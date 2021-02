В Техасе из-за сильных морозов спасают тысячи морских черепах (фото, видео)

Из-за аномальных морозов в штате Техас местные волонтеры спасают тысячи морских черепах из прибрежных вод.

Об этом сообщает SkyNews.

Как отмечает издание, из-за сильных морозов, черепахи утратили способность плавать и добывать себе еду.

Каждые 10-15 минут, животных подвозят в конференц-центр на курорте Южного Техаса. Некоторые люди забирают черепах к себе домой.

"Вчера трейлеры доставляли по 50, 80, 100 особей за один раз", – рассказал один из волонтеров.

На данный момент волонтеры приютили уже более 3 500 черепах.

"Тысячи морских черепах доставили в конференц-центр после того, как добровольцы спасли более 3500 из них от минусовых температур во время рекордного зимнего шторма", – говорится в сообщении АВС News.

