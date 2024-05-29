Мобилизация в Украине: как обновить данные через ЦПАУ и сколько военнообязанных это сделали

По словам директора департамента предоставления административных услуг Натальи Шамрай, если говорить про столицу, то за 10 дней действия нового закона свои данные обновили менее 10 тысяч граждан.

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18 мая в Украине заработал новый закон о мобилизации и началось обновление данных для всех военнообязанных. Директор департамента предоставления административных услуг КГГА Наталья Шамрай в интервью "РБК-Украина" рассказала, сколько человек уже сделали это.

Мобилизация 2024 — сколько человек обновили данные

Обновить данные можно не только через территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) или приложение "Резерв+", но также через центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

По состоянию на 27 мая, рассказала представительница КГГА, свои данные через ЦПАУ обновили 6 804 жителей Киева. Что касается всей страны в целом, то этом сделали около 55 тысяч украинцев.

Мобилизация 2024 — как обновить данные в ЦПАУ

Наталья Шамрай поделилась, что прием в центре предоставления административных услуг длится от 7 до 10 минут, однако гражданам необходимо подождать еще некоторое время, пока данные будут обновлены в системе.

Уже после этого украинец получает выписку о том, что его данные были обновлены. Время ожидания составляет от 10 минут до нескольких часов — все зависит от технических возможностей.

"Если выписка не сформировалась сразу, мы выдаем человеку описание принятых документов. Это является подтверждением того, что человек пришел в ЦПАУ, сделал заявку на обновление данных и ждет результата. Даже если самой выписки еще нет. А когда все готово, в СМС-сообщении приходит уведомление, и распечатанную администратором с проставленной печатью и подписью выписку можно забирать", — заявил Наталья Шамрай.

В некоторых случаях ЦПАУ могут отказаться от обновления данных, ведь у них нет полномочий менять данные системы. Тогда военнообязанным нужно будет посетить ТЦК и СП, ведь это единственный орган, который может решить вопрос.

Напомним, 29 мая сообщалось, что студентов и преподавателей КНУ могут доставлять в ТЦК на автомобилях университета. По словам ректора учебного заведения Владимира Бугрова, выданное распоряжение соответствует Постановлению Кабмина по обеспечению оповещения о вызове и доставки к месту назначения военнообязанных.