В каких случаях представители ТЦК могут применять силу, — нардеп

Народный депутат Руслан Горбенко сказал, что это возможно в тех случаях, когда граждане отказываются выполнять законные требования по мобилизации.

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Военнослужащие ТЦК могут применять силу и прибегать к принудительным мерам в отдельных случаях. Об этом в интервью "Укринформу" рассказал народный депутат Украины Руслан Горбенко.

По его словам, это возможно в тех случаях, когда граждане отказываются выполнять законные требования по мобилизации.

"Такие действия также могут быть обоснованы в случаях задержания лиц, самовольно покинувших воинскую часть или место службы", — сказал он.

Народный депутат также отметил, что в сети распространяются заявления о случаях применения силы со стороны военнослужащих ТЦК.

"Однако сейчас начали распространяться заявления об избиении или даже убийствах лиц от рук сотрудников ТЦК. Конечно, необходимо проводить расследование таких случаев, тщательные проверки сотрудников центров комплектования", — сказал он.

Горбенко заявил, что были случаи, когда некомпетентность представителей ТЦК становилась причиной конфликтов. Поэтому необходим надлежащий отбор кандидатов для службы в Территориальных центрах комплектования. В частности, с учетом их психологического состояния и подготовки для общения с военнообязанными.

"Это сделает мобилизацию более эффективной и выстроит доверие общества к центрам комплектования. Вместе с тем очевидно, что необходимы более жесткие санкции за противоправные действия со стороны должностных лиц, ответственных за мобилизацию", — отметил нардеп.

Напомним, в Минобороны рассказали, сколько украинцев уже обновили свои данные. Представитель ведомства Дмитрий Лазуткин отметил, что около 18 тысяч украинцев за рубежом обновили свои данные через "Резерв+".

Также сообщалось, что в Киеве военный, который сбежал из части, избил работника ТЦК. Мужчина начал угрожать военнослужащим и ударил одного из них. Причины своих агрессивных действий нападающий объяснить не смог.