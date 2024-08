Щоб витіснити ЗСУ в Курській області РФ потрібні 15—20 бригад, яких у неї немає, — NYT

Американські посадовці впевнені, що Україна не зможе довго утримати захоплені території, і чим більше території вона намагатиметься захопити на заході РФ, тим більший ризик надмірного розширення її ліній постачання та парасольки ППО.

Росії важко буде витіснити ЗСУ із захопленої ними території Курської області. Для цього знадобиться щонайменше 50 тисяч військових, який Росії важко буде зібрати. Про це пише The New York Times.

Видання посилається на чиновників США, які стверджують, що Росії потрібно від 15 до 20 бригад або не менше 50 тисяч військових, щоб витіснити ЗСУ з російських територій, які українські військові зайняли під час наступу в Курській області.

Як зазначає The New York Times, зараз армія РФ "і близько не має" потрібної кількості сил у прикордонних районах, зазначає видання. При цьому Україна за оцінками The New York Times задіяла в операції приблизно 10 тисяч військових.

Фредерік Б. Ходжес, генерал-лейтенант у відставці та ексголовнокомандувач армії США в Європі, сказав, що певний успіх України став результатом "заплутаної та неефективної" структури військового командування та контролю Росії, оскільки дві різні структури національної безпеки керують військовими операціями Росії.

На сході України, де ЗС РФ мають успіхи, керує генштаб ЗС РФ, а на Курщині — ФСБ.

Видання наводить заяву російського міністра оборони Андрія Бєлоусова, який заявив цього тижня, що новий координаційний орган "вже" працює цілодобово, щоб з’ясувати, як нові угруповання російських військ можуть контратакувати поблизу Курська.

"Це справило на росіян шокуючий вплив. Вони цим шоковані. Це не триватиме вічно. Вони зберуться разом і відреагують відповідно", — заявив минулого тижня в Раді з міжнародних відносин генерал Крістофер Г. Каволі, головний військовий командувач НАТО.

У результаті наступу України наразі було захоплено кілька населених пунктів і одне місто в Росії, але він ще не досяг ключової мети: відтягнення значної кількості російських підрозділів зі сходу України.

Американські посадовці впевнені, що Україна не зможе довго утримати захоплені території. Вони кажуть, що чим більше території Україна намагатиметься захопити на заході Росії, тим більший ризик надмірного розширення її ліній постачання та парасольки ППО. Але й судячи з усього в планах довго їх утримувати в України немає, оскільки ЗСУ не риють траншеї, не мінують поля і не зводять загородження, які здатні сповільнити техніку ЗС РФ.

"Україна розширила лінію фронту, що несе певний ризик, оскільки для утримання цієї лінії потрібно більше особового складу та техніки — що, у свою чергу, може виснажити якусь іншу ділянку фронту або, що ймовірніше, зменшити їхні наявні резерви", — сказав Джеймс Рендс, аналітик британської розвідувальної компанії Janes.

За іронією долі, американські військові кажуть, що наступом на Курську Україна нарешті зуміла показати, що вона вміє проводити "загальнозбройний" маневр — синхронні атаки піхоти, бронетехніки та артилерії.

"Адміністрація цінує ризик, на який пішли українці, і достатньо вражена командуванням, контролем і координацією, які вони продемонстрували", — сказала Евелін Фаркас, колишній високопосадовець Пентагону з питань України в адміністрації Обами.

Нагадаємо, що 24 серпня президент України Володимир Зеленський ретельно пояснив окремі цілі спецоперації ЗСУ в Курській області.