"Успели взять в плен": в Минюсте рассказали об успешном "кейсе" мобилизации заключенных

Осужденные граждане, которые одними из первых решили присоединиться к Вооруженным силам Украины, уже имеют "трофеи" в виде пленных врагов, рассказали в министерстве.

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После подписания президентом Украины Владимиром Зеленским закона, который дает возможность присоединиться к армии осужденным за незначительные преступления, в ряды ВСУ уже фактически вошло более 600 заключенных, и это число растет. Об этом hromadske рассказала заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

По ее словам, по состоянию на 29 мая уже есть более 4 тысяч заявлений об "условно-досрочном" освобождении от осужденных украинцев, которые изъявили желание мобилизоваться. Впрочем, признала Высоцкая, часть этих людей не сможет воспользоваться возможностью сменить тюремную робу на военную форму из-за "тяжелых" статей Уголовного кодекса или по состоянию здоровья.

Но заместитель министра уверяет, что инициатива мобилизовать такой специфический контингент уже доказала свою эффективность.

"У меня уже есть успешный кейс: поступила информация, что одни из первых осужденных взяли в плен россиянина", — рассказала Высоцкая, добавив, что работы на фронте много, даже необязательно с оружием в руках.

Напомним, что с заключенными о возможной мобилизации общались представители штурмового батальона "Волки Да Винчи". Третья отдельная штурмовая бригада ВСУ также начала рекрутинговую кампанию среди этой категории.

Ранее Фокус писал, что военнослужащий ВСУ назвал главную опасность мобилизации заключенных. Командир подразделения ударных БПЛА Игорь Луценко считает, что заключенные — серьезный ресурс. С его помощью можно будет наполнить несколько бригад, но важен подход к привлечению таких людей в Силы обороны.