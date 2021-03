Врачи показали побочную реакцию на вакцину против Covid-19 от Moderna (фото)

Пациенты лечили сыпь антигистаминными препаратами, прикладывали лед и даже пили антибиотики.

Новый тип побочной реакции в виде сыпи на коже в ходе клинических испытаний вакцины mRNA-1273 производства компании Moderna выявили медики, описав 12 случаев в журнале The New England Journal of Medicine.

По информации, опубликованной на сайте, говорится о том, что реакции проявлялись после первой дозы в диапазоне с 4 по 11 день, но чаще всего – на восьмой день после вакцинации. Она наблюдалась у 244 из 30 420 участников (0,8%) среди людей, получивших первую дозу и у 68 человек, которые вакцинировались второй раз. Реакции включали в себя покраснение, уплотнение и болезненность. В течении следующих 4-5 дней они проходили.

После появления сыпи люди лечились антигистаминными препаратами и прикладывали лед. В некоторых случаях врачам пришлось применить стероиды в таблетках, чтобы избавить от сыпи. Один пациент лечился антибиотиками, потому что принял сыпь за бактериальную инфекцию.

[ + – ] Медики описали 12 случаев реакции Фото: The New England Journal of Medicine

У одного из привитых ученые взяли образец кожи на биопсию, и в результате анализа подтвердилась гиперчувствительность на препарат, однако никакой опасности ни для здоровья, ни для жизни мужчины нет.

В итоге исследователи, изучив все эти случаи, посоветовали врачам не спешить назначать привитым людям лекарства, пока они не убедятся, что имеет место серьезная реакция. Как правило, описанные выше симптомы признаны безопасными.

В Украине главный санврач страны Виктор Ляшко рассказал о противопоказаниях к проведению вакцинации от коронавируса, о которых говорится в инструкции по применению препарата CoviShield. Среди прочих названа повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Министерство здравоохранения уже утвердило рекомендации по вакцинации от коронавируса. На вакцинацию записались более 127 тысяч украинцев.