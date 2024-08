Чтобы вытеснить ВСУ в Курской области РФ нужны 15-20 бригад, которых у нее нет, — NYT

Американские чиновники уверены, что Украина не сможет долго удержать захваченные территории, и чем больше территории она будет пытаться захватить на западе РФ, тем больше риск чрезмерного расширения ее линий снабжения и зонтика ПВО.

России трудно будет вытеснить ВСУ с захваченной ими территории Курской области. Для этого понадобится не менее 50 тысяч военных, который России трудно будет собрать. Об этом пишет The New York Times.

Издание ссылается на чиновников США, которые утверждают, что России нужно от 15 до 20 бригад или не менее 50 тысяч военных, чтобы вытеснить ВСУ с российских территорий, которые украинские военные заняли во время наступления в Курской области.

Как отмечает The New York Times, сейчас армия РФ "и близко не имеет" нужного количества сил в приграничных районах, отмечает издание. При этом Украина по оценкам The New York Times задействовала в операции примерно 10 тысяч военных.

Фредерик Б. Ходжес, генерал-лейтенант в отставке и экс-главнокомандующий армии США в Европе, сказал, что определенный успех Украины стал результатом "запутанной и неэффективной" структуры военного командования и контроля России, поскольку две разные структуры национальной безопасности руководят военными операциями России.

На востоке Украины, где ВС РФ имеют успехи, руководит генштаб ВС РФ, а на Курщине — ФСБ.

Издание приводит заявление российского министра обороны Андрея Белоусова, который заявил на этой неделе, что новый координационный орган "уже" работает круглосуточно, чтобы выяснить, как новые группировки российских войск могут контратаковать вблизи Курска.

"Это произвело на россиян шокирующее воздействие. Они этим шокированы. Это не будет продолжаться вечно. Они соберутся вместе и отреагируют соответственно", — заявил на прошлой неделе в Совете по международным отношениям генерал Кристофер Г. Каволи, главный военный командующий НАТО.

В результате наступления Украины пока было захвачено несколько населенных пунктов и один город в России, но оно еще не достигло ключевой цели: оттягивание значительного количества российских подразделений с востока Украины.

Американские чиновники уверены, что Украина не сможет долго удержать захваченные территории. Они говорят, что чем больше территории Украина будет пытаться захватить на западе России, тем больше риск чрезмерного расширения ее линий снабжения и зонтика ПВО. Но и судя по всему в планах долго их удерживать у Украины нет, поскольку ВСУ не роют траншеи, не минируют поля и не возводят заграждения, которые способны замедлить технику ВС РФ.

"Украина расширила линию фронта, что несет определенный риск, поскольку для удержания этой линии нужно больше личного состава и техники — что, в свою очередь, может истощить какой-то другой участок фронта или, что вероятнее, уменьшить их имеющиеся резервы", — сказал Джеймс Рэндс, аналитик британской разведывательной компании Janes.

По иронии судьбы, американские военные говорят, что наступлением на Курскую Украина наконец сумела показать, что она умеет проводить "общевойсковой" маневр — синхронные атаки пехоты, бронетехники и артиллерии.

"Администрация ценит риск, на который пошли украинцы, и достаточно поражена командованием, контролем и координацией, которые они продемонстрировали", — сказала Эвелин Фаркас, бывший высокопоставленный чиновник Пентагона по вопросам Украины в администрации Обамы.

Напомним, что 24 августа президент Украины Владимир Зеленский тщательно объяснил отдельные цели спецоперации ВСУ в Курской области.