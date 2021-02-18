У Техасі через сильні морози рятують тисячі морських черепах (фото, відео)

В аномальних умовах тварини втратили здатність плавати і добувати собі їжу.

Через аномальні морози в штаті Техас місцеві волонтери рятують тисячі морських черепах з прибережних вод.

Про це повідомляє SkyNews.

Як зазначає видання, через сильні морози, черепахи втратили здатність плавати і добувати собі їжу.

Кожні 10-15 хвилин, тварин підвозять у конференц-центр на курорті Південного Техасу. Деякі люди забирають черепах до себе додому.

"Вчора трейлери доставляли по 50, 80, 100 особин за один раз", — розповів один з волонтерів.

Наразі момент волонтери прихистили вже більше 3 500 черепах.

"Тисячі морських черепах доставили у конференц-центр після того, як добровольці врятували понад 3500 з них від мінусових температур під час рекордного зимового шторму", — йдеться в повідомленні АВС News.

KEEPING WARM: Thousands of cold-stunned sea turtles brought inside the South Padre Island Convention Centre after volunteers rescued more than 3,500 of them from freezing temperatures amid a record-breaking winter storm. https://t.co/3lxD0Gp01H pic.twitter.com/I7phpZ6UsZ — ABC News (@ABC) February 18, 2021

Незважаючи на всі свої зусилля, волонтери припускають, що якась частина врятованих тварин все одно не виживе. Ускладнюють ситуацію періодичні відключення світла через підвищений попит на електрику.

"Ми намагаємося робити все можливе, щоб врятувати якомога більше черепах", — сказав представник волонтерської організації.

Нагадаємо, сніжний шторм накрив 25 американських штатів, залишивши без світла вже більше чотирьох мільйонів осіб. Буря розігралася на Середньому Заході та у південній частині США, де проживають близько 150 мільйонів осіб. Найсильніший удар дістався Техасу, де сильний вітер пообривав лінії електропередач, залишивши без світла 2,8 млн громадян.