода — запрещено. Так же и у человека с инвалидностью I или II группы и родителей ребенка с инвалидностью таких же групп.

Как работает процедура изъятия транспорта на нужды ВСУ

Изымать автомобили могут только представители ТЦК, СБУ, разведывательных органов на основании решений местных госадминистраций, которые оформляются соответствующими распоряжениями. Данные будут получены из базы МВД по транспорту в собственности предприятий и граждан.

Изъятие транспорта происходит на основании акта приема-передачи. В нем указывают:

сведения о владельцах;

техническое состояние ТС;

остаточную (балансовую) стоимость;

другие необходимые сведения, позволяющие идентифицировать транспортное средство.

Перед привлечением машины должна быть проведена экспертная оценка автомобиля. При необходимости организация или предприятие должно самостоятельно доставить технику в воинскую часть. Также Кабмин должен определить порядок компенсации в случае повреждения машины.

Какие есть запреты относительно мобилизованного транспорта:

отправлять за пределы территории Украины и в другие области (отправка в другие области возможна только после уведомления ТЦК о месте пребывания транспортного средства на срок не более одного месяца);

передавать в собственность другим юридическим лицам или гражданам;

предоставлять в аренду (лизинг) или в качестве предмета залога для выполнения обязательств по договорам кредита.

Владельцы получат обратно транспортные средства в течение 30 суток после объявления демобилизации на основании актов приема-передачи.

Напомним, 24 мая специалисты показали образец заявления на получение отсрочки от мобилизации.

Также появилась пошаговая, как забронировать сотрудника на предприятии.