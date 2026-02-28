День рождения Василия Малюка: похожи ли известные операции СБУ на опыт ФБР и Моссада

Василий Малюк, который 28 февраля отмечает день рождения, четыре года возглавлял Службу безопасности Украины и совместно с коллегами устраивал спецоперации мирового уровня — от подрыва опор Крымского моста до атаки на стратегические бомбардировщики во время "Паутины". Фокус вспомнил известные активности СБУ времен Малюка внутри и снаружи страны.

Служба безопасности Украины — это специальное ведомство в Силах обороны, которое противодействует иностранным спецслужбам, подрывает возможности противника, разоблачает людей, которые вредят государству и тому подобное. Василий Малюк четыре года руководил службой, провел ряд открытых и закрытых спецопераций, которые касались как угроз внутри государства, так и снаружи — против ВС РФ, Кремля и сторонников Москвы. По случаю дня рождения генерал-лейтенанта Фокус собрал информацию о деятельности бывшего руководителя СБУ и отыскал, есть ли сходство с ФБР и Моссадом — не только по организационным деталям, а по духу и изобретательности.

День рождения Василия Малюка — карьера экс-главы СБУ

Василий Малюк, Герой Украины, генерал-лейтенант, бывший глава СБУ (июль 2022-январь 2026) отмечает день рождения 28 февраля 2026 года. В этот день Малюку исполнится 43 года (1983 г.р.), из которых четыре года он находился на высшей ступени служебной лестницы.

До назначения на должность руководителя СБУ Малюк работал в этой же структуре, занимаясь делами о коррупции и оргпреступности. Во время гибридного вторжения 2014 года воевал в зоне АТО. В начале вторжения 2022 года пять месяцев был заместителем главы СБУ. С июля 2022 года, генерал — исполняющий обязанности главы, заменив Ивана Баканова. В феврале 2023 года — официальное назначение на должность, на которой он пробыл до 13 января 2026 года. Первое публичное появление Малюка — во время возвращения из плена бойцов "Азова" осенью 2022 года.

Василий Малюк — первое публичное появление в 2022 году

Василий Малюк — внешние спецоперации в стиле Моссада

Моссад — это внешняя разведслужба Израиля, которая, среди прочего, проводит тайные спецоперации (нападения, ликвидации, шпионаж, диверсии и т.д.) против врагов израильтян и действует преимущественно за рубежом. Одна из самых известных операций последнего времени — против террористов Хезболлы, когда они получили начиненные взрывчаткой пейджеры. СБУ под руководством Малюка, в свою очередь, провела операции на территории РФ, по характеру и изобретательности похожие на действия спецразведки Израиля.

Какие операции СБУ похожи на действия Моссада [по оценке Фокуса]

Операция "Паутина" — в июне 2025 года состоялся одновременный удар стаи FPV-дронов на 4-5 стратегических аэродромов ВС РФ. Результат — поражение 41 стратегического бомбардировщика РФ, которые запускали ракеты по Украине.

Удары по Крымскому мосту — диверсии, которые состоялись в октябре 2022 года, в июле 2023 и в июле 2025. Во время первой атаки на мосту оказалась фура с тоннами взрывчатки, а транспортировку обеспечила группа ничего не подозревающих россиян. Следующие удары выполнили с помощью морских дронов Sea Baby.

Удары по Черноморскому флоту РФ. В июне 2024 года — подложили мины и взорвали четыре корабля (ракетный корвет "Самум", большой патрульный катер "Павел Державин", большой буксир, противоминный корабль "Владимир Козицкий"). В декабре 2025 года — подводный дрон Sub Sea Baby повредил субмарину "Варшавянка" в Новороссийске.

Удары по стратегическим целям РФ (терминалы, танкеры, нефтяные платформы, заводы ВПК и т.д.). Самые выдающиеся события — это удары морских и летающих дронов СБУ по танкерам теневого флота KAIRO, VIRAT, по платформе им. Филановского. Кроме того, подразделение "Альфа" и другие регулярно атакуют военную технику в Крыму.

Ликвидации важных фигур РФ — с 2022 года СБУ ликвидировала госизменника Илью Киву (застрелили под Москвой), генерала ВС РФ Игоря Кириллова (взорвали самокат), пропагандиста Владлена Татарского (подарили скульптуру, которая взорвалась).

Некоторые из перечисленных спецопераций проведены благодаря введению в заблуждение россиян, которые действовали в пользу Украины, не догадываясь, на кого работают. Другие — это открытые и нескрываемые удары в больные места, которые ослабляют возможности врага. Оба типа спецопераций, по мнению Фокуса, присущи как Моссаду, так и СБУ.

СБУ против противников государства — расследования в стиле ФБР

ФБР — это правоохранительная и контрразведывательная служба США, занимающаяся расследованием 200 видов преступлений, среди которых — терроризм, коррупция, киберпреступления, организованная преступность, также противодействует иностранной разведке. Эта служба не занимается диверсиями и ликвидациями, а вместо этого ведет расследование, собирает доказательства. СБУ выполняет похожие задачи, о которых регулярно информирует общественность: Фокус выделил самые яркие из них. Эти операции не такие зрелищные, как взрывы кораблей и самолетов, но ими также занимался Малюк на посту главы ведомства, и эти задачи входили в его зону ответственности.

Дело Виктора Медведчука — события произошли в 2022 году. Медведчука, которого подозревают в работе на 5 отдел ФСБ РФ, задержали в апреле 2022 года при попытке бегства из Украины, а затем обменяли на пленных защитников Мариуполя. Василий Малюк рассказал, что все преступления на 100% задокументированы.

Очищение от "кротов", дело Кулинича. Олег Кулинич — глава управления СБУ в АР Крым, задержан в июле 2022 года. Фигурант подозревается в том, что передавал секретные данные спецслужбам РФ и помешал наладить оборону на юге страны. Еще одно дело — задержание руководителя штаба Антитеррористического центра СБУ Дмитрия Козюры в феврале 2025 года. Операция называлась "Крыса", и Василий Малюк ею занимался лично.

Дело СБУ — детали операции "Крыса"

Разоблачение предателей, агентов ФСБ, коллаборационистов и диверсантов — это дела, о которых СБУ рутинно отчитывается ежедневно, показывая фото фигурантов и доказательств. Коррупцию на разных уровнях также разоблачали, но ярких дел не нашлось: ими занимались другие антикоррупционные ведомства. Деятельность службы в этом направлении перекликается с задачами ФБР США: часть дел — яркие разоблачения вражеских агентов, а часть — дела рядовых граждан, которые угрожают безопасности государства. СБУ занималась обоими направлениями, о чем не раз говорил Василий Малюк, общаясь с журналистами.

В январе 2026 года Малюк, в то время глава СБУ, согласился, что его ведомство действительно заслуженно называют Моссадом. При этом он перечислил соответствующие дела: удары по мосту, обезвреживание военных преступников, задержание топовых госизменников и даже о дипстрайках и работе центра "Альфа" на линии фронта.

"Много есть других просто уникальных операций, о которых мы можем говорить. Много реализовано вещей, за которые службу называют Моссадом. И я убежден, что все понимают, о чем мы говорим", — подчеркнул Василий Малюк.

Напоминаем, в декабре 2025 года Фокус писал об ударе дронов СБУ по военным объектам ВС РФ в Крыму, благодаря которому противник мог потерять МиГ-31 с полным боекомплектом. Кроме того, в феврале 2026 года ведомство вместе с офисом генпрокурора и другими правоохранителями разоблачило коррупционные сделки в силах логистики Воздушных сил ВСУ.