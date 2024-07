От Второй мировой до "Бури в пустыне": как линкор Iowa хотели сделать авианосцем

Линкоры класса Iowa когда-то считались вершиной военно-морской техники. Однако Вторая мировая война, особенно атаки на Перл-Харбор, доказали, что линкоры слишком уязвимы для атак боевых самолетов с авианосцев.

Линкоры класса Iowa, прославившиеся подвигами во Второй мировой войне, Корее, Вьетнаме и во время "Бури в пустыне", рассматривались в качестве потенциальной основы для создания гибридных авианосцев.

Фокус перевел статью Брендона Дж. Вайхерта о том модернизации кораблей класса Iowa.

В то время как советский и японский флоты пытались провести аналогичную конверсию и добились ограниченных успехов, ВМС США в конечном итоге решили отказаться от конверсии кораблей класса Iowa из-за ее стоимости, сложности и непрактичности.

Этот урок истории дополняет текущие дискуссии о значимости крупных надводных боевых кораблей, таких, как авианосцы, в эпоху доминирования систем противодействия/отрицания доступа (A2/AD), доказывая, что подводные лодки могут быть более эффективными в современной войне.

Нереализованный потенциал гибридных авианосцев класса Iowa

Тем не менее, они не были бесполезны.

Во время Второй мировой войны американские линкоры с честью выполнили свой долг. Кроме того, боевые корабли класса Iowa с отличием служили в Корее и во Вьетнаме.

Их последней миссией была "Буря в пустыне".

Но многие любители линкоров считали, что большие военные корабли обладают потенциалом для чего-то большего, чем быть гигантскими плавучими артиллерийскими системами (которыми они, по сути, и стали). Некоторые считали, что их размеры и дальность хода должны помочь конструкторам ВМС внедрить инновации. В частности, линкоры класса Iowa могли быть переоборудованы в гибридные авианосцы.

Советы попытались (и потерпели неудачу)

Советский Союз попробовал применить этот подход на своем корабле класса "Киев", который не был авианосцем, но мог нести несколько самолетов с неподвижным крылом. Фактически, "Киев" представлял собой "необычную комбинацию авианосца и эсминца с управляемыми ракетами". Нечто подобное можно было бы сделать и с линкором класса Iowa.

Конечно, при этом возник бы ряд проблем, которые омрачили бы звездный послужной список линкоров класса Iowa. На ум приходит старая пословица: "За все берется, да не все удается". Попытки гибридизации советского ВМФ, объединившего функции эсминца с управляемыми ракетами и авианосца в боевом корабле класса "Киев", привели к созданию класса боевых кораблей, которые были весьма непопулярны в советском флоте.

Каждый военный корабль в составе флота имеет свое предназначение. Когда начинают объединять функции боевых кораблей разных классов, это редко заканчивается хорошо. Какую бы роль ни представляли себе конструкторы для линкоров класса Iowa, они преуспели именно в той роли, которую они в итоге выполняли в ВМС США.

Японцы тоже попытались (и потерпели неудачу)

Во время Второй мировой войны, после потерь авианосцев в битве за Мидуэй, Императорский флот Японии (IJN) настолько отчаялся сохранить свой авианосный потенциал, что переделал два своих линкора Ise и Hyūga в гибридные авианосные линкоры.

После окончания войны группа инженеров ВМС США отправилась в Японию, чтобы провести ревизию японского оборудования военного времени. Там они нашли один из переоборудованных линкоров и побеседовали с некоторыми из инженеров, которые его строили. Согласно отчетам того времени, "это была пустая трата линкора".

Гибридные авианосцы даже не использовали в бою ни одного самолета.

На самом деле базовая конструкция линкоров означала, что, несмотря на наличие двух катапульт для поднятия истребителей в воздух с укороченной полетной палубы, гибридизированные линкоры были неспособны запускать высокоэффективные японские истребители Zero. Это было обусловлено конструкцией: в конце концов, линкоры — это линкоры, а авианосцы — это авианосцы.

Американцы задумались о создании гибридных линкоров

Вернувшись в Соединенные Штаты, американцы заговорили о переделке линкоров класса Iowa — USS Illinois (BB-65) и USS Kentucky (BB-66) — в полнопалубные авианосцы. Это оказалось слишком дорого, потому проекты были отменены.

После Корейской войны и войны во Вьетнаме ВМС вновь рассматривали возможность переоборудования четырех оставшихся линкоров класса Iowa в авианосцы. В конце концов, было решено, что "корабли слишком стары, требуют слишком много рабочей силы, слишком дороги в эксплуатации и слишком затратны".

Таким образом, линкоры класса Iowa так и не были переоборудованы в гибридные авианосцы. Маловероятно, что эти прославленные военные корабли, если бы их переобустроили, добились бы новых успехов.

Тем не менее из этой истории можно извлечь урок.

Извлеченные уроки?

В настоящее время ВМС США упорно развивают свой авианосный флот в ущерб другим платформам, которые, вероятно, были бы полезнее с точки зрения современных угроз. Самая большая угроза, с которой сегодня сталкиваются Вооруженные силы США, исходит от различных систем противодействия и отрицания доступа (A2/AD), развернутых соперниками США. По какой-то причине, вместо того чтобы сосредоточиться на преодолении этой угрозы, Пентагон и финансирующий его Конгресс продолжают идти напролом, создавая системы, которые уже не имеют прежней актуальности.

Таким образом, мы наблюдаем повторение истории межвоенных лет, когда планировщики ВМС США настаивали на создании платформ вроде линкоров, которые было легко уничтожить боевыми самолетами, базирующимися на авианосцах.

Точно так же сегодня авианосцы (и другие крупные надводные боевые корабли) могут быть уничтожены средствами A2/AD. Никто не хочет этого признавать. Еще меньше желающих отдать должное мафии подводных лодок, поскольку подводные лодки — это, вероятно, единственная экипажная военно-морская платформа, которая сохранит свою актуальность в современной войне, перенасыщенной системами A2/AD.

Об авторе

Брэндон Дж. Вайхерт — аналитик по национальной безопасности National Interest, бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик, пишущий для The Washington Times, Asia Times и The-Pipeline. Автор книг "Winning Space: How America Remains a Superpower", "Biohacked: China's Race to Control Life" и "The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy". Его следующая книга, A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine, выйдет 22 октября в издательстве Encounter Books. За Вайхертом можно следить в Twitter: @WeTheBrandon.