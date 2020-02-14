Эхо импичмента: Трамп хочет запретить прослушку своих международных звонков

По итогам телефонных бесед, сотрудники Белого дома готовят меморандум, который служит официальным документом

Президент США Дональд Трамп заявил, что может покончить с практикой прослушки его телефонных звонков с иностранными лидерами. Такое заявление он сделал после того, как детали его разговора с президентом Украины привели к запуску процедуры импичмента.

Об этом сообщает The Associated Press.

Согласно процедуре, сотрудники Белого дома, работающие в защищенной комнате в подвале Западного крыла, прослушивают и записывают разговоры президента с мировыми лидерами. По итогам телефонной беседы, они готовят меморандум, который служит официальным документом.

"Ну, так было в течение многих лет: когда вы звоните иностранному лидеру, люди слушают. Я могу полностью прекратить эту практику. Я могу покончить с этим. Иногда разговор слушает 25 человек", – сказал Трамп.

В эфире Fox News Radio он также заявил, что недавно уволенный сотрудник Совета национальной безопасности подполковник Александр Виндман был единственным человеком, который пожаловался на разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Во-первых, это было нарушение субординации. Почему бы ему не пойти к своим непосредственным руководителям, что ли, но он пошел в Конгресс, к (конгрессмену Адаму) Шиффу или к кому-либо другому", – сказал он.

Трамп добавил, что когда Виндман покинул Белый дом, многие люди "аплодировали."

Сам Виндман утверждает, что он немедленно сообщил о разговоре с Зеленским в Совет национальной безопасности. Он дал показания перед Комитетом по разведке Палаты представителей в расследовании импичмента Трампа прошлой осенью и был уволен из Совета национальной безопасности после того, как Трамп был оправдан Сенатом.

Как ранее сообщал Фокус:

Скандал с импичментом в США начался в сентябре, когда СМИ сообщили, что Дональд Трамп в июльском разговоре с президентом Владимиром Зеленским пытался заставить Украину начать расследование против Джо Байдена. Предметом шантажа стала финансовая помощь Украине в сфере безопасности, в размере 250 млн. долларов.

На основании полученных данных, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

29 октября стало известно, что впервые в Конгрессе даст показания чиновник, слышавший разговор Трампа и Зеленского. Виндман дважды регистрировал внутренние жалобы, руководствуясь своим "чувством долга".

После разрушительных показаний Виндмана, Трамп посоветовал чиновнику перечитать транскрипцию звонка.

После оправдания Трампа Сенатом, Александр Виндман был отстранен от должности эксперта по вопросам Украины в Совете национальной безопасности.