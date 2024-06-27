Румыния решила модернизировать старую копию танка Т-55: зачем это нужно армии страны

Бухарест намерен провести масштабное обновление своих бронетанковых сил. По мнению экспертов, оно является временной мерой до получения новых американских машин M1 Abrams и южнокорейских K2.

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Во время оборонной выставки BSDA 2024 в Бухаресте румынский оборонный конгломерат ROMARM представил модернизированный танк TR-85 M1R. Как рассказали 26 июня обозреватели Defense Express, разработка вызвала большой интерес на фоне ожиданий Румынии поставок американских машин M1 Abrams и южнокорейских K2.

Данное решение, отмечают аналитики, обусловлено двумя основными причинами: с одной стороны, это еще одна модернизация румынской копии советского танка Т-55, а с другой стороны — этот проект реализуется на фоне планов Румынии по масштабному обновлению своих бронетанковых сил.

"На первый взгляд, тратить ресурсы на такой проект, параллельно с приобретением новых ОБТ (основных боевых танков), выглядело крайне нерациональным. Поэтому здесь отдельно интересно было, как сами румыны оценивают модернизацию TR-85 M1R", — пишут обозреватели.

Дело в том, что для румынской оборонной промышленности проект TR-85 M1R имеет важное значение. Согласно публикации профильного портала Defense Romania, модернизация танков рассматривается как дело престижа, подтверждающее, что Румыния сохраняет необходимые инженерные компетенции.

Демонстрация TR-85 M1R на BSDA 2024 Фото: janes.com

Технические усовершенствования TR-85 M1R

Румыния планирует модернизировать все 54 имеющихся танка TR-85 M1 до стандарта TR-85 M1R. Хотя конкретные сроки и затраты проекта не были озвучены, модернизация, скорее всего, является временной мерой до получения новых M1 Abrams и K2, поставка которых может занять несколько лет.

В целом румынские специалисты планируют провести следующие усовершенствования.

Система вооружения:

доработка системы электрической стабилизации пушки;

замена тепловизоров для командира и наводчика;

модернизация системы управления огнем до стандарта SCF Ciclop MR.

Связь и управление:

установка новых систем связи от L3Harris Technologies.

Ходовая часть:

доработка тормозной системы;

замена гусениц на новые с резиновыми футеровками.

Двигатель и трансмиссия:

доработка существующих двигателя и трансмиссии;

установка предпускового подогревателя для запуска в холодную погоду;

внедрение системы мониторинга двигателя и нового генератора.

"В целом конфигурация выглядит так, что Румыния пошла на максимально экономную модернизацию своей копии Т-55 как раз с тем, чтобы эти машины могли окончательно дослужить до момента, когда румынская армия полным ходом будет пересаживаться на Abrams и K22", — подытожили обозреватели.

Ранее сообщалось, что Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины подписала меморандум о сотрудничестве с румынской оборонно-промышленной ассоциацией PATROMIL Эта ассоциация объединяет более 200 производителей, поэтому сотрудничество позволит открыть новые горизонты.