Врач из Уханя, заболевший коронавирусом, скончался в больнице

Ли Веньлян пережил одну остановку сердца

Китайский врач, который пытался предупредить о вспышке коронавируса и попал под подозрение со стороны властей коммунистического Китая, умер в больнице.

Об этом сообщает АР.

Центральная больница Ухани заявила, что 34-летний доктор Ли Веньлян умер, "заразившись во время борьбы с эпидемией пневмонии".

Ранее СМИ сообщали о смерти врача. Однако позже сообщалось, что сердце врача перестало биться, но ему была проведена экстракорпоральная мембранная оксигенация (инвазивный экстракорпоральный метод насыщения крови кислородом при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности). Ли Вэньлян находился в критическом состоянии.

Вэньлян 30 декабря попытался всех предупредить о неизвестном вирусе. Он посоветовал друзьям предупредить своих близких в частном порядке.

Вскоре он был обвинен в распространении слухов полицией Ухани.

3 января Ли был вызван в местный полицейский участок, где ему сделали выговор за "распространение слухов в Интернете" и "серьезное нарушение общественного порядка". Ли обязали написать заявление, в котором он признал свой "проступок" и пообещал больше не совершать "незаконных действий".

10 января, после лечения пациентов с вирусом, Ли начал кашлять и на следующий день у него началась лихорадка. Уже 12 января его госпитализировали. Состояние Ли продолжало ухудшаться, его переместили в отделение интенсивной терапии и подключили к кислородной маске.

1 февраля у врача был диагностирован коронавирус.

Как ранее сообщал Фокус:

Посол Китая в Великобритании заявил, что реакция мира на вспышку коронавируса была панической и чрезмерной.

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.

При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Украина готова к борьбе с китайским коронавирусом, в частности в каждой из областей страны есть как минимум по 2 бригады инфекционистов.

Для врачей в Украине заработала отдельная "горячая линия" по вопросам диагностики "уханьского" коронавируса.