Папа Римский отменил "папскую тайну" в случаях сексуального насилия
2019-12-17 16:11:00
Ватикан внес изменения в правила конфиденциальности
Папа Римский Франциск внес изменения в то, как Римско-католическая церковь рассматривает случаи сексуального насилия над несовершеннолетними, отменив правило "папской тайны". Об этом сообщает ВВС.
Так, новые папские документ отменяют обязанность жертв молчать о жестоком обращении или сексуальном насилии, а также тех, кто владеет такой информацией. Церковные лидеры призвали внести изменения в правила еще на февральском саммите в Ватикане.
Папа Римский добавил, что несмотря на принятые поправки, к информации о случаях жестокого обращения все еще нужно относиться с осторожностью. Он также поручил должностным лицам Ватикана соблюдать гражданские законы о конфиденциальности и оказывать помощь судебным органам в расследовании таких случаев.
Папа Франциск также изменил определение Ватикана о детской порнографии, подняв предельный возраст субъектов с 14 до 18 лет.
По данным католического информационного агентства, "папская тайна" – это правило конфиденциальности, которое защищает информацию, касающуюся управления церковью, подобно "секретному" или "конфиденциальному" статусу, используемому в компаниях или госучреждениях.
Как ранее сообщал Фокус:
- Папа Римский Францсик призвал прислушаться к беззвучному плачу детей, ставших жертвой священников-педофилов.
- Также он заявил, что священники держали монахинь как секс-рабынь.
- А бывший Папа Бенедикт XVI назвал сексуальную революцию причиной скандалов в церкви. Экс-папа считает, что в громких секс-скандалах виноваты изменения, произошедшие в мире в 1960-х годах.