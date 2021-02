У Техасі через сильні морози рятують тисячі морських черепах (фото, відео)

Через аномальні морози в штаті Техас місцеві волонтери рятують тисячі морських черепах з прибережних вод.

Про це повідомляє SkyNews.

Як зазначає видання, через сильні морози, черепахи втратили здатність плавати і добувати собі їжу.

Кожні 10-15 хвилин, тварин підвозять у конференц-центр на курорті Південного Техасу. Деякі люди забирають черепах до себе додому.

"Вчора трейлери доставляли по 50, 80, 100 особин за один раз", — розповів один з волонтерів.

Наразі момент волонтери прихистили вже більше 3 500 черепах.

"Тисячі морських черепах доставили у конференц-центр після того, як добровольці врятували понад 3500 з них від мінусових температур під час рекордного зимового шторму", — йдеться в повідомленні АВС News.

KEEPING WARM: Thousands of cold-stunned sea turtles brought inside the South Padre Island Convention Centre after volunteers rescued more than 3,500 of them from freezing temperatures amid a record-breaking winter storm. https://t.co/3lxD0Gp01H pic.twitter.com/I7phpZ6UsZ