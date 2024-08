Российские крейсеры класса "Киров" больше никогда не выйдут в море?

В СССР надеялись создать корабли, способные противостоять американскому подводному флоту. Но на практике они представляют собою скорее символ мощи, а не реальную угрозу.

Российские боевые крейсеры класса "Киров", вставшие в строй во время холодной войны, часто считаются мощными из-за своих размеров и передового вооружения.

Фокус перевел статью военного аналитика Майи Карлин о советских тяжелых атомных крейсерах класса "Киров" и перспективах их дальнейшего применения.

На практике их оперативная эффективность ограничена, и они представляют собой скорее символ мощи, чем практический актив.

Корабли класса "Киров", изначально предназначенные для противодействия военно-морским силам США, в большинстве своем выведены из состава боевого флота, и только "Адмирал Нахимов" проходит затяжную модернизацию.

Хотя Россия утверждает, что обновленный военный корабль будет оснащен новейшими гиперзвуковыми ракетами типа "Циркон", это вызывает определенный скептицизм из-за склонности Москвы завышать свои военные возможности.

Российские крейсеры класса "Киров" выглядят весьма грозно на бумаге, но эти корабли, скорее всего, так и останутся бумажными тиграми.

Боевые крейсеры класса "Киров": бумажные тигры

Советский Союз запустил в производство свой класс крейсеров с управляемыми ракетами в конце 1970-х годов. Холодная война была в разгаре, поэтому СССР и США поставили военные корабли на конвейер в рамках продолжающейся гонки вооружений.

Новые советские суда класса "Киров" представляли собой самые крупные корабли — не считая авианосцев, — построенные во всем мире со времен Второй мировой войны.

Из-за их размеров и вооружения корабли класса "Киров" часто называют боевыми крейсерами. Класс "Киров" обладает всеми качествами, которые в теории должны делать военный корабль мощным, но их оперативная эффективность была ограничена. Скорее всего, Москва оставила на вооружении сохранившиеся корабли класса "Киров" только из-за острого дефицита в своем военно-морском флоте.

КТАРК "Киров" в 1989 году Фото: wiki

История класса "Киров"

Разрабатывая компоненты для будущего класса "Киров", советские чиновники осознавали, что этот класс должен быть способен противостоять американскому подводному флоту. В частности, СССР нужно было, чтобы новый класс линкоров был способен нести значительную боевую нагрузку противолодочных ракет SS-N-14, а позднее – противокорабельных ракет P-700 "Гранит".

В конечном итоге основным вооружением кораблей типа "Киров" стал дальнобойный противокорабельный ракетный комплекс "Гранит" (получивший в НАТО обозначение SS-N-19 Shipwreck). Ракета Shipwreck была разработана в 1970-х годах для замены устаревших советских ракет малой дальности П-70 "Аметист" и П-120 "Малахит".

Поскольку ВМС США наращивали свои авианосные боевые группы, СССР был необходим более мощный ракетный комплекс.

Класс "Киров" был назван в честь первого из серии четырех кораблей, построенных в годы холодной войны. Хотя советский флот планировал построить не менее пяти таких крейсеров, распад СССР помешал достижению этой цели. "Киров", флагман этого класса, был заложен в середине 1970-х годов на ленинградском Балтийском военно-морском заводе.

Последний переход крейсера "Киров" в 1999 году

К 1980 году он был официально введен в эксплуатацию и получил среди членов НАТО прозвище "Балтийский боевой корабль I" (BALCOM). "Фрунзе" стал вторым завершенным кораблем класса, за ним последовали "Калинин" (ныне "Адмирал Нахимов") и "Юрий" (ныне "Петр Великий").

Каждый из этих атомоходов был спроектирован для оснащения различными датчиками, включая РЛС целеуказания, РЛС воздушного/сухопутного обнаружения и гидролокатор, установленный на корпусе.

В качестве силовой установки на этих кораблях использовалась комбинация ядерной энергии и паровых турбин, что теоретически позволяло судам развивать максимальную скорость на воде до 31 узла.

Авианосный крейсер "Фрунзе" Фото: Архивное фото

Крейсер "Адмирал Нахимов" класса "Киров"

Когда первые два корабля класса "Киров" отправились на пенсию, "Адмирал Нахимов" был выбран для прохождения модернизационного ремонта в 2006 году. По данным российских государственных СМИ, этот крейсер в какой-то момент вернется в строй, хотя мнения на этот счет расходятся. Некоторые эксперты считают, что корабли этого класса больше никогда не выйдут в море.

Российский крейсер "Адмирал Нахимов" Фото: РИА

По данным ТАСС, корабль вернется в строй, вооруженный противокорабельными ракетами "Циркон" и гиперзвуковым глайдером "Авангард". Предполагаемая гиперзвуковая скорость "Циркона" делает его неуязвимым даже для самых современных западных систем противоракетной обороны, включая Patriot.

Российские источники утверждают, что ракета может лететь со скоростью 8,0 Маха (в несколько раз больше скорости звука). Если это правда, то "Циркон" — самая быстрая ракета в мире. На бумаге эти характеристики кажутся отличными, но Москва славится преувеличением возможностей своих систем вооружения.

Об авторе

Майя Карлин — автор статей о национальной безопасности в The National Interest, аналитик Центра политики безопасности и бывший научный сотрудник имени Анны Соболь-Леви в IDC Герцлия в Израиле. Ее статьи публикуются во многих изданиях, включая The National Interest, Jerusalem Post и Times of Israel. Вы можете следить за ней в Twitter: @MayaCarlin.