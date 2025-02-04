Рада не продлила срок повторной ВВК для "ограниченно годных": когда дедлайн и будут ли штрафы

Перенести крайнюю дату повторного осмотра на 5 июня должен законопроект №12457. На сегодняшнем заседании парламента его не выносили на повестку дня, поэтому дедлайном остается 4 февраля.

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Верховная Рада Украины не продлила сроки прохождения ВВК для "ограниченно годных" военнообязанных, поэтому 4 февраля истекает последний день, когда это нужно было сделать по закону. Об этом народные депутаты Ярослав Железняк ("Голос") и Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") сказали в комментарии hromadske.

Парламентарии подтвердили, что законопроект под номером 12457, которым крайний срок повторного прохождения ВВК переносится с 5 февраля на 5 июня, не выносили на рассмотрение.

"Только что в Верховной Раде закончилось заседание. Этот вопрос не рассматривали... Никаких разговоров, вопроса в повестке дня не было", — ответил Гончаренко журналистам.

В то же время народный депутат от "Европейской солидарности", член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Фриз в комментарии "Укринформу" заверила, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки не будут штрафовать тех, кто не успел пройти осмотр до 5 февраля.

"Применение штрафной санкции в отношении военнообязанных, которые не успели пройти медосмотр в обусловленный законодательством срок до 5 февраля 2025 года, формально возможно, если парламент не успеет своевременно продлить сроки. Но пока мы видим политический консенсус относительно того, что штрафные санкции не планируют применять", — сказала парламентарий.

Фриз добавила, что необходимость продления срока возникла из-за проблем с организацией прохождения ВВК, большие очереди и загруженность. Также она отметила, что многие из военнообязанных "просто проигнорировали норму законодательства из расчета, что как-то оно все решится само по себе", и призвала ответственно отнестись к новым срокам.

Повторная ВВК ограниченно годных: что известно

4 мая 2024 года вступил в силу Закон № 3621-IX, который отменил статус "ограниченно годный" и постановил, что все военнообязанные, получившие этот статус до 4 мая, должны повторно пройти ВВК до 4 февраля включительно. В Винницком областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки объясняли, что теперь граждан призывного возраста с серьезными заболеваниями могут признавать "годными к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны". Также военные отмечали, что военнообязанные, которые не успеют пройти повторную ВВК до 5 февраля, не будут подаваться в розыск, если они не получали повестки на медосмотр от ТЦК.

28 января СМИ писали, что за просрочку повторного осмотра ВВК военнообязанным будет грозить штраф от 17 до 25,5 тысяч гривен.

Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук 30 января заверила, что ТЦК не будет штрафовать ограниченно годных, которые не успеют пройти повторную ВВК до 5 февраля. По ее словам, об этом существует договоренность.

Напомним, 3 февраля адвокат Дарья Тарасенко, могут ли ТЦК и СП отказаться принимать заявление на получение отсрочки из-за непрохождения ВВК.

31 января в мобильном приложении "Резерв+" появилась функция электронных направлений на ВВК.