M60 Patton: танк, созданный для учебников истории

Танк в свое время обладал потрясающей огневой мощью. Основное 105-мм орудие M60 было способно уничтожить любую известную вражескую бронемашину, состоявшую на вооружении до 1959 года.

Разработанный в 1957 году, танк "Паттон", производившийся знаменитой корпорацией Chrysler, получил официальное обозначение "Танк боевой гусеничный co 105-мм орудием М60". Было выпущено более 15 тысяч таких танков всех вариантов.

Фокус перевел статью бывшего офицера ВВС Кристиана Д. Орра, где собраны любопытные факты из истории американского танка М60.

Одним из героев моего детства был генерал Джордж Смит Паттон-младший (11 ноября 1885 года — 21 декабря 1945 года). Паттон был одним из первых сторонников танковой войны, пройдя путь от дальновидного лейтенанта в Первой мировой войне до командующего Третьей армией во Второй мировой, возглавляя бронетанковые дивизии в наступлении союзников, которое сломило хребет Вермахту нацистской Германии. Весьма закономерно, что не один, а целых четыре танка армии США носят его имя. Рассмотрим последнего представителя знаменитой четверки — основной боевой танк (ОБТ) M60 "Паттон".

Танк М60 Фото: the war zone

Ранняя история и технические характеристики M60 "Паттон"

M60 "Паттон" был танком второго поколения. Я взял слово "Паттон" в кавычки, потому что, в отличии, скажем, от M48, эта модель танка официально не называлась "Паттоном". Но, опять же, если использовать авиационную аналогию, A-10 Thunderbolt II не был официально окрещен "Бородавочником", однако все называют его именно этим, а не официальным именем.

105-мм орудие было британской разработкой, значительно превосходившей 75-мм основное орудие M4 "Шерман", которое не справлялось с броней немецких "Тигров" во время Второй мировой войны. Более крупнокалиберная пушка M60 (не путать с пехотным пулеметом M60, известным как "Свинья"), которая, по совпадению, служила вместе с танком M60 на протяжении четырех десятилетий, была способна уничтожить любой известный вражеский танк, состоявший на вооружении в 1959 году.

Характеристики танка M60 включали:

Вторичное вооружение: один 7,62-мм пулемет M73/M219 и один пулемет Browning M2 "Ma Deuce" калибра 50 (12,7 мм).

Вес: 57 тонн.

Максимальная скорость: 48,2 км/ч.

Запас хода: 483 км.

Танк M60A1. Фото 1975 года Фото: Википедия

M60 в боях

Как и в случае с другими американскими системами вооружений (такими, как F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon и F-35 Lightning II), M60 впервые испытали в бою не американцы. Во время войны Судного дня 1973 года Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) имела в своем распоряжении как M48, так и M60 – последний был переименован в Magach ("Таран") – и выставила 540 этих танков в отчаянной борьбе против внезапного нападения объединенных арабских армий, состоявших из советских Т-55 и Т-62. Танковые силы ЦАХАЛа сократились всего до 200 единиц, но бесстрашные экипажи "Паттона" и "Магаха", работая в тандеме с соотечественниками на "Центурионах" британского производства, уничтожили около 2250 вражеских танков.

Что касается американских "Паттонов", то свое первое боевое применение они получили во время операции Urgent Fury ("Вспышка ярости") в Гренаде в 1983 году, но не встретили более мощных машин противника, чем советские бронетранспортеры БТР-60. Однако M60 с лихвой наверстает упущенное время и сразится с танками восемь лет спустя, во время войны в Персидском заливе в 1991 году (также известной как операция "Буря в пустыне").

К тому времени армия США перешла с "Паттона" на M1 Abrams. Однако на вооружении Корпуса морской пехоты США все еще оставался вариант M60A3 TTS с танковым тепловизионным прицелом, который позволял экипажу обнаружить вражескую машину в темноте. Этот вариант также оснащался метеорологическим датчиком, данные с которого поступали непосредственно в баллистическую систему. Во время эпических танковых сражений, таких, как битва за Медина-Ридж и битва за Норфолк, модернизированные "Паттоны" уничтожили сотню иракских танков, потеряв при этом только один из своих.

Американский танк M60A2 Фото: Flickr

Рассказ об M60 от первого лица

Среди многих моих друзей-ветеранов я с гордостью могу назвать Рика Богдана, подполковника армии США (в отставке). Рик был рядовым солдатом, а затем прошел школу кандидатов в офицеры и стал офицером бронетанковых войск. Он написал отличный полуавтобиографический роман "Grunts, Gramps & Tanks". Вот что Богдан рассказал мне о M60 и его замене на Abrams:

"Ха! "Больше крутящего момента при движении задним ходом". Если серьезно, то когда мы услышали о M-1, мы были в восторге, пока не узнали, как мало у него снарядов по сравнению с M-60, учитывая доктрину "сражайся в меньшинстве и побеждай". К тому же М-60 мог, по крайней мере, переправляться через мосты в Европе, в отличие от М-1. Так что да, наш верный М-60 в соотношении 5 танков на взвод оставался хорошим вариантом".

Где они сейчас?

Эта версия "Паттона" была снята с вооружения в 1997 году. Однако, как это ни удивительно, бронированный тезка "старого вояки" продолжает служить в 17 странах, включая Саудовскую Аравию, Таиланд, Иорданию, Тайвань, Грецию, Египет и Турцию. Египет располагает самым большим парком M60 — более тысячи единиц, в то время как Турция получила самый сложный и причудливо модернизированный вариант — Sabra Mk II, который получил следующие модификации:

Гладкоствольное 120-мм орудие L44 израильской компании Israel Military Industries (IMI) MG253 (довольно иронично в свете нынешнего состояния турецко-израильских отношений, я знаю).

Модули композитной и динамической защиты на башне и корпусе.

Система предупреждения о лазерном излучении.

Выдвижная мачта с оптикой для наблюдения.

Боевой модуль.

Нашим американским читателям, которые не планируют в ближайшее время отпуск или командировку в вышеупомянутые страны и предпочитают смотреть M60 в музее, крупно повезло: в вашем распоряжении, среди всего прочего, Мемориальный музей генерала Паттона в Чириако-Саммит, Калифорния, и Музей Первой дивизии в Уитоне, Иллинойс.

Об авторе

Кристиан Д. Орр — бывший офицер ВВС, сотрудник федеральных правоохранительных органов и частный военный подрядчик (работал в Ираке, Объединенных Арабских Эмиратах, Косово, Японии, Германии и Пентагоне). Крис получил степень бакалавра в области международных отношений в Университете Южной Калифорнии (USC) и степень магистра в области разведки (с уклоном в изучение терроризма) в Американском военном университете (AMU). Он также публиковался в журналах The Daily Torch, The Journal of Intelligence and Cyber Security и Simple Flying. И наконец, что не менее важно, он является компаньоном Военно-морского ордена США (NOUS).