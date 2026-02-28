День народження Василя Малюка: чи схожі відомі операції СБУ на досвід ФБР та Моссаду

Василь Малюк, який 28 лютого відзначає день народження, чотири роки очолював Службу безпеки України та спільно з колегами влаштовував спецоперації світового рівня — від підриву опор Кримського мосту до атаки на стратегічні бомбардувальники під час "Павутини". Фокус згадав відоміші активності СБУ часів Малюка всередині та зовні країни.

Служба безпеки України — це спеціальне відомство у Силах оборони, яке протидіє іноземним спецслужбам, підриває можливості противника, викриває людей, які шкодять державі тощо. Василь Малюк чотири роки керував службою, провів низку відкритих та закритих спецоперацій, які стосувались як загроз всередині держави, так і зовні — проти ЗС РФ, Кремля та прибічників Москви. З нагоди дня народження генерал-лейтенанта Фокус зібрав інформацію про діяльність колишнього керівника СБУ та відшукав, чи є схожість з ФБР та Моссадом — не лише за організаційними деталями, а за духом та винахідливістю.

День народження Василя Малюка — кар'єра ексглави СБУ

Василь Малюк, Герой України, генерал-лейтенант, колишній глава СБУ (липень 2022-січень 2026) відзначає день народження 28 лютого 2026 року. Цього дня Малюку виповниться 43 роки (1983 р.н.), з яких чотири роки він перебував на найвищому щаблі службової драбини.

До призначення на посаду керівника СБУ Малюк працював у цій же структурі, займаючись справами про корупцію та оргзлочинність. Під час гібридного вторгнення 2014 року воював в зоні АТО. На початку вторгнення 2022 року п'ять місяців був заступником глави СБУ. З липня 2022 року, генерал — виконувач обов'язків глави, замінивши Івана Баканова. У лютому 2023 року — офіційне призначення на посаду, на якій він пробув до 13 січня 2026 року. Перша публічна поява Малюка — під час повернення з полону бійців "Азову" восени 2022 року.

Василь Малюк — перша публічна поява у 2022 році

Василь Малюк — зовнішні спецоперації в стилі Моссаду

Моссад — це зовнішня розвідслужба Ізраїлю, яка, серед іншого, проводить таємні спецоперації (напади, ліквідації, шпигунство, диверсії тощо) проти ворогів ізраїльтян і діє переважно за кордоном. Одна з найвідоміших операцій останнього часу — проти терористів Хезболли, коли вони отримали начинені вибухівкою пейджери. СБУ під керівництвом Малюка, своєю чергою, провела операції на території РФ, за характером та вигадливістю схожі на дії спецрозвідки Ізраїлю.

Які операції СБУ схожі на дії Моссаду [за оцінкою Фокусу]

Операція "Павутина" — у червні 2025 року відбувся одночасний удар зграї FPV-дронів на 4-5 стратегічних аеродромів ЗС РФ. Результат — ураження 41 стратегічного бомбардувальника РФ, які запускали ракети по Україні.

Удари по Кримському мосту — диверсії, які відбулись у жовтні 2022 року, у липні 2023 та у липні 2025. Під час першої атаки на мосту опинилась фура з тоннами вибухівки, а транспортування забезпечила група нічого непідозрюючих росіян. Наступні удари виконали за допомогою морських дронів Sea Baby.

Удари по Чорноморському флоту РФ. У червні 2024 року — підклали міни та підірвали чотири кораблі (ракетний корвет "Самум", великий патрульний катер "Павел Державин", великий буксир, протимінний корабель "Владимир Козицкий"). У грудні 2025 року — підводний дрон Sub Sea Baby пошкодив субмарину "Варшавянка" у Новоросійську.

Удари по стратегічних цілях РФ (термінали, танкери, нафтові платформи, заводи ВПК тощо). Найвизначніші події — це удари морських та літаючих дронів СБУ по танкерах тіньового флоту KAIRO, VIRAT, по платформі ім. Філановського. Крім того, підрозділ "Альфа" та інші регулярно атакують військову техніку в Криму.

Ліквідації важливих фігур РФ — з 2022 року СБУ ліквідувала держзрадника Іллю Киву (застрелили під Москвою), генерала ЗС РФ Ігоря Кирилова (підірвали самокат), пропагандиста Владлена Татарського (подарували скульптуру, яка вибухнула).

Деякі з перелічених спецоперацій проведені завдяки введенню в оману росіян, які діяли на користь України, не здогадуючись, на кого працюють. Інші — це відкриті та неприховані удари в болючі місця, які ослаблюють можливості ворога. Обидва типи спецоперацій, на думку Фокусу, притаманні як Моссаду, так і СБУ.

СБУ проти супротивників держави — розслідування в стилі ФБР

ФБР — це правоохоронна та контррозвідувальна служба США, яка займається розслідуванням 200 видів злочинів, серед яких — тероризм, корупція, кіберзлочини, організована злочинність, також протидіє іноземній розвідці. Ця служба не займається диверсіями та ліквідаціями, а натомість веде розслідування, збирає докази. СБУ виконує схожі завдання, про які регулярно інформує громадськість: Фокус виділив найяскравіші з них. Ці операції не такі видовищні, як вибухи кораблів та літаків, але ними також займався Малюк на посаді глави відомства, і ці завдання входили у його зону відповідальності.

Справа Віктора Медведчука — події відбулась у 2022 році. Медведчука, якого підозрюють у роботі на 5 відділ ФСБ РФ, затримали у квітні 2022 року при спробі втечі з України, а потім обміняли на полонених захисників Маріуполя. Василь Малюк розповів, що усі злочини на 100% задокументовані.

Очищення від "кротів", справа Кулініча. Олег Кулініч — глава управління СБУ в АР Крим, затриманий у липні 2022 року. Фігурант підозрюється у тому, що передавав секретні дані спецслужбам РФ та заважив налагодити оборону на півдні країни. Ще одна справа — затримання керівника штабу Антитерористичного центру СБУ Дмитра Козюри у лютому 2025 року. Операція називалась "Щур", і Василь Малюк нею займався особисто.

Справа СБУ — деталі операції "Щур"

Викриття зрадників, агентів ФСБ, колаборантів та диверсантів — це справи, про які СБУ рутинно звітує щодня, показуючи фото фігурантів та доказів. Корупцію на різних рівнях також викривали, але яскравих справ не відшукалось: ними займались інші антикорупційні відомства. Діяльність служби у цьому напрямку перегукується із завданнями ФБР США: частина справ — яскраві викриття ворожих агентів, а частина — справи пересічних громадян, які загрожують безпеці держави. СБУ займалась обома напрямками, про що не раз говорив Василь Малюк, спілкуючись з журналістами.

У січні 2026 року Малюк, на той час глава СБУ, погодився, що його відомство справді заслужено називають Моссадом. При цьому він перелічив відповідні справи: удари по мосту, знешкодження військових злочинців, затримання топових держзрадників і навіть про діпстрайки та роботу центру "Альфа" на лінії фронту.

"Багато є інших просто унікальних операцій, про які ми можемо говорити. Багато реалізовано речей, за які службу називають Моссадом. І я переконаний, що всі розуміють, про що ми говоримо", — наголосив Василь Малюк.

Нагадуємо, у грудні 2025 року Фокус писав про удар дронів СБУ по військових об'єктах ЗС РФ в Криму, завдяки якому противник міг втратити МіГ-31 з повним боєкомплектом. Крім того, у лютому 2026 року відомство разом з офісом генпрокурора та іншими правоохоронцями викрило корупційні оборудки у силах логістики Повітряних сил ЗСУ.