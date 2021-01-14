Второй год пандемии коронавируса может оказаться сложнее первого, – ВОЗ
Опасения чиновников ВОЗ связаны с ускорением динамики распространения ковида.
Динамика заболеваемости COVID-19 за последние две недели говорит о том, что распространение инфекции снова достигло пика. Об этом сказал в ходе онлайн-брифинга директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
"Мы вступаем во второй год пандемии, он может оказаться даже более трудным, учитывая динамику распространения коронавируса и некоторые проблемы, которые мы наблюдаем", – считает он.
Наибольшее число заражений приходится на Северную и Южную Америку и Европу, добавил Райан. По его словам, передача вируса ускорилась из-за сезонных явлений и холода, так как люди проводят больше времени в помещении и больше общаются. Сказывается и появление новых штаммов коронавируса.
12 января в ВОЗ сообщили, что недельная заболеваемость COVID-19 в мире достигла пика с начала пандемии. За неделю коронавирус выявили у пяти миллионов человек. Самый сильный рост инфицирования наблюдался в Северной и Южной Америке –- там зафиксировали 51% новых случаев заболевания и 45% смертей за неделю.
На сегодняшний день в мире зарегистрировано 92,8 млн случаев COVID-19, умерли 1,99 млн человек.
Напомним, власти Пекина ввели строгий карантин в сельских районах, где проживают 1,2 млн человек, пытаясь сдержать распространение COVID-19.
Эксперты ВОЗ 14 января прибыли в Ухань для расследования происхождения коронавируса. Они посетят, помимо Уханя, южную провинцию Юньнань, где расположены пещеры, в которых много летучих мышей. Там сделают забор первичного материала для определения, мог ли вирус появиться самостоятельно, или могла ли произойти утечка из лаборатории в Ухане.