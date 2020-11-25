"Террористическое государство": Алиев обрушился на Армению с обвинениями после поездки в Нагорный Карабах

Президент Азербайджана заявил, что армяне разрушали исторические памятники, вырубали леса и занимались геноцидом гражданского населения.

Глава Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к нации по поводу взятия под контроль Кельбаджарского района Нагорного Карабаха заявил, что Армения является террористическим государством, которое совершает экологический террор, передает "Спутник Азербайджан".

"Против нас совершался экологический террор. Армения – террористическое государство, у этого террора есть много признаков. Разрушение наших исторических памятников, геноцид против гражданского населения, вырубка наших лесов, изменение русла наших рек и другие признаки", — сказал Алиев.

Он отметил, что в последние дни армяне поджигали леса, чтобы создать экологическую трагедию, и вырубали деревья на продажу.

"Поджигают дома, которые строили не они. Они вошли, влезли в дома кельбаджарцев, жили там. Они поджигают школы, убивают домашний скот, который не могут увезти с собой", — сказал Алиев.

Президент Азербайджана заявил, что в войне они одержали победу не только над Арменией как государством, но и "уничтожили армянский фашизм".

Отметим, согласно подписанному между лидерами России, Азербайджана и Армении соглашению, 25 ноября азербайджанские войска получили контроль над территорией Кельбаджарского района Нагорного Карабаха. 20 ноября они вошли в Агдамский район, который Алиев с женой посетил 23 ноября. А 1 декабря планируется ввод азербайджанских войск в Лачинский район Карабаха.

Напомним, 9 ноября стало известно, что Азербайджан взял под контроль город Шуша (Шуши), ключевой для обеих стран. Поздно вечером того же дня лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Президент Турции Эрдоган заявил, что Турция вместе с Россией будет контролировать действенность договоренностей по Карабаху, а, согласно соглашению, практически все территории Карабаха будут переданы Азербайджану. Соглашение вступило в силу незамедлительно. Путин заявлял, что он написал текст соглашения по Карабаху.

После подписания перемирия по Нагорному Карабаху в Ереване всю ночь шли массовые беспорядки. Ночью протестующие вломились здание в парламента Армении в поисках премьер-министра Никола Пашиняна, а после чего жестко избили спикера Арарата Мирзояна. 11 ноября депутаты армянского парламента не смогли собрать кворум для отставки Пашиняна.

Армянский политолог Ерванд Бозоян рассказал, что в Армении начались массовые протесты, поскольку в стране действовала жесткая политическая цензура, и гражданам рассказывали только о победах на фронте. Многие местные жители узнали о том, что "позиции Армении плохи" уже после подписания соглашения Пашиняном.

Напомним, 20 ноября директор Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) Газанфар Ахмедов заявил, что полное разминирование районов Нагорного Карабаха, перешедших под азербайджанский контроль, потребует до 13 лет.