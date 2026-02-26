26 февраля 1935 года радар впервые "увидел" самолет, а сегодня РЭБ "сажает" дроны: как изменилась война

100 лет назад шотландский ученый Роберт Уотсон-Уотт показал военным работу радара, а позже новое устройство не раз спасало британцев, когда самолеты нацистов атаковали Лондон. В 2026 году высокотехнологичные комплексы радиоэлектронной борьбы Украины обнаруживают и обезвреживают цели Российской Федерации. При этом закрывают и фронт, и тыловые области, расположенные за сотни километров от линии боев. Фокус собрал информацию об изменении РЭБ от первых шагов в 19 веке до нынешнего состояния.

Попытки обмануть первые радары и дали начало тому, что сегодня называют радиоэлектронной борьбой. В первые дни вторжения ВСУ имели отечественные средства РЭБ, которые обнаруживали российские самолеты и беспилотники. В течение четырех лет ВС РФ заполонили фронт и прифронтовые территории управляемыми авиабомбами (КАБами), которые иногда отклоняются от цели, но в основном долетают, разрушая дома и блиндажи. Тем временем Украина придумала способ обмана дронов-камикадзе "Шахед", которые в полете вдруг оказываются, условно, над Лимой, а не над Киевом. Фокус решил разобраться, как эволюционировали средства РЭБ в течение последних ста лет и что происходит в войсках РЭБ на четвертом году большой войны.

Средства РЭБ — пример первой работы радара 26 февраля 1935 года

Шотландский ученый Роберт Уотсон-Уотт — физик, который изобрел радар и впервые продемонстрировал военным Британии пользу от нового устройства. Ученый запатентовал оборудование, которое излучало мощный радиоимпульс и ловило "эхо" от объектов, которые попадались на пути радиоволны. 26 февраля 1935 года Уотсон-Уотт показал британским офицерам как работает радар. Во время демонстрации изобретатель обнаружил самолет, который находился на расстоянии 13 км, а через полгода — 67 км.

Военные увидели пользу от работы шотландского ученого и включили его изобретение в системы противовоздушной обороны. В частности, к началу Второй мировой войны на Британских островах установили 20 радиолокационных станций на расстоянии 40 км друг от друга. Благодаря системе радаров Chain Home Великобритания смогла удержаться во время бомбардировок, устроенных нацистской Германией.

Средства РЭБ — система Chain Home Британии Фото: Министерство обороны Великобритании

Вскоре после появления инструмента для обнаружения самолетов появился метод борьбы с этими возможностями. Противоположная сторона, на то время — нацисты, начали излучать "белый шум" на тех же частотах, на которых работали радары Британии. Установки стояли на Мон-Кубер (Франция), создавали активные помехи (jamming) и таким образом защищали бомбардировщики во время налетов на острова. Радары и "глушилки" — это, по сути, первые средства РЭБ, которые появились 100 лет назад и эволюционировали до нынешнего уровня, когда сбиваются с курса ракеты и дроны ВС РФ.

Войска РЭБ ВСУ в 2022 году

Минобороны Украины и медиа до вторжения РФ в 2022 году не раз писали о средствах РЭБ, которые находятся на вооружении войск радиоэлектронной борьбы. Главная задача войск РЭБ — это радиоэлектронное подавление, радиоэлектронная разведка и защита от РЭБ. В начале вторжения украинская армия имела ряд отечественных комплексов, которые давали возможность "видеть" дроны на линии фронта и "подавлять" сигналы навигации от спутника.

"Буковель-AD" — средство РЭБ, способное обнаруживать объекты на расстоянии около 100 км и подавлять спутниковый сигнал GPS/ГЛОНАСС и т.д. на расстоянии около 15-20 км. Комплекс использовался с 2015 года и помогал эффективно бороться с российскими ударными БпЛА "Орлан-10". В 2023 году бойцы ВСУ использовали комплекс, чтобы "приземлить" дрон ZALA 421-16E2, который, по замыслу россиян, должен был быть невидимым и неуязвимым.

Средства РЭБ — комплекс Буковель-AD ВСУ Фото: Милитарный

"Нота" — средство РЭБ, которое обнаруживает объекты на расстоянии 20 км, глушит спутниковый сигнал — на 15 км, глушит мобильную связь — на 1 км. Установку даже показали на выставке в ОАЭ в 2023 году: компания-производитель рассказала, что "Нота" защищает объекты критической инфраструктуры, склады боеприпасов и тому подобное.

Средства РЭБ — комплекс "Нота" ВСУ Фото: Из открытых источников

"Анклав" — портативное средство РЭБ против БпЛА, которое с 2020 года выпускалось "Укрспецтехникой". Основное назначение — глушение спутникового сигнала: радиус действия — до 40 км, частотный диапазон 350-6000 мГц.

