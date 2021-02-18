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В Техасе из-за сильных морозов спасают тысячи морских черепах (фото, видео)

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Техас, Черепахи, Волонтеры, Непогода, Морозы
Фото: skynews

В аномальных условиях животные утратили способность плавать и добывать себе еду.

Из-за аномальных морозов в штате Техас местные волонтеры спасают тысячи морских черепах из прибрежных вод.

Об этом сообщает SkyNews.

Как отмечает издание, из-за сильных морозов, черепахи утратили способность плавать и добывать себе еду.

Каждые 10-15 минут, животных подвозят в конференц-центр на курорте Южного Техаса. Некоторые люди забирают черепах к себе домой.

"Вчера трейлеры доставляли по 50, 80, 100 особей за один раз", – рассказал один из волонтеров.

Техас, Черепахи, Волонтеры, Непогода, Морозы

На данный момент волонтеры приютили уже более 3 500 черепах.

"Тысячи морских черепах доставили в конференц-центр после того, как добровольцы спасли более 3500 из них от минусовых температур во время рекордного зимнего шторма", – говорится в сообщении АВС News.

Несмотря на все свои усилия, волонтеры предполагают, что какая-то часть спасенных животных все равно не выживет. Осложняют ситуации периодические отключения света из-за повышенного спроса на электричество.

"Мы пытаемся делать все возможное, чтобы спасти как можно больше черепах", – сказал представитель волонтерской организации.

Техас, Черепахи, Волонтеры, Непогода, Морозы

Напомним, снежный шторм накрыл 25 американских штатов, оставив без света уже более четырех миллионов человек. Буря разыгралась на Среднем Западе и в южной части США, где проживают около 150 миллионов человек. Самый сильный удар пришелся по Техасу, где сильный ветер пообрывал линии электропередач, оставив без света 2,8 млн. граждан.