Эхо импичмента: Трамп хочет запретить прослушку своих международных звонков

2020-02-14 10:55:20

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По итогам телефонных бесед, сотрудники Белого дома готовят меморандум, который служит официальным документом

Президент США Дональд Трамп заявил, что может покончить с практикой прослушки его телефонных звонков с иностранными лидерами.  Такое заявление он сделал после того, как детали его разговора с президентом Украины привели к запуску процедуры импичмента.

Об этом сообщает The Associated Press.

Согласно процедуре, сотрудники Белого дома, работающие в защищенной комнате в подвале Западного крыла, прослушивают и записывают разговоры президента с мировыми лидерами. По итогам телефонной беседы, они готовят меморандум, который служит официальным документом.

"Ну, так было в течение многих лет: когда вы звоните иностранному лидеру, люди слушают. Я могу полностью прекратить эту практику. Я могу покончить с этим. Иногда разговор слушает 25 человек",  – сказал Трамп.

В эфире Fox News Radio он также заявил, что недавно уволенный сотрудник Совета национальной безопасности подполковник Александр Виндман был единственным человеком, который пожаловался на разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Во-первых, это было нарушение субординации. Почему бы ему не пойти к своим непосредственным руководителям, что ли, но он пошел в Конгресс, к (конгрессмену Адаму) Шиффу или к кому-либо другому",  – сказал он.

 Трамп добавил, что когда Виндман покинул Белый дом, многие люди "аплодировали."

Сам Виндман утверждает, что он немедленно сообщил о разговоре с Зеленским в Совет национальной безопасности. Он дал показания перед Комитетом по разведке Палаты представителей в расследовании импичмента Трампа прошлой осенью и был уволен из Совета национальной безопасности после того, как Трамп был оправдан Сенатом.

Как ранее сообщал Фокус:

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