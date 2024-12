M60 Patton: танк, створений для підручників історії

Танк свого часу мав приголомшливу вогневу міць. Основна 105-мм гармата M60 була здатна знищити будь-яку відому ворожу бронемашину, що перебувала на озброєнні до 1959 року.

Розроблений 1957 року, танк "Паттон", який виробляла знаменита корпорація Chrysler, дістав офіційне позначення "Танк бойовий гусеничний co 105-мм гарматою М60". Було випущено понад 15 тисяч таких танків усіх варіантів.

Фокус переклав статтю колишнього офіцера ВПС Крістіана Д. Орра, де зібрані цікаві факти з історії американського танка М60.

Одним із героїв мого дитинства був генерал Джордж Сміт Паттон-молодший (11 листопада 1885 року — 21 грудня 1945 року). Паттон був одним із перших прихильників танкової війни, пройшовши шлях від далекоглядного лейтенанта в Першій світовій війні до командувача Третьої армії у Другій світовій, очолюючи бронетанкові дивізії в наступі союзників, який зламав хребет Вермахту нацистської Німеччини. Вельми закономірно, що не один, а аж чотири танки армії США носять його ім'я. Розглянемо останнього представника знаменитої четвірки — основний бойовий танк (ОБТ) M60 "Паттон".

Танк М60 Фото: the war zone

Рання історія і технічні характеристики M60 "Паттон"

M60 "Паттон" був танком другого покоління. Я взяв слово "Паттон" у лапки, тому що, на відміну, скажімо, від M48, ця модель танка офіційно не називалася "Паттоном". Але, знову ж таки, якщо використовувати авіаційну аналогію, A-10 Thunderbolt II не був офіційно охрещений "Бородавочником", проте всі називають його саме цим, а не офіційним ім'ям.

Цей неофіційний "Паттон", розроблений 1957 року, його виробляла знаменита корпорація Chrysler, отримав офіційне позначення "Танк бойовий гусеничний зі 105-мм гарматою М 60". Було випущено понад 15 тисяч таких танків усіх варіантів.

105-мм гармата була британською розробкою, що значно перевершувала 75-мм основну гармату M4 "Шерман", яка не справлялася з бронею німецьких "Тигрів" під час Другої світової війни. Більш великокаліберна гармата M60 (не плутати з піхотним кулеметом M60, відомим як "Свиня"), яка, за збігом обставин, служила разом із танком M60 упродовж чотирьох десятиліть, була здатна знищити будь-який відомий ворожий танк, що перебував на озброєнні в 1959 році.

Характеристики танка M60 передбачали:

Вторинне озброєння: один 7,62-мм кулемет M73/M219 і один кулемет Browning M2 "Ma Deuce" калібру 50 (12,7 мм).

Вага: 57 тонн.

Максимальна швидкість: 48,2 км/год.

Запас ходу: 483 км.

Танк M60A1. Фото 1975 року Фото: Вiкiпедiя

M60 у боях

Як і у випадку з іншими американськими системами озброєнь (як-от F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon і F-35 Lightning II), M60 вперше випробували в бою не американці. Під час війни Судного дня 1973 року Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) мала у своєму розпорядженні як M48, так і M60 — останній був перейменований на Magach ("Таран") — і виставила 540 цих танків у відчайдушній боротьбі проти раптового нападу об'єднаних арабських армій, що складалися з радянських Т-55 і Т-62. Танкові сили ЦАХАЛу скоротилися всього до 200 одиниць, але безстрашні екіпажі "Паттона" і "Магаха", працюючи в тандемі зі співвітчизниками на "Центуріонах" британського виробництва, знищили близько 2250 ворожих танків.

Що стосується американських "Паттонів", то своє перше бойове застосування вони отримали під час операції Urgent Fury ("Спалах гніву") в Гренаді 1983 року, але не зустріли потужніших машин противника, ніж радянські бронетранспортери БТР-60. Однак M60 з лишком надолужить згаяний час і битиметься з танками вісім років потому, під час війни в Перській затоці 1991 року (також відомої як операція "Буря в пустелі").

На той час армія США перейшла з "Паттона" на M1 Abrams. Однак на озброєнні Корпусу морської піхоти США все ще залишався варіант M60A3 TTS із танковим тепловізійним прицілом, що давав змогу екіпажу виявити ворожу машину в темряві. Цей варіант також оснащувався метеорологічним датчиком, дані з якого надходили безпосередньо в балістичну систему. Під час епічних танкових битв, таких, як битва за Медіна-Рідж і битва за Норфолк, модернізовані "Паттони" знищили сотню іракських танків, втративши тільки один зі своїх.

Американський танк M60A2 Фото: Flickr

Розповідь про M60 від першої особи

Серед багатьох моїх друзів-ветеранів я з гордістю можу назвати Ріка Богдана, підполковника армії США (у відставці). Рік був рядовим солдатом, а потім пройшов школу кандидатів в офіцери і став офіцером бронетанкових військ. Він написав чудовий напівавтобіографічний роман "Grunts, Gramps & Tanks". Ось що Богдан розповів мені про M60 і його заміну на Abrams:

"Ха! "Більше крутного моменту під час руху заднім ходом". Якщо серйозно, то коли ми почули про M-1, ми були в захваті, аж поки не дізналися, як мало в нього снарядів порівняно з M-60, з огляду на доктрину "б'єшся в меншості й перемагаєш". До того ж М-60 міг, принаймні, переправлятися через мости в Європі, на відміну від М-1. Тож наш вірний М-60 у співвідношенні 5 танків на взвод залишався хорошим варіантом".

Де вони зараз?

Цю версію "Паттона" було знято з озброєння 1997 року. Однак, як це не дивно, броньований тезка "старого вояки" продовжує служити в 17 країнах, включно з Саудівською Аравією, Таїландом, Йорданією, Тайванем, Грецією, Єгиптом і Туреччиною. Єгипет має в своєму розпорядженні найбільший парк M60 — понад тисячу одиниць, тоді як Туреччина отримала найскладніший і химерно модернізований варіант — Sabra Mk II, який мав такі модифікації:

Гладкоствольна 120-мм гармата L44 ізраїльської компанії Israel Military Industries (IMI) MG253 (досить іронічно в світлі нинішнього стану турецько-ізраїльських відносин, я знаю).

Модулі композитного і динамічного захисту на башті та корпусі.

Система попередження про лазерне випромінювання.

Висувна щогла з оптикою для спостереження.

Бойовий модуль.

Нашим американським читачам, які не планують найближчим часом відпустку або відрядження до вищезгаданих країн і вважають за краще дивитися M60 у музеї, дуже пощастило: у вашому розпорядженні, серед іншого, Меморіальний музей генерала Паттона в Чіріако-Самміт, Каліфорнія, і Музей Першої дивізії у Вітоні, Іллінойс.