Какие средства РЭБ используют на фронте

Отечественные средства РЭБ. В течение четырех лет большой войны Минобороны кодифицировало новые образцы средств РЭБ, которые бойцы ВСУ используют на фронте. Летом 2025 года ведомство сообщило, что в 2024 году на вооружение поступили 150 новых моделей, а в первой половине 2025 года — еще 80. Среди прочего, военные ВСУ упоминают об устройстве для обнаружения дронов "Цукорок", который обнаруживает российские дроны "Орлан-10", Zala, Supercam, Ланцет, и также FPV.

На портале Brave1 можно увидеть, что украинские военные могут приобрести/обменять на Е-баллы 465 различных изделий: максимальная стоимость — 10 млн грн, часть кодифицирована минобороны, часть — нет. Видим, что отечественные средства РЭБ делятся на четыре группы:

для техники — комплексы DF-M, "Креб", "Бабай", Kulbaba, Paralos и др. Цена — от 22 тыс. до 1,1 млн грн;

для позиций — РЭБ "Вепрь", "Квертус", Piranha, Kraken, анализаторы спектра и др. Цена — от 2,5 тыс. до 10 млн грн;

для персональной защиты — Panel, AD Counter, "Квертус", Loli, "Дихлофос" и др. Цена — от 5-7 тыс. до 400 тыс. грн.

программно-аппаратные комплексы — GPS Spoofer Rebdron-X, Mirage, "Кажан", Rebster и др. Цена — от 65 тыс. до 2,4 млн грн;

антидронные ружья — AD G-6+, Riff-P, Magura DS-32 и др. Цена — от 50 тыс. до 556 тыс. грн.

Средства РЭБ — как работает рота радиоэлектронной борьбы 155 ОМБр

В 2023 году тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал о работе новой украинской системы РЭБ "Покрова". Информация появилась после того, как начала появляться информация о российских "Шахедах", которые садились посреди поля, а в отчетах Воздушного командования говорили об "обезвреживании", а не только о сбивании. Принцип работы системы РЭБ "Покрова" — GPS-спуфинг, когда беспилотник получает фальшивый спутниковый сигнал и таким образом его сбивают с маршрута.

Какие РЭБ предоставили партнеры

Западные партнеры также передавали средства РЭБ Силам обороны Украины. В частности, с 2023 года в ВСУ начали поступать шведские РЛС Giraffe 75, о новой партии которых стало известно в феврале 2026 года. Основные характеристики комплекса — обнаруживает российские самолеты, баллистические и крылатые ракеты на расстоянии 75 км и на высоте до 10 км, может вести 20 целей и захватывать 15, передает другим средствам ПВО данные о скорости, азимуте, дальности, высоте цели.

Средства РЭБ — комплекс Giraffe 75 ВСУ Фото: Соцсети

Кроме того, в 2024 году Швеция пообещала предоставить Украине два самолета дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 AEW&C (ASC 890). Возможности шведских "летающих радаров" — обнаружении целей (самолетов, ракет, дронов, кораблей) на расстоянии до 450 км, одновременное ведение до 1000 объектов, интеграция с системами истребителей F-16, Gripen и ЗРК Patriot/IRIS-T. Официально нет данных, получили ли ВСУ один или оба самолета ДРЛВ. Впрочем, в апреле 2025 года нечто похожее Saab 340 летало над Львовской областью, писали медиа, но OSINTеры это опровергли.

Эволюция РЭБ во время большой войны — что говорит эксперт

В феврале 2026 года авиаэксперт Анатолий Храпчинский объяснил медиа "Армия Inform", как изменились система РЭБ в течение четырех лет большой войны. Выяснилось, что в начале вторжения в 2022 году речь шла о точечных решениях от конкретных угроз — самолетов, дронов. Зато в 2026 году Украина получила многоуровневую систему защиты от воздушных целей. В частности, системы, закрывающие значительный отрезок фронта, эволюционировали: появились устройства РЭБ, которые защищают отдельно взятый блиндаж и машину, и они работают согласованно в сети. Кроме того, есть модульные решения, когда прямо на фронте можно подстроить систему нужным образом. В то же время, появились комплексы, такие как "Покрова", которые закрывают целые регионы. Возможные направления развития систем РЭБ — это дальнейшая интеграция с системой ПВО (когда цель и обнаруживают, и сбивают с курса, и "ослепляют"), противодействие вражеским ретрансляторам/операторам/подстанциям связи, взлом сетевых протоколов передачи данных.

"Будущее — за системами, которые можно быстро адаптировать: менять модули, обновлять программную часть, масштабировать или перестраивать под новую угрозу без полной замены комплекса", — сказал Храпчинский.

Отметим, специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов рассказал, как военнослужащим ВСУ выяснить, работают ли окопные средства РЭБ. Для этого следует воспользоваться устройством размером с телефон, на котором появится или нет соответствующая зеленая отметка.

Напоминаем, в ноябре 2026 года американская компания создала средство РЭБ размером не более визитной карточки. Между тем в ноябре медиа рассказали об оборудовании весом до 5 кг, которое можно поднять на определенную высоту с помощью дрона на оптоволокне и использовать для РЭБ.